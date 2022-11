Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 6^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde: anticipo sabato 5 novembre tra Juvi Cremona e Stella Azzurra Roma, domenica 6 le altre sfide del turno.

Sabato 5 novembre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-E Gap Stella Azzurra Roma

Domenica 6 novembre, ore 17.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Kienergia Rieti

Domenica 6 novembre, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Urania Milano

Trapani: 2B Control-Gruppo Mascio Treviglio

Piacenza: UCC Assigeco-Acqua S.Bernardo Cantù

Torino: Reale Mutua-Vanoli Basket Cremona

Riposa: Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 10 5 0 Acqua S.Bernardo Cantù 8 4 1 Urania Milano 6 3 2 Moncada Energy Agrigento 6 3 2 Novipiù Monferrato Basket 6 3 2 Reale Mutua Torino (-3 punti) 5 4 1 Gruppo Mascio Treviglio 4 2 2 UCC Assigeco Piacenza 4 2 3 Kienergia Rieti 2 1 3 2B Control Trapani 2 1 3 Ferraroni Juvi Cremona 2 1 3 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 4 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 4

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

“GAME OF THE WEEK”: MONFERRATO-NPC RIETI IN DIRETTA FREE SU LNP PASS, SU MS CHANNEL HD E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e, con un aumento della qualità della visione, sul canale MS Channel HD, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay, sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro), ed in streaming (in chiaro, su www.mschannel.tv). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 6 novembre in diretta la gara del girone Verde tra Novipiù Monferrato Basket e Kienergia Rieti, dal PalaEnergica “Paolo Ferraris” di Casale Monferrato, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

FERRARONI JUVI CREMONA – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 5 novembre, 20.30

Arbitri: Nuara, Costa, Marzo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3sYdLDn

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Siamo due squadre che hanno assolutamente bisogno dei due punti in classifica, quindi penso che sarà importante performare con grande energia, sarà una partita ad alta tensione per tutti e noi ci stiamo preparando al meglio possibile. La Stella Azzurra è un buon mix, come noi, di giocatori esperti e giocatori molto interessanti, una scelta simile alla nostra. Sono una squadra temibile, perché hanno perso due partite all’overtime e se la sono sempre giocata”.

Eugenio Fanti (giocatore) – “Sabato sarà il mio esordio in maglia oro-amaranto e lo faccio in un match molto speciale. Conosco benissimo i nostri avversari, per me è un derby e mi aspetto una partita molto fisica, molto atletica, energica. Dovremo riuscire a controllare il ritmo per riuscire a vincere questa partita, che è fondamentale”.

Note – Il roster di coach Crotti è al completo; farà il suo esordio il neoacquisto Eugenio Fanti.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Le interviste e l’ampio post partita saranno trasmesse su Cremona 1 (www.cremona1.it, canale 19 DTT), lunedì dalle 21:55. La partita contro la Stella Azzurra sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Ci presentiamo alla trasferta di Cremona con grande voglia di riscatto. Affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di B lo scorso anno e che ha aggiunto due americani di qualità assoluta, come Brayon Blake e Trevon Allen. Abbiamo lavorato molto su noi stessi, soprattutto sulla coesione difensiva, che deve essere il nostro marchio di fabbrica. Vogliamo fortemente invertire la tendenza negativa, regalare una soddisfazione a noi stessi e al club. Scenderemo in campo consapevoli che una partita in trasferta deve essere affrontata con grande equilibrio, gestendo il ritmo e abbassando il numero delle palle perse”.

Matteo Ferrara (giocatore) – “Siamo consapevoli di essere cresciuti come squadra, così come siamo consci di dover iniziare a mettere punti in classifica. Vogliamo iniziare da Cremona, sul campo di una squadra ugualmente agguerrita in un match che risulta importante anche per i risvolti di classifica futuri, vista la formula del campionato e i presumibili obiettivi di entrambe le compagini”.

Note – Nessuna nota particolare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

NOVIPIÙ MONFERRATO – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 6 novembre, 17.00

Arbitri: Salustri, Grazia, Di Martino

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3NLpcYN

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Affronteremo un’altra partita importante per la nostra classifica. Affronteremo una neopromossa, ma che ha saputo costruire un gruppo competitivo per questo campionato. Le difficoltà dell’ultimo periodo sono totalmente motivate dallo stato dell’infermeria di Rieti che vedeva fuori Marchiaro e Geist; ora Marchiaro è rientrato, mentre Geist non sappiamo ancora se sarà della partita, ma al di là dei presenti e assenti noi dovremo pensare a noi stessi e fare una partita di spessore davanti al nostro pubblico. Dopo la vittoria in trasferta a Veroli, con la Stella Azzurra Roma, abbiamo bisogno di confermarci con una vittoria in casa, per poi arrivare alla settimana di pausa per poter continuare a lavorare e recuperare i nostri infortunati in vista della ripartenza”.

Nicolò Castellino (giocatore) – “Sappiamo che in casa noi riusciamo a giocare meglio che in trasferta, siamo fiduciosi di quello che riusciamo a fare. Rieti è una buona squadra, sicuramente ha avuto un calendario difficile, il loro record è un po’ bugiardo, perché hanno affrontato squadre di livello e si sono comportati molto bene. Troveremo una squadra che verrà qua per lottare e per vincere e noi dovremo farci trovare pronti a pareggiare la loro fisicità per portare a casa la partita”.

Note – Sono ancora sulla via di recupero dai rispettivi infortuni Luca Valentini e Matteo Formenti. La Società Monferrato Basket ha deciso di devolvere 1€ su ogni biglietto venduto in favore dell’associazione AttivaMente, realtà attiva sul territorio per consentire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva e di farlo in inclusione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming, in chiaro, su LNP Pass, su MS Channel HD (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat, in streaming su www.mschannel.tv). Sarà disponibile anche la diretta sul canale Twitch Italbasketofficial. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da due vittorie nelle ultime tre uscite, di cui l’ultima all’overtime, sul campo della Stella Azzurra Roma, che avrà sicuramente dato ulteriori certezze. Noi al contrario veniamo da tre sconfitte consecutive, dobbiamo cercare di trasformare quello che c’è di negativo, che in realtà è poco, visto che non potevamo chiedere di più, in energia positiva per ottenere il successo”.

Lorenzo Tortù (giocatore, ala) – “Ci aspetta una partita tosta. Monferrato ha confermato diversi giocatori dalla passata stagione ed è una formazione solida, soprattutto in casa. Noi ci siamo allenati forte in settimana e cercheremo di fare il massimo per ottenere la vittoria”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e su Jordan Geist, che necessiterà di ulteriori settimane di terapia e riabilitazione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming in chiaro su LNP Pass, su MS Channel HD (via satellite canale 814 Sky, per abbonati, ed in chiaro su Tivusat, ed in streaming) e sul canale Twitch Italbasketofficial. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 22.30 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. Aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook, che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – URANIA MILANO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Pellicani, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Uf4ORS

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Questa è stata una settimana importante per la crescita della squadra, la nostra tensione nervosa ha subito un rallentamento nei primissimi giorni post Latina, forse fisiologico ma anche pericoloso, per quelle che sono le nostre caratteristiche e per la modalità di pallacanestro che dobbiamo proporre in ogni partita. Abbiamo provato a trasformare questo calo in un’opportunità, per rendere sempre più solida la nostra identità e vogliamo fortemente misurarci nella sfida contro l’Urania Milano, che come noi arriva da tre vittorie consecutive ma che, a differenza nostra, possiede un talento offensivo ed individuale di un livello ad oggi maggiore. Siamo pronti a contrapporre il nostro gruppo alle loro capacità ed alla fiducia balistica che coach Villa è bravo ad infondere ai suoi giocatori. Ci aspetta l’ennesima battaglia che dobbiamo affrontare con la stessa determinazione, ma con un cinismo ed una continuità maggiori rispetto alle scorse partite per non far accendere i nostri avversari. Ho chiesto uno sforzo enorme ai miei ragazzi nel fare un grande passo in avanti in termini di mentalità e chiedo ai nostri tifosi di starci vicini e spingerci, perché ogni gara per noi va ricostruita da zero e sentita come fondamentale”.

Note – Dopo sei giornate arrivano le prime prova di maturità per la Fortitudo Agrigento che, reduce da tre vittorie di fila, ospita l’Urania Milano allenata da Davide Villa. Anche se ancora è molto presto si può parlare di scontro diretto, in quanto sia Agrigento che Milano hanno gli stessi punti ed entrambe vengono da tre vittorie consecutive, che hanno dato motivazioni maggiori e consapevolezza dei propri mezzi ad entrambe le squadre. Milano ha maturato le due sconfitte iniziali con Cantù e Latina, mentre Agrigento è caduta all’esordio con Trapani e successivamente con la Vanoli Cremona al PalaMoncada; per Milano sono poi arrivati tre successi con Juvi Cremona, sul campo di Trapani e con l’Assigeco Piacenza, con la Moncada che si è imposta nelle due trasferte di Rieti e Cremona, casa Juvi, e nell’ultima sfida interna con Latina. Domenica, dunque, si prospetta una partita ricca di emozioni e con un gioco offensivo dove la difesa di coach Cagnardi verrà messa a dura prova; Milano ha una media punti di 80.4 e nelle due trasferte precedenti ha segnato più di 90 punti. Dall’altra parte la Fortitudo è una squadra che fa della difesa uno dei punti di forza; sia Latina che la Vanoli Cremona non hanno superato i 75 punti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una trasferta molto difficile, contro una squadra in un ottimo momento di forma ed in grande fiducia. Agrigento è capace di produrre parziali importanti, fiammate che possono dare ancora maggiore propellente ad un pubblico sempre molto caldo ed appassionato. Noi dovremo essere molto attenti a limitare questi break, proseguire ad avere fiducia nella nostra capacità di concentrazione difensiva e trovando al contempo ritmo ed altrettanta sicurezza in attacco, per continuare le buone cose fatte nelle nostre ultime partite”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

2B CONTROL TRAPANI – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaIlio, Trapani

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Tallon, Grappasonno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FKExqj

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Treviglio è una squadra con grandissimo talento in tutti i ruoli, che non ha ancora pienamente trovato l’equilibrio giusto. Se guardassimo semplicemente il roster non riusciremmo a trovare punti deboli, ma le partite vanno giocate e noi siamo reduci da una buona prova di squadra sul campo di Cantù, a cui dobbiamo dare continuità. L’ultima partita in casa con l’Urania Milano non abbiamo fatto bene e questa volta dovremo scendere in campo col coltello tra i denti, per regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Vincenzo Guaiana (giocatore) – “Treviglio parte certamente coi favori del pronostico per budget investito e per la profondità ed il talento del suo organico, ma noi giocheremo in casa e abbiamo una grande voglia di vincere e di regalare una gioia ai nostri tifosi. Ancora è presto per guardare la classifica, ma è chiaro che servono punti e vittorie”.

Note – 6ª giornata di andata. Marco Rupil sarà per la prima volta a disposizione di coach Parente. Fortemente in dubbio la presenza di Omar Dieng, a causa della distorsione alla caviglia rimediata nel match precedente.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Sono a Treviglio da pochi giorni: è una full immersion incredibile per cercare di raccogliere informazioni e di entrare nel modo giusto dentro lo spogliatoio. A Trapani conto molto sul senso di responsabilità e di affidabilità di ciascun atleta, per cercare di mettere in campo grandissimo agonismo e una continuità di quello che serve per vincere sui 40 minuti. Giochiamo contro una squadra molto aggressiva, abile nei primi secondi di ogni possesso a trovare dei vantaggi, quindi l’aspetto difensivo all’inizio di ogni azione e il controllo dei rimbalzi saranno le priorità”.

Lorenzo Maspero (giocatore) – “Con Trapani sarà sicuramente una partita tosta, da giocare in trasferta su un campo molto difficile. Loro sono una squadra molto unita, che si conosce e che ha ottimi giocatori per la categoria. Noi questa settimana ci siamo preparati soprattutto partendo dalla difesa, per cercare di bilanciare il loro contropiede e per difendere il loro drag pick and roll: sono le basi dell’incontro”.

Note – Per Finelli, ventinovesimo coach della storia trevigliese, si tratta dell’esordio assoluto in biancoblù. Da avversario della Blu Basket ha collezionato due vittorie (entrambe con la Fortitudo Bologna nel 2009/10 in A Dilettanti) e tre sconfitte (una con Scafati nel 2014/15 in A2 Silver e due con Agropoli nel 2016/17 in A2)

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

UCC ASSIGECO PIACENZA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Wassermann, Picchi

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3DXITcw

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Con Cantù ci aspetta una partita dura e difficile. Affrontiamo uno squadrone completo e forte in ogni reparto, con il faro del gioco Rogic che può benissimo innescare tutto il pacchetto lunghi, di categoria superiore e di grande stazza. Dobbiamo fare una partita coraggiosa e ordinata, giocando con intelligenza, sfrontatezza e grande fiducia. Sono queste le partite più belle e coinvolgenti da giocare, e il sostegno del PalaBanca sarà importantissimo”.

Brady Skeens (giocatore) – “Domenica è una partita molto importante per noi, perché ci troveremo di fronte a una delle squadre più forti di tutto il campionato. Siamo pronti ed entusiasti di giocare davanti al nostro pubblico, e siamo consapevoli che ci aspetterà una lunga battaglia per tutti i 40 minuti: sicuramente faremo tutto il possibile per cercare di guadagnare i due punti”.

Note – Sempre indisponibile Lorenzo Galmarini.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “L’UCC Assigeco Piacenza è senza dubbio un’ottima squadra, con 4-5 individualità importanti e che si muovono con maggiore responsabilità di altri in campo. Piano gara? Guardiamo qualcosa di loro, ma pensiamo di più a noi stessi”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Di Piacenza conosco alcuni giocatori, come Gherardo Sabatini che era con me alla Virtus Bologna, oltre a Davide Pascolo che per me è come un fratello, per i nostri trascorsi a Trento: è un giocatore che può far male. Si tratta di una squadra molto ben organizzata. Coach Stefano Salieri è un allenatore che prepara le partite nei minimi dettagli. Sarà tosta, anche noi dovremo prepararci al meglio, perché non sarà una partita dall’esito scontato”.

Note – Non sarà del match Francesco Stefanelli, che non si è mai allenato in gruppo durante la settimana e che sta seguendo delle terapie mirate per alleviare un dolore alla schiena.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara del PalaBanca di Piacenza verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

REALE MUTUA TORINO – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 6 novembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Terranova, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Uf5oz2

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “In condizioni normali parleremmo della partita clou della giornata. Affrontare in casa la squadra prima in classifica e ancora imbattuta rappresenta uno stimolo incredibile per noi, soprattutto dopo l’importante vittoria a Treviglio. Purtroppo, questa settimana ci ha spostato il focus verso altre esigenze e altre problematiche, ma è importante non togliere l’attenzione e il valore a questa partita. La nostra volontà, infatti, è quella di scendere in campo e giocare con la stessa determinazione e lo stesso atteggiamento di sempre. È chiaramente una situazione complessa e difficile, che però deve darci un ulteriore stimolo”.

Matteo Schina (giocatore) – “Contro la Vanoli Cremona ci aspetta una delle partite più dure del campionato, specialmente dopo alcune assenze riscontrate durante la settimana. Dovremmo essere bravi a contrastare la loro fisicità e al tempo stesso giocare con entusiasmo in attacco”.

Note – Non saranno disponibili Celis Taflaj, Ron Jackson e Luca Vencato, tutti alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “L’infortunio di Lacey è un contrattempo che nell’arco di una stagione può succedere. Gli facciamo innanzi tutto un grande in bocca al lupo. La squadra ha dimostrato in altre occasioni di saper reagire alle assenze. Trevor però ricopre un ruolo delicato la cui mancanza non sarebbe facilmente gestibile nel lungo periodo, quindi in accordo con la società, che ringrazio, siamo tornati sul mercato per cercare la soluzione più idonea in attesa del pieno recupero del nostro play titolare e uomo di esperienza. Dovremo reagire comunque di gruppo, così come abbiamo affrontato ogni momento di questa stagione fin dal suo inizio”.

Mirza Alibegovic (giocatore) – “Per me sarà molto emozionate tornare a Torino, dove ho passato quattro anni bellissimi. Affrontiamo una squadra che è in un momento di forma molto buono e che sta dimostrando di poter lottare fino alla fine per i vertici del campionato. Domenica sarà una battaglia di 40 minuti con un livello di intensità molto alto, perché si affrontano due squadre molto fisiche. Sarà una partita nella quale servirà fare meno errori degli avversari per provare a vincere e mantenere aperta la nostra striscia”.

Note – La Vanoli Basket ha firmato, in settimana, il play Jonathan Tabu (belga, classe ’85 ,185 centimetri), arrivato a Cremona per sostituire temporaneamente Trevor Lacey, infortunatosi alla mano. Coach Demis Cavina (biennio dal 2019 al 2021) e Mirza Alibegovic (stagione 2016/17 con l’Auxilium e triennio dal 2019 al 2022) sono gli ex della partita, così come lo è, nelle fila torinesi, Niccolò De Vico, che ha disputato il campionato 2019/20 in maglia biancoblù.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

