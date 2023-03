Serie A2 Old Wild West – Le ipotesi di parità all’ultima giornata nel girone Verde

Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione“*, tredicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2022/23:

La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A“* e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza“*

Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.

* – Le denominazioni sono quelle ufficiali ed in uso nelle DOA FIP, che disciplinano l’organizzazione dei campionati.

PARITA’ A PUNTI 36 VANOLI CREMONA – TREVIGLIO 2 TREVIGLIO 2-0 3 VANOLI CREMONA 0-2 26 URANIA MILANO – UCC PIACENZA – AGRIGENTO 5 URANIA MILANO 4-0 6 UCC PIACENZA 1-3 (1-1 vs Agrigento, +4) 7 AGRIGENTO 1-3 (1-1 vs UCC Piacenza, -4) 26 URANIA MILANO – UCC PIACENZA 5 URANIA MILANO 2-0 6 UCC PIACENZA 0-2 26 URANIA MILANO – AGRIGENTO 5 URANIA MILANO 2-0 6 AGRIGENTO 0-2 26 UCC PIACENZA – AGRIGENTO 6 UCC PIACENZA 1-1 (+4) 7 AGRIGENTO 1-1 (-4) 24 UCC PIACENZA – AGRIGENTO 6 UCC PIACENZA 1-1 (+4) 7 AGRIGENTO 1-1 (-4) 20 TRAPANI – LATINA 8 TRAPANI 2-0 9 LATINA 0-2 18 TRAPANI – LATINA 8 TRAPANI 2-0 9 LATINA 0-2 14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 10 JUVI CREMONA 3-3 (+14) 11 MONFERRATO 3-3 (+8) 12 NPC RIETI 3-3 (+4) 13 ST. AZZURRA RM 3-3 (-26) 14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI 10 MONFERRATO 2-2 (+13) 11 NPC RIETI 2-2 (+2) 12 JUVI CREMONA 2-2 (-15) 14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA 10 JUVI CREMONA 2-2 (+21) 11 MONFERRATO 2-2 (+3) 12 ST. AZZURRA RM 2-2 (-24) 14 MONFERRATO – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 10 ST. AZZURRA RM 2-2 (+3) 11 MONFERRATO 2-2 (0) 12 NPC RIETI 2-2 (-3) 14 JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 11 JUVI CREMONA 2-2 (+22) 12 NPC RIETI 2-2 (+9) 13 ST. AZZURRA RM 2-2 (-31) 14 MONFERRATO – JUVI CREMONA 10 MONFERRATO 1-1 (+8) 11 JUVI CREMONA 1-1 (-8) 14 MONFERRATO – NPC RIETI 10 MONFERRATO 1-1 (+5) 11 NPC RIETI 1-1 (-5) 14 MONFERRATO – STELLA AZZURRA ROMA 10 ST. AZZURRA RM 1-1 (+5) 11 MONFERRATO 1-1 (-5) 14 JUVI CREMONA – NPC RIETI 11 NPC RIETI 1-1 (+7) 12 JUVI CREMONA 1-1 (-7) 14 JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA 11 JUVI CREMONA 1-1 (+29) 12 ST. AZZURRA RM 1-1 (-29) 14 NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 11 NPC RIETI 1-1 (+2) 12 ST. AZZURRA RM 1-1 (-2) 12 JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 11 JUVI CREMONA 2-2 (+22) 12 NPC RIETI 2-2 (+9) 13 ST. AZZURRA RM 2-2 (-31) 12 JUVI CREMONA – NPC RIETI 12 NPC RIETI 1-1 (+7) 13 JUVI CREMONA 1-1 (-7) 12 JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA 12 JUVI CREMONA 1-1 (+29) 13 ST. AZZURRA RM 1-1 (-29) 12 NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA 12 NPC RIETI 1-1 (+2) 13 ST. AZZURRA RM 1-1 (-2)