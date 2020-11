Serie A2 Old Wild West – La preview tra Orlandina e Tortona

Si gioca una partita della 2^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Capo d’Orlando riceve Tortona. All’esordio la Bertram si è imposta a Trapani contro la 2B Control e l’Orlandina ha superato in casa la Novipiù.

Martedì 24 novembre, ore 21.00

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-Bertram Tortona

CLASSIFICA DOPO UN TURNO

Bertram Tortona 2, Orlandina Basket Capo d´Orlando 2, Apu Old Wild West Udine 2, Reale Mutua Torino 2, UCC Assigeco Piacenza 2, Urania Milano* 0, Tezenis Verona* 0, BCC Treviglio* 0, Withu Bergamo* 0, Agribertocchi Orzinuovi 0, Edilnol Biella 0, Novipiù JB Monferrato 0, Staff Mantova 0, 2B Control Trapani 0

*Una partita in meno

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: martedì 24 novembre, 21.00

Arbitri: Scrima, Capurro, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pV36q8

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Un anziano allenatore diceva che è sempre meglio vincere che perdere innanzitutto. Poi per una squadra così giovane come la nostra è fondamentale iniziare bene. Floyd non è una sorpresa, almeno da parte nostra, ma credo che il fatto che lui abbia segnato molto nella partita contro Casale è parte del fatto che ognuno dei miei giocatori ha fatto bene il proprio compito. Mi è piaciuto che siamo cresciuti anche difensivamente durante la partita. Ho sempre dichiarato che voglio provare a giocare una pallacanestro estrema, correte il più possibile, anche in questa Serie A2. Martedì arriva Tortona, che ha asfaltato Trapani in trasferta, è una delle squadre più attrezzate del campionato: dobbiamo essere pronti, ancora più della gara contro Casale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass e, soltanto per la provincia di Messina, su Antenna del Mediterraneo (Canale 14 DT).

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Con Trapani abbiamo giocato una partita di buona personalità e controllo, ottenendo vantaggi dalle assenze dei nostri avversari. In attacco abbiamo fatto scelte giuste, muovendo la palla e coinvolgendo tutti i giocatori impiegati, mentre difensivamente siamo riusciti a limitare il gioco in transizione e il potenziale offensivo di Trapani con disciplina, spingendoli a effettuare tiri difficili. Abbiamo avuto una buona capacità di esecuzione e concentrazione nello sporcare i possessi di Corbett e Renzi. Ora affrontiamo Capo, con il giusto entusiasmo per il successo conquistato all’esordio, perché questo è il carburante importante per affrontare una stagione in cui vogliamo essere ambiziosi con la consapevolezza – allo stesso tempo – di dovere avere la serenità e la forza di volontà per affrontare le difficoltà che ci saranno nel corso del campionato”.

Luca Severini (giocatore) – “Sicuramente è stato bello tornare a giocare una gara di campionato dopo nove mesi, anche se è strano farlo senza pubblico. Abbiamo avuto un approccio aggressivo fin dall’inizio, rimanendo concentrati per tutti i quaranta minuti: l’assenza di Powell ci ha aiutato, ma la prova di squadra è stata ottima. Ritengo che essere partiti con una vittoria ci possa dare la carica giusta per affrontare un torneo complesso e difficile. Non era facile vincere a Trapani e non sarà facile farlo contro l’Orlandina, che è una squadra forte e che ha debuttato bene e vorrà ripetersi. L’obiettivo sarà limitare in primis i loro giocatori americani e poi il resto dei giocatori: abbiamo poco tempo per preparare la gara e dobbiamo cercare di recuperare il più possibile le energie”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, servizio di LNP su abbonamento. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della partita sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

