Serie A2 Old Wild West – La presentazione di Trapani-Udine

CALENDARIO

Anticipo della 5^ giornata nel girone Verde di Serie A2 tra 2B Control Trapani e Apu Old Wild West Udine. I siciliani hanno 1 vittoria e 1 sconfitta nelle due gare disputate, i friulani hanno un record di 2-0.

Mercoledì 2 dicembre, ore 18.30

Trapani: 2B Control-Apu Old Wild West Udine

CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 6 3 0 Apu Old Wild West Udine 4 2 0 Reale Mutua Torino 2 1 0 Tezenis Verona 2 1 0 UCC Assigeco Piacenza 2 1 1 Orlandina Basket Capo d’Orlando 2 1 1 2B Control Trapani 2 1 1 Urania Milano 0 0 0 WithU Bergamo 0 0 0 BCC Treviglio 0 0 1 Agribertocchi Orzinuovi 0 0 1 Novipiù J Basket Monferrato 0 0 1 Edilnol Biella 0 0 2 Staff Mantova 0 0 2

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

2B CONTROL TRAPANI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: mercoledì 2 dicembre, 18.30

Arbitri: Radaelli, Capurro, Lupelli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Jqm9Ir

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “La vittoria di Piacenza ci da fiducia, soprattutto perché in questo momento siamo falcidiati dalle difficoltà. Sono contento dell’apporto dei giovani che si fanno trovare pronti ma da loro voglio ancora di più perché spesso si frenano per timore. Udine è una corazzata ed al momento non so nemmeno su quanti giocatori potrò contare ma a prescindere da ciò venderemo cara la pelle”.

Andrea Renzi (giocatore) – “Vincere aiuta a crescere e questi primi due punti ci daranno tanto entusiasmo per il futuro. Tanti compagni sono un po’ acciaccati ed è a loro che vorrei dedicare la vittoria con la speranza che possano ritornare in fretta a darci una mano. Purtroppo non c’è tempo di riposare e già mercoledì affronteremo una corazzata. Udine ambisce a vincere il campionato ma noi proveremo comunque a metterli in difficoltà”.

Note – La 2B Control non potrà contare su Shonn Miller, ancora in attesa di visto, e su Emmanuel Adeola su cui è in corso una verifica FIBA. Da esaminare le condizioni fisiche di Spizzichini e Corbett che verranno verificate solo in prossimità del match.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 (HD) del digitale terrestre) giovedì alle ore 20.30.

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Trapani è una squadra che corre molto bene il campo, dobbiamo essere bravi ad accoppiarci il più velocemente possibile per non lasciar loro la strada più semplice per arrivare al ferro. A metà campo dovremo stare molto attenti a uno dei loro migliori giocatori di questo campionato, Corbett, e a Renzi, senza sottovalutare assolutamente il talento degli altri”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “Negli ultimi anni Trapani ha sempre costruito ottime squadre e quest’anno non è da meno. Mi aspetto una partita di alto livello fisico, di stazza, ma anche di elevato QI cestistico da ambo i lati. Non vediamo l’ora di giocare”.

Note – Non hanno preso parte alla trasferta siciliana Andrea Amato, alle prese da giorni con una faringotonsillite, e Matteo Schina. Mentre le condizioni di Marco Giuri, uscito per un infortunio all’arto inferiore destro nei minuti finali del match contro Treviglio, sono in corso di valutazione. Il giocatore rimane in dubbio per la sfida di mercoledì. È sulla via del completo recupero, infine, John Paul Onyekachi Agbara, fermo da oltre un mese per un problema alla spalla.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West