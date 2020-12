Serie A2 Old Wild West – La presentazione di JB Monferrato-Verona

CALENDARIO

Mercoledì 16 dicembre è in programma il recupero della 1^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde tra Novipiù J Basket Monferrato e Tezenis Verona.

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù J Basket Monferrato-Tezenis Verona

NOVIPIÙ J BASKET MONFERRATO – TEZENIS VERONA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: mercoledì 16 dicembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Calella, Puccini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2IR1k8Z

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Quarantotto ore senza novità significative nel roster sono poche per preparare una partita complessa come quella contro Verona. Il punto focale che ci siamo dati è quello di cercare di recuperare le energie e di ritrovare una nuova carica mentale non arrivando scarichi o leggeri alla partita dopo l’impresa di Udine. Non sarà una partita facile, vista anche la caratura dell’avversario: cercheremo di affrontarla con lo stesso piglio garibaldino con cui siamo scesi in campo ad Udine”.

Niccolò Martinoni (giocatore) – “Quest’anno particolare e la formula del campionato ci mettono di fronte ad una nuova e durissima sfida dopo l’impresa di domenica a Udine. Un’altra corazzata come Verona viene a casa nostra: sarà una partita altrettanto difficile, perché Verona è una squadra estremamente completa, con diverse soluzioni e che mischia veterani con dei giocatori più giovani. Dal nostro punto di vista, dovremo cercare di recuperare il massimo delle energie, ma allo stesso tempo allenarci per arrivare pronti a questa sfida. Sono però sicuro che se avremo lo stesso atteggiamento e lo stesso cuore che abbiamo avuto ad Udine, potremo dare del filo da torcere a Verona”.

Note – Indisponibili Luca Valentini e Simone Tomasini, a causa della loro positività al Covid-19.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “La nuova formula del campionato con tante partite ravvicinate ti dà immediatamente una nuova possibilità di riscatto. Sicuramente hai poco tempo per preparare la partita da un punto di vista tattico, ma dall’altro fa crescere esponenzialmente la componente agonistica. Incontriamo Casale Monferrato che ha appena battuto la capolista in trasferta con un roster ridotto all’osso. Questo significa avere un’ottima organizzazione e un gruppo di grande temperamento. Hanno diverse bocche da fuoco che dovremo essere bravi a non fare entrare in striscia; Valentini, Collins, Thompson in primis e poi grande attenzione sull’atletismo e la forza di Camara molto pericoloso in area, sia in fase offensiva che difensiva”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, differita sul canale DTT di Telenuovo (117) giovedì alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West