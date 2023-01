Serie A2 Old Wild West – La preview della 18^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si giocano le gare della 18^ giornata, quinta di ritorno, della Serie A2 Old Wild West 2022/23 nel girone Verde. Anticipo sabato 21 gennaio tra Monferrato e Stella Azzurra Roma, domenica 22 le altre sfide del turno.

Sabato 21 gennaio, ore 16.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-E Gap Stella Azzurra Roma

Domenica 22 gennaio, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 22 gennaio, ore 17.00

Torino: Reale Mutua-Gruppo Mascio Treviglio

Domenica 22 gennaio, ore 18.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Moncada Energy Agrigento

Piacenza: UCC Assigeco-Urania Milano

Rieti: Kienergia-Vanoli Basket Cremona

Riposa: Ferraroni Juvi Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 28 14 2 Gruppo Mascio Treviglio 24 12 3 Vanoli Basket Cremona 24 12 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 21 12 4 Moncada Energy Agrigento 18 9 7 Urania Milano 16 8 8 UCC Assigeco Piacenza 16 8 8 Benacquista Assicurazioni Latina 12 6 10 2B Control Trapani 10 5 10 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 11 Novipiù Monferrato Basket 10 5 11 E-Gap Stella Azzurra Roma 6 3 12 Kienergia Rieti 6 3 12

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

“GAME OF THE WEEK”: TORINO-TREVIGLIO IN DIRETTA SU MS CHANNEL, IN CHIARO SU LNP PASS E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e sul canale MS Channel, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 22 gennaio in diretta la sfida al vertice del girone Verde tra Reale Mutua Torino e Gruppo Mascio Treviglio, dal Pala “Gianni Asti” di Torino, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

NOVIPIÙ MONFERRATO – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 21 gennaio, 16.00

Arbitri: Dionisi, Morassutti, Centonza

Andata: 94-90 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3D0UK8F

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “La partita contro la Stella Azzurra è un crocevia importantissimo per la nostra stagione; anche se mancano ancora diverse partite, quella di domani (sabato, ndr) sarà fondamentale. Incontriamo una squadra che in questo periodo, complice anche l’innesto di Givens, ha trovato il suo equilibro, è una squadra in fiducia che ha vinto una bella partita in casa martedì contro Rieti e pochi giorni prima contro Piacenza. Sarà uno scontro con una squadra diversa e migliore rispetto a quella affrontata all’andata. Noi abbiamo cercato di fare una buona settimana di lavoro, il gruppo è consapevole dell’importanza della posta in palio e sono convinto che faremo di tutto per portare a casa il risultato”.

Matteo Ghirlanda (giocatore) – “Contro la Stella Azzurra per me è sempre una partita speciale rispetto alle altre, essendo la squadra nella quale sono cresciuto, ma a maggior ragione questa cosa non toglierà il focus dal nostro obiettivo comune, ovvero tornare alla vittoria. Dovremo dare tutto in campo per portare a casa i due punti, in questa fase cruciale della nostra stagione”.

Note – In forte dubbio la disponibilità di Gianmarco Leggio, a causa di un risentimento muscolare occorso prima della sfida contro Torino. Ex della gara Matteo Ghirlanda, cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede di fronte a Monferrato, una squadra che ci ha battuto nel girone di andata. La sfida è delicata: in palio ci sono due punti salvezza. Gli avversari sono reduci da una gara di grande energia e compattezza contro Torino, dove sono usciti sconfitti solo nei minuti finali. Noi vogliamo continuare nel percorso di miglioramento e consolidamento intrapreso nelle ultime partite. In trasferta servirà produrre una gara attenta: limitare il numero delle palle perse e controbattere la fisicità di Martinoni e Carver sotto le plance, oltre ad abbassare le percentuali realizzative dell’argentino Redivo, ‘go to guy’ designato della compagine piemontese”.

Samme Givens (giocatore) – “Vogliamo continuare con la nostra striscia positiva e portare punti alla nostra classifica per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Quello di Monferrato è un altro team che sarà presumibilmente coinvolto nella lotta salvezza, quindi il risultato di questa gara varrà in un certo senso doppio e si ragionerà anche nell’ottica del doppio confronto (all’andata la partita si chiuse solo al supplementare, con 4 punti di distanza sul tabellone): ci attendiamo una lotta a cui vogliamo presentarci pronti”.

Note – Matteo Ghirlanda, ora al Monferrato Basket, ex della Stella Azzurra Roma.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

2B CONTROL TRAPANI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 22 gennaio, 12.00

Arbitri: Lucotti, Giovannetti, Bertuccioli

Andata: 80-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3iMNlD7

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Cantù sta dimostrando di essere la squadra da battere. Hanno un roster profondo con 10 giocatori di altissimo livello. Da parte nostra, se vorremo essere all’altezza, dovremo pareggiare la loro intensità, non subire troppo nella lotta a rimbalzo e mantenere alte le nostre percentuali al tiro. Non sarà facile, ma ci proveremo. In settimana ho visto una squadra combattiva e volenterosa, vogliosa di fare una bella figura”.

Marco Rupil (giocatore) – “Siamo consapevoli che affronteremo la squadra più forte del girone, un gruppo di giocatori coeso e di grande talento, che stanno facendo la differenza. Da parte nostra questo deve rappresentare uno stimolo e non un limite, perché confrontarsi coi migliori può rappresentare un punto di crescita importante. Abbiamo affrontato Cantù già due volte e ce la siamo sempre giocata alla pari; confido che domenica sarà un’altra grande battaglia”.

Note – 5ª giornata di ritorno, all’andata vinse Cantù 88-80. Coach Ugo Ducarello, attuale vice allenatore di Cantù, è un ex della sfida.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Affronteremo una squadra che fa dell’agonismo la sua arma in più, quindi sarà importante approcciare la gara nel modo giusto a livello mentale. A livello di infortuni non c’è molto da segnalare, dovremmo esserci tutti. Loro sono una squadra molto aggressiva e fisica, dovremo sfruttare i nostri punti di forza. Sarà necessario riuscire a spezzare il loro modo di giocare. Veniamo da una partita giocata bene, ma persa a Treviglio. Loro sono stati molto bravi e hanno vinto con merito, ci sta perdere sul loro campo. Ora pensiamo a riprendere a fare punti, visto che il campionato è ancora molto lungo”.

Note – Tutti disponibili in casa biancoblù. Il viceallenatore biancoblù Ugo Ducarello ex di turno.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

REALE MUTUA TORINO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 22 gennaio, 17.00

Arbitri: Ursi, Gagno, Coraggio

Andata: 88-83

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3wcyVzl

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “È una partita che si presenta un po’ da sola, guardando le percentuali di vittorie delle due squadre: si può parlare di scontro di vertice tra due contendenti alla seconda o terza piazza del girone. Treviglio, come noi, è in un momento positivo, ma soprattutto è riuscita a interrompere la serie di vittorie di Cantù. È per noi un test molto importante, che ci darà risposte sulla nostra capacità di continuare a lottare per arrivare nei primi tre del girone. È evidente che con Treviglio domenica, e la Vanoli la settimana prossima, questa è una fase di verifica molto importante della nostra stagione, dalla quale può nascere un upgrade di classifica e ambizione, quindi è molto stimolante”.

Celis Taflaj (giocatore) – “Sarà una partita molto importante per noi. Treviglio è sicuramente una squadra forte, chiaramente costruita per puntare alla vittoria. Rispetto all’andata, però, Treviglio ha cambiato allenatore e quindi anche modo di giocare. Loro vengono da una vittoria importante contro Cantù, ma noi siamo molto carichi”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat). Sarà disponibile anche la diretta streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Torino ha il miglior attacco dell’intera Serie A2 con quasi 83 punti di media realizzati. Ha taglia fisica e atletismo in ogni ruolo: in particolare il play Vencato con i suoi 195 centimetri, l’ala piccola De Vico e la coppia di lunghi italiani rivelazione, Guariglia-Poser. E coach Ciani ha dato alla squadra una identità di gioco ben definita. Dal canto nostro, stiamo vivendo un momento speciale: abbiamo grande entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi. Saranno decisive la continuità e la qualità della nostra difesa di squadra per limitare il loro atletismo e la loro produttività offensiva”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Torino è un’avversaria di fascia alta, che occupa le prime posizioni in classifica: se non avesse avuto la penalizzazione, saremmo stati alla pari. L’esito della gara sarà importante anche in previsione dei gironcini della seconda fase. Noi ci ricordiamo bene come è andata la prima partita in casa nostra, quindi dovremo essere bravi a non commettere gli stessi errori. Entrambi veniamo da un momento esaltante: loro con la conquista del pass per la Final Four di Coppa Italia e con diverse vittorie consecutive in campionato, noi dalla bella vittoria con Cantù. Noi dovremo continuare nel nostro percorso di crescita e cercare di portare a casa una vittoria in trasferta con un top team, come per ora non ci è ancora capitato in questa stagione. Sarà una bella sfida”.

Note – In casa Gruppo Mascio, tornano al Pala Gianni Asti da avversari Jason Clark, in gialloblù nell’annata 2020/21, terminata a gara 5 della finale promozione (vinta da Tortona), e Davide Bruttini, campione d’Italia dilettanti nel 2014/15 con la PMS (finale con Agrigento). In canotta Blu Basket hanno invece giocato Pepe (35 gare, 432 punti nel 2020/21) e Taflaj (19 presenze, 65 punti nel 2018/19). Sui sei confronti delle ultime tre stagioni, la sfida tra torinesi e trevigliesi va in diretta su Mediasport per la quarta volta.

Media – La gara viene trasmessa in diretta tv su MS Channel (pay bouquet satellitare Sky canale 814, in chiaro piattaforma satellitare TivùSat), in diretta streaming su LNP Pass (in chiaro) e sul canale Twitch di Italbasketofficial (in chiaro). Sul profilo YouTube ufficiale (BluBasketTreviglio1971) sarà possibile seguire Blu On Air, l’altra videocronaca con ospiti, opinionisti e ultimissime dal campo. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 22 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Grappasonno

Andata: 61-72

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3ZPqhnZ

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (vice allenatore) – “Agrigento è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e può essere considerata la squadra rivelazione di questa prima parte di campionato. I cinque giocatori in doppia cifra di media punti e i 20 assist di squadra dimostrano come il gruppo sia il loro principale punto di forza. Contiamo sul sostegno del nostro pubblico per conquistare la prima vittoria del 2023 e mettere un tassello importante per il nostro percorso”.

Yancarlos Rodriguez (giocatore) – “Agrigento ha un’identità molto chiara, usa i cambi difensivi come arma tattica principale e la fisicità la usa sui 28 metri. Dal canto nostro inizia una parte molto importante del finale di stagione quindi vogliamo sicuramente partire con una vittoria contro di loro, dato che all’andata ci era mancato il guizzo finale per agguantare il successo. Siamo consapevoli che non stiamo raccogliendo tutto quello che abbiamo seminato, consapevoli anche, però, che il lavoro duro prima o poi paga. Stiamo continuando a lavorare anche se sono state settimane difficili per via degli infortuni, dell’assenza del nostro capitano (Fall, ndr), però non vogliamo usare nessun alibi e vogliamo semplicemente ottenere questi due punti”.

Note – Assente capitan Abdel Kader “Aka” Fall infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “La prossima partita di campionato ci vede ospiti della Benacquista Latina, gara valevole per la 5^ giornata di ritorno. Davanti a noi troveremo una squadra affamata, reduce da tre sconfitte consecutive con squadre di ottimo calibro come Urania Milano, Treviglio e Vanoli Cremona, che metterà in campo la miglior pallacanestro per ottenere due punti importanti ed invertire il trend negativo. Conosciamo i punti di forza della squadra allenata da coach Gramenzi; grande ritmo offensivo, giocatori in grado di prendere vantaggi con e senza palla e aggressività nella metà campo difensiva. Consapevoli della difficoltà della partita, come sempre abbiamo fatto in ogni trasferta, proveremo a mettere in campo la nostra identità per strappare i due punti lontano dal PalaMoncada, per proseguire il nostro percorso di crescita”.

Note – Ad inizio stagione in pochi avrebbero scommesso su una neopromossa che potesse competere per zone alte della classifica e la Fortitudo Agrigento era proprio tra queste squadre, ma il lavoro svolto fin qui da coach Cagnardi ha portato non solo risultati, ma anche entusiasmo, in una piazza che aveva perso stimoli e fiducia negli anni di B. Nessun colpo ad effetto, investire sui giovani, questo era il diktat della società che voleva ed ha conquistato la Serie A2. Ma nessuno si è accontentato o cullato di qualche buon risultato, sin dall’inizio l’atteggiamento è sempre stato di pensare partita per partita e guardare meno la classifica, coach Devis Cagnardi lo ha ripetuto in ogni sua conferenza. Il lavoro alla fine sembra ripagare e la Fortitudo si trova quinta in classifica in piena zona playoff, con 6 punti di vantaggio su Latina. Domenica alle 18.00 al PalaBianchini la squadra di coach Gramenzi sarà la prossima avversaria, una squadra che non ha ancora vinto nel 2023 ed è a caccia di una vittoria, per ridare fiducia e morale all’ambiente e scacciare via la zona playout. Ma questo campionato ha dimostrato che tutto è possibile e quindi anche Agrigento è alla ricerca di punti preziosi, per portare a casa la salvezza il prima possibile e provare a sognare sempre più in grande. Le ultime due vittorie casalinghe contro Rieti e Juvi Cremona hanno dato sicuramente una spinta emotiva importante alla Fortitudo, la squadra ha 18 punti in classifica e non vuole fermarsi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – URANIA MILANO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 22 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Lupelli, Di Martino

Andata: 69-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3GP7CQp

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Milano è una squadra di talento, solida, piena di tiratori e fisica, con Hill che all’andata ci ha fatto molto male. Fin dalla palla a due dovremo avere il controllo del gioco, limitando le palle perse, ponendo molta attenzione alla fase difensiva e cercando fluidità in attacco”.

Luca Cesana (giocatore) – “Arriviamo da una prestazione sottotono con la Stella Azzurra. Ogni partita da qui alla fine del campionato è importante: mi aspetto una reazione d’orgoglio da parte di me stesso in primis, e di tutti i miei compagni. Invito il pubblico a venire a sostenerci al palazzetto perché in questo momento di difficoltà abbiamo bisogno del supporto di tutti”.

Note – Indisponibili per infortunio Gherardo Sabatini e Lorenzo Galmarini, mentre da valutare sono le condizioni di Nemanja Gajic e Lorenzo Varaschin. Il match di domenica sarà una piacevole occasione per i bianco-rosso-blu di riabbracciare Cesare “Cece” Riva, attuale viceallenatore dell’Urania e capoallenatore Assigeco nel 2012, 2017 e 2018.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci prepariamo ad una gara molto difficile, contro una squadra completa e ricca di qualità. Piacenza ha un roster lungo che può ampiamente supplire anche all’assenza, sicuramente importante, di Sabatini. I due stranieri sono entrambi estremamente pericolosi, non a caso Skeens e McGusty sono rispettivamente il miglior rimbalzista ed il miglior realizzatore del torneo. A tutto questo va aggiunto un gruppo italiano di grande valore, guidato dall’esperienza di Pascolo e Cesana. Per questo dovremo fare una partita molto accurata e di grande concentrazione, per provare a strappare un successo molto importante per la nostra classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

KIENERGIA RIETI – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 22 gennaio, 18.00

Arbitri: Masi, Yang Yao, Marco Attard

Andata: 70-91

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3iHY7KY

QUI NPC RIETI

Andrea Auletta (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra importante, allestita con un roster di primissima fascia per arrivare in fondo, anche se hanno perso un giocatore importante che noi conosciamo bene come Jalen Cannon, a cui faccio un grande in bocca al lupo per il suo rientro; hanno però sotto contratto ancora Jonathan Tabu, che sicuramente sarà presente domenica. Sappiamo il nostro momento, veniamo da una sconfitta contro la Stella Azzurra, siamo ultimi in classifica. È arrivato il momento di non parlare ed iniziare a fare i fatti, per provare ad invertire il trend”.

Jordan Geist (giocatore, guardia) – “Nella partita di andata abbiamo dimostrato di potercela giocare, la Vanoli ha perso Jalen Cannon per infortunio, una perdita importante. Noi giochiamo davanti al nostro pubblico, il momento non è dei migliori, ma ogni giorno ci alleniamo duramente per tornare alla vittoria. È un momento difficile, ma dobbiamo combattere, abbiamo avuto diversi infortuni, sappiamo che dobbiamo migliorare il nostro rendimento, e che siamo migliori di quello che dice la classifica. È necessario tornare a vincere delle partite”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle 19.00 su Rtr. La gara contro la Vanoli Cremona viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI VANOLI CREMONA

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Domenica affrontiamo la Kienergia Rieti, una formazione che in casa è riuscita a mettere in difficoltà tutte le squadre con cui ha giocato, strappando anche vittorie importanti, come contro Torino. Per questo noi dobbiamo farci trovare pronti in difesa, per limitare le loro transizioni offensive, e trovare il nostro ritmo in attacco”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Matteo Piccoli è l’ex dell’incontro, avendo giocato con la maglia di Rieti nella stagione 2020/21. L’altro ex di giornata, Jalen Cannon, con i reatini nella stagione 2019/20, non sarà invece della partita, per l’infortunio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro occorso la scorsa settimana nella partita interna con Latina.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST