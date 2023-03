Serie A2 Old Wild West – La presentazione della venticinquesima giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la 25^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, dodicesima di ritorno. Anticipo sabato 18 marzo tra Urania Milano e Monferrato, domenica 19 le altre sfide del turno.

Sabato 18 marzo, ore 20.30

Milano: Urania-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 19 marzo, ore 17.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-2B Control Trapani

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Reale Mutua Torino

Domenica 19 marzo, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Ferraroni Juvi Cremona

Cremona: Vanoli Basket-Gruppo Mascio Treviglio

Rieti: Kienergia-E Gap Stella Azzurra Roma

Riposa: Moncada Energy Agrigento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 36 18 4 Vanoli Basket Cremona 36 18 5 Gruppo Mascio Treviglio 32 16 6 Reale Mutua Torino (-3 punti) 29 16 6 Urania Milano 24 12 10 Moncada Energy Agrigento 24 12 11 UCC Assigeco Piacenza 22 11 11 Benacquista Assicurazioni Latina 18 9 13 2B Control Trapani 16 8 14 Novipiù Monferrato Basket 14 7 15 Ferraroni Juvi Cremona 12 6 16 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6 16 Kienergia Rieti 10 5 17

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

“GAME OF THE WEEK”: CANTÙ-TORINO IN DIRETTA SU MS CHANNEL, IN CHIARO SU LNP PASS E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e sul canale MS Channel, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 19 marzo in diretta la gara del girone Verde tra Acqua S.Bernardo Cantù e Reale Mutua Torino, dal Pala FitLine di Desio, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

URANIA MILANO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 18 marzo, 20.30

Arbitri: Vita, Pecorelli, Marzulli

Andata: 67-84

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JmKZnz

QUI URANIA MILANO

Luca Biganzoli (general manager) – “Ci aspetta una sfida densa di significati ed obbiettivi, sia per noi che per Monferrato. Abbiamo la possibilità, vincendo, di avere la certezza di accedere al gruppo Blu della seconda fase, e quindi di conquistare la qualificazione automatica ai playoff. Realizzare questo obbiettivo sarebbe sicuramente un grande risultato, di tutto il gruppo, dalla squadra, allo staff tecnico, alla Società. Avremo però di fronte un impegno molto difficile, la Novipiù viene da un ottimo momento, ha grande entusiasmo dopo le ultime vittorie e sta cercando punti importanti per la salvezza, ingredienti che renderanno la gara sicuramente molto appassionante”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “Affronteremo un’altra importantissima trasferta, l’Urania può essere considerata una delle rivelazioni di questo campionato e occupa meritatamente il quinto posto. Milano è una squadra con una rotazione di giocatori non lunghissima, ma di grande qualità, giocatori come Amato e Potts rappresentano il cuore della loro produzione offensiva, ben contornati da giocatori esperti di questo campionato e bandiere dell’Urania come Piunti e Montano. Sarà sicuramente una partita difficile, complicata, ma per noi tutte le partite in questo momento sono difficili, perché siamo chiamati ad un unico risultato. Con le ultime due vittorie ci siamo guadagnati il diritto di provarci, consapevoli che deve essere uno stimolo e non un peso”.

Gianmarco Leggio (giocatore) – “Sarà una delle partite, se non la partita, più importante per noi, insieme a quella con Agrigento. Vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita dimostrato nelle ultime uscite. Sappiamo benissimo anche che Milano è una squadra piena di talento e che si gioca l’entrata nelle prime quattro della classifica, perciò sarà una partita estremamente difficile e intensa, ma quest’anno non ricordo di aver giocato una partita facile. Abbiamo lavorato con il coach in settimana per arrivare al meglio”.

Note – Si è fermato Matteo Ghirlanda per un problema muscolare e non sarà disponibile.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 19 marzo, 17.00

Arbitri: Lucotti, De Biase, Puccini

Andata: 65-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3LvvVqj

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (vice allenatore) – “Trapani è reduce da due vittorie nelle ultime due trasferte a Rieti e Torino e rispetto all’andata ha cambiato volto con l’inserimento di Renzi e dell’americano Davis, che ha esordito con la Vanoli Cremona prima della sosta per la Coppa, con 14 punti all’attivo. Si tratta di una partita determinante per il proseguimento della nostra stagione e contiamo sull’apporto del nostro pubblico per avere quella spinta in più, che ci possa consentire di conquistare due punti molto importanti”.

Andy Cleaves II (giocatore) – “Innanzitutto desidero ringraziare i tifosi per avermi abbracciato come hanno fatto prima, durante e dopo la partita contro Rieti. È stata una sensazione incredibile e lo apprezzo molto! Sono stato fortunato, perché i miei compagni di squadra e i miei allenatori mi hanno permesso di entrare nel gruppo ed essere il giocatore che sono, senza cercare di cambiare il mio stile di gioco. Mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno insegnato molte cose in questo breve lasso di tempo che siamo stati insieme. Abbiamo legato molto più velocemente di quanto chiunque probabilmente si sarebbe aspettato, ma è merito loro, perché sono dei veri professionisti, dentro e fuori dal campo. Per me ogni partita, indipendentemente dalla posizione in cui ci troviamo, è importante. Trapani, dai filmati che ho visto, è una squadra molto talentuosa e ben allenata. Quello che mi aspetto da questa sfida è una combattuta e dura battaglia, tra due squadre che sono testa a testa in classifica. Una partita come questa potrebbe sembrare un incontro di playoff, per via della posta in gioco. A prescindere da questo, io, i miei compagni di squadra, il nostro staff tecnico e gli incredibili tifosi di Latina saremo pronti per domenica, qualunque cosa accada”.

Note – Ivan Alipiev, infortunato, non prenderà parte alla partita.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Latina è una squadra concreta, con tanti giocatori capaci di fare molte cose, sia in attacco che in difesa. Da parte nostra conosciamo il peso specifico della sfida e ci stiamo preparando al meglio. Sarà un match molto tattico e molto dipenderà da quanto agonismo riusciremo a mettere difensivamente. Se saremo solidi in difesa, potremo sfruttare al meglio anche le doti del nuovo arrivato Davis, che si sta integrando sempre meglio nelle dinamiche del gruppo”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Da parte nostra c’è la consapevolezza di avere tra le nostre mani una grande chance per la salvezza diretta, e non vogliamo sprecarla: tornare in campo il prima possibile per dimostrare che ci meritiamo questo traguardo è l’unica cosa che vogliamo. Dobbiamo fare quadrato, restare uniti e provare a conquistare i due punti, consapevoli che Latina è una squadra con tanti giocatori di talento che ha da poco aggiunto anche un top player come Cleaves”.

Note – 12ª giornata di ritorno. Assente capitan Mollura, per la frattura al sesamoide del primo dito del piede destro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – REALE MUTUA TORINO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 19 marzo, 17.00

Arbitri: Moretti, Centonza, Bonotto

Andata: 90-71

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3YRxp1f

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Arriva Torino ed è una sfida molto importante per noi, perché abbiamo voglia di dimostrare che ci siamo. Torino è un’ottima squadra, che ha avuto la tegola dei due punti di penalizzazione e che forse verrà a Desio priva di De Vico. Da parte nostra serviranno intensità e cattiveria. La sberla contro Cento credo e spero che sia servita. Vorrei iniziare la partita in un altro modo rispetto alla semifinale di Coppa Italia, in cui sia in avvio di gara sia a inizio secondo tempo non mi è piaciuto l’atteggiamento. La gara con Cento spero che ci possa servire da lezione anche per le gare da dentro e fuori dei playoff. Dispiace per la Coppa Italia, come anche prima per la Supercoppa, ma abbiamo giocato contro una signora squadra e ora ci rituffiamo nel campionato, che è l’obiettivo più importante”.

Note – Nicola Berdini ha ripreso ad allenarsi, verrà testato prima del match.

Media – Diretta tv su MS Channel ed in streaming free su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Credo che Torino vs Cantù sia una partita che non ha bisogno di presentazioni per capire l’importanza, il prestigio della sfida e il livello degli avversari che affronteremo. Giochiamo contro la squadra prima in classifica, noi stiamo cercando di proseguire il cammino verso una continuità di rendimento che stiamo cercando di ritrovare. Sotto questo profilo la partita di domenica sarà un validissimo banco di prova”.

Note – Non saranno della partita Niccolò De Vico e Federico Avino, alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

UCC ASSIGECO PIACENZA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Radaelli, Maschio, Pellicani

Andata: 98-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3mOcjDB

QUI UCC PIACENZA

Fabio Farina (viceallenatore) – “Affrontiamo una squadra completamente diversa e rinnovata rispetto alla sfida del PalaRadi. Nuovi innesti che hanno dato profondità al roster e atipicità in campo: un lungo come Douvier, pericoloso da tre punti, e un esterno come Amici a cui piace giocare in post basso, affiancati sempre da Allen, che è il secondo realizzatore del campionato. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo che vogliamo raggiungere quanto prima, affrontando queste ultime due giornate di regular season con la giusta cattiveria e determinazione”.

Luca Cesana (giocatore) – “Con la Juvi Cremona ci aspetta un’altra partita importante per il nostro campionato, dove fondamentale sarà l’approccio difensivo. La settimana di allenamento è stata buona: se scendiamo in campo tranquilli, giocando la nostra pallacanestro e prendendo fiducia senza demoralizzarci dagli errori, possiamo portarci a casa i due punti”.

Note – Sempre indisponibile Gherardo Sabatini. La partita di domenica sarà una piacevole occasione per i bianco-rosso-blu di riabbracciare Davide Reati, a Piacenza nella stagione 2017/18.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Piacenza è una squadra ricca di talento, con esterni tutti grandi realizzatori e un pacchetto lunghi solido, ma, al di là di quello, noi dobbiamo guardare in casa nostra, cercare di costruire la mentalità che ci è mancata nelle ultime partite; dobbiamo ritrovare coesione e mentalità vincente, perché nelle ultime due partite siamo stati assolutamente insufficienti da questo punto di vista e quindi dobbiamo avere un approccio mentale migliore, dove nelle ultime due partite casalinghe abbiamo fornito prove scialbe”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita di domenica sarà per noi complicata, dove affronteremo una squadra con molta esperienza, che in questo periodo sta ottenendo risultati; hanno delle buone percentuali dall’arco e dobbiamo stare attenti ai loro tiratori, ma anche ad un lungo molto dinamico come Skeens e stare attenti ai rimbalzi, in quanto è uno dei migliori rimbalzisti del campionato”.

Note – Niente da dichiarare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

VANOLI BASKET CREMONA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Capurro, Bartolini

Andata: 61-64

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JsC6cp

QUI VANOLI CREMONA

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Treviglio è sicuramente una delle squadre più esperte e talentuose del campionato, lo abbiamo già visto nella partita di andata dove ci hanno messo in difficoltà con la loro fisicità. Giocando in casa vorremmo imporre il nostro ritmo e continuare il percorso positivo delle ultime settimane, coinciso con la vittoria della Coppa Italia”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Diversi sono gli ex della partita: Lorenzo Caroti è stato a Treviglio nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, quest’ultima insieme all’altro biancoblù A.J. Pacher, Andrea Pecchia ha giocato in terra orobica dal 2016 al 2019. In maglia Blu Basket gioca invece Luca Vitali, che ha vestito la canotta della Vanoli in due occasioni: nella stagione 2012/13 e nelle stagioni 2014/15 e 2015/16.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Nello scorso fine settimana la Vanoli ha compiuto un’impresa in Coppa Italia giocando due gare straordinarie senza Lacey. In questo momento è la squadra più in forma, più aggressiva e più continua della A2, con una grande identità di gioco. Sappiamo che per competere a Cremona, oltre all’attitudine a difendere fino all’ultimo secondo dell’azione, abbiamo bisogno di mettere sul campo tanta fisicità e tanta energia, per pareggiare la loro intensità, vincendo il duello a rimbalzo. In attacco sarà determinante la capacità di superare le loro trappole difensive, fatte di aggressività sul pick-and-roll e, per fare ciò, servirà una efficace circolazione di palla”.

Luca Vitali (giocatore) – “Con la Vanoli sarà una sfida molto fisica: i nostri avversari cercheranno di far valere tutta la loro fisicità e il notevole atletismo di cui sono dotati. Per me sarà bello giocare a Cremona, dove ho vissuto diverse stagioni e dove ho tantissimi amici. E questa volta ci sarà un pizzico d’emozione in più, nel vedere dall’altra parte mio figlio Tommaso come avversario”.

Note – Per la prima volta, Cremona e Treviglio si affrontano al PalaRadi con le denominazioni sociali Guerino Vanoli Basket e Blu Basket 1971: in precedenza la sfida era stata tra Gruppo Triboldi e Treviglio Basket. In casa Gruppo Mascio veste il ruolo di “ex” Luca Vitali, alla corte del presidente Vanoli in tre momenti diversi (2012/13, 2014/15 e 2015/16) per 69 gare complessive, con 808 punti e 240 assist realizzati. Per l’ex playmaker della Nazionale sarà una prima assoluta la sfida in famiglia con il figlio Tommaso Vecchiola. Sotto il Torrazzo, l’arrivo a stagione in corso di AJ Pacher ha incrementato la truppa di “ex”: l’americano ha collezionato 24 presenze e 370 punti in canotta Blu Basket (2019/20), Lorenzo Caroti ha segnato 715 punti in 65 gare trevigliesi (dal 2018 al 2020) mentre Andrea Pecchia è arrivato al PalaFacchetti da “Under” e, dopo 102 presenze e 901 punti (dal 2016 al 2019), ha lasciato Treviglio da capitano. Ancora non disponibile l’infortunato Brian Sacchetti.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

KIENERGIA RIETI – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 19 marzo, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Cappello, Almerigogna

Andata: 65-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Frk5tJ

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Siamo abituati ormai alle difficoltà, da un anno è così. È una partita importante, lo sappiamo e non ci nascondiamo, però dobbiamo essere saldi sull’obiettivo finale, non è né la prima né l’ultima gara di questa importanza e dobbiamo affrontarla con il giusto atteggiamento, per dare una soddisfazione al nostro pubblico che ci è sempre stato vicino quest’anno”.

Lucas Maglietti (giocatore, playmaker) – “Sarà una partita tosta e fisica, dopo la sconfitta con Latina abbiamo tanta voglia di dimostrare al nostro pubblico quello che siamo. Ci stiamo allenando con la giusta intensità, speriamo di fare una bella partita”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro; infortunati anche Jordan Geist e Benjamin Marchiaro.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass ed in differita lunedì alle ore 22:30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica contro la Stella Azzurra Roma viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede impegnati in una partita molto delicata: sappiamo che la posta in gioco è alta, in quanto quello con la NPC Rieti è uno scontro diretto per la salvezza. Gli avversari nel corso degli ultimi mesi hanno cambiato assetto e questo li ha portati a trovare un equilibrio diverso da quello iniziale, con un gioco più interno, dove Paci e Tucker sono due punti di riferimento. La probabile assenza di Geist porterà Rieti – come già accaduto nella trasferta di Torino – ad una maggiore condivisione della palla in attacco e una responsabilità difensiva più alta, con tutti i giocatori che saranno attenti e determinati a dare il proprio contributo al proprio team. Dal canto nostro dovremmo impedire la loro fluidità offensiva, così come contestualmente ci concentreremo sulla gestione del ritmo, fondamentale in ogni partita lontana dalle mura amiche”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST