Serie A2 Old Wild West – Le ipotesi di parità all’ultima giornata nel girone Verde

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La Redazione
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Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione*, tredicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2022/23:
La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A* e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza*
Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.
* – Le denominazioni sono quelle ufficiali ed in uso nelle DOA FIP, che disciplinano l’organizzazione dei campionati.

PARITA’ A PUNTI         
36 VANOLI CREMONA – TREVIGLIO    
  2 TREVIGLIO 2-0      
  3 VANOLI CREMONA 0-2     
            
            
26 URANIA MILANO – UCC PIACENZA – AGRIGENTO 
  5 URANIA MILANO 4-0     
  6 UCC PIACENZA 1-3 (1-1 vs Agrigento, +4)  
  7 AGRIGENTO 1-3 (1-1 vs UCC Piacenza, -4)  
            
26 URANIA MILANO – UCC PIACENZA   
  5 URANIA MILANO 2-0     
  6 UCC PIACENZA 0-2     
            
26 URANIA MILANO – AGRIGENTO    
  5 URANIA MILANO 2-0     
  6 AGRIGENTO 0-2      
            
26 UCC PIACENZA – AGRIGENTO    
  6 UCC PIACENZA 1-1 (+4)     
  7 AGRIGENTO 1-1 (-4)     
            
            
24 UCC PIACENZA – AGRIGENTO    
  6 UCC PIACENZA 1-1 (+4)     
  7 AGRIGENTO 1-1 (-4)     
            
            
20 TRAPANI – LATINA      
  8 TRAPANI 2-0      
  9 LATINA 0-2      
            
            
18 TRAPANI – LATINA      
  8 TRAPANI 2-0      
  9 LATINA 0-2      
            
            
14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
  10 JUVI CREMONA 3-3 (+14)    
  11 MONFERRATO 3-3 (+8)     
  12 NPC RIETI 3-3 (+4)     
  13 ST. AZZURRA RM 3-3 (-26)    
            
14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI  
  10 MONFERRATO 2-2 (+13)     
  11 NPC RIETI 2-2 (+2)     
  12 JUVI CREMONA 2-2 (-15)    
            
14 MONFERRATO – JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA
  10 JUVI CREMONA 2-2 (+21)    
  11 MONFERRATO 2-2 (+3)     
  12 ST. AZZURRA RM 2-2 (-24)    
            
14 MONFERRATO – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
  10 ST. AZZURRA RM 2-2 (+3)     
  11 MONFERRATO 2-2 (0)     
  12 NPC RIETI 2-2 (-3)     
            
14 JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
  11 JUVI CREMONA 2-2 (+22)    
  12 NPC RIETI 2-2 (+9)     
  13 ST. AZZURRA RM 2-2 (-31)    
            
14 MONFERRATO – JUVI CREMONA    
  10 MONFERRATO 1-1 (+8)     
  11 JUVI CREMONA 1-1 (-8)     
            
14 MONFERRATO – NPC RIETI    
  10 MONFERRATO 1-1 (+5)     
  11 NPC RIETI 1-1 (-5)     
            
14 MONFERRATO – STELLA AZZURRA ROMA  
  10 ST. AZZURRA RM 1-1 (+5)     
  11 MONFERRATO 1-1 (-5)     
            
14 JUVI CREMONA – NPC RIETI    
  11 NPC RIETI 1-1 (+7)     
  12 JUVI CREMONA 1-1 (-7)     
            
14 JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA  
  11 JUVI CREMONA 1-1 (+29)    
  12 ST. AZZURRA RM 1-1 (-29)    
            
14 NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA   
  11 NPC RIETI 1-1 (+2)     
  12 ST. AZZURRA RM 1-1 (-2)     
            
            
12 JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
  11 JUVI CREMONA 2-2 (+22)    
  12 NPC RIETI 2-2 (+9)     
  13 ST. AZZURRA RM 2-2 (-31)    
            
12 JUVI CREMONA – NPC RIETI    
  12 NPC RIETI 1-1 (+7)     
  13 JUVI CREMONA 1-1 (-7)     
            
12 JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA  
  12 JUVI CREMONA 1-1 (+29)    
  13 ST. AZZURRA RM 1-1 (-29)    
            
12 NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA   
  12 NPC RIETI 1-1 (+2)     
  13 ST. AZZURRA RM 1-1 (-2)     