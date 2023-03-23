Serie A2 Old Wild West – Le ipotesi di parità all’ultima giornata nel girone Verde

Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione“*, tredicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2022/23:
La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A“* e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza“*
Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.
* – Le denominazioni sono quelle ufficiali ed in uso nelle DOA FIP, che disciplinano l’organizzazione dei campionati.
|PARITA’ A PUNTI
|36
|VANOLI CREMONA – TREVIGLIO
|2
|TREVIGLIO 2-0
|3
|VANOLI CREMONA 0-2
|26
|URANIA MILANO – UCC PIACENZA – AGRIGENTO
|5
|URANIA MILANO 4-0
|6
|UCC PIACENZA 1-3 (1-1 vs Agrigento, +4)
|7
|AGRIGENTO 1-3 (1-1 vs UCC Piacenza, -4)
|26
|URANIA MILANO – UCC PIACENZA
|5
|URANIA MILANO 2-0
|6
|UCC PIACENZA 0-2
|26
|URANIA MILANO – AGRIGENTO
|5
|URANIA MILANO 2-0
|6
|AGRIGENTO 0-2
|26
|UCC PIACENZA – AGRIGENTO
|6
|UCC PIACENZA 1-1 (+4)
|7
|AGRIGENTO 1-1 (-4)
|24
|UCC PIACENZA – AGRIGENTO
|6
|UCC PIACENZA 1-1 (+4)
|7
|AGRIGENTO 1-1 (-4)
|20
|TRAPANI – LATINA
|8
|TRAPANI 2-0
|9
|LATINA 0-2
|18
|TRAPANI – LATINA
|8
|TRAPANI 2-0
|9
|LATINA 0-2
|14
|MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|10
|JUVI CREMONA 3-3 (+14)
|11
|MONFERRATO 3-3 (+8)
|12
|NPC RIETI 3-3 (+4)
|13
|ST. AZZURRA RM 3-3 (-26)
|14
|MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI
|10
|MONFERRATO 2-2 (+13)
|11
|NPC RIETI 2-2 (+2)
|12
|JUVI CREMONA 2-2 (-15)
|14
|MONFERRATO – JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA
|10
|JUVI CREMONA 2-2 (+21)
|11
|MONFERRATO 2-2 (+3)
|12
|ST. AZZURRA RM 2-2 (-24)
|14
|MONFERRATO – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|10
|ST. AZZURRA RM 2-2 (+3)
|11
|MONFERRATO 2-2 (0)
|12
|NPC RIETI 2-2 (-3)
|14
|JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|11
|JUVI CREMONA 2-2 (+22)
|12
|NPC RIETI 2-2 (+9)
|13
|ST. AZZURRA RM 2-2 (-31)
|14
|MONFERRATO – JUVI CREMONA
|10
|MONFERRATO 1-1 (+8)
|11
|JUVI CREMONA 1-1 (-8)
|14
|MONFERRATO – NPC RIETI
|10
|MONFERRATO 1-1 (+5)
|11
|NPC RIETI 1-1 (-5)
|14
|MONFERRATO – STELLA AZZURRA ROMA
|10
|ST. AZZURRA RM 1-1 (+5)
|11
|MONFERRATO 1-1 (-5)
|14
|JUVI CREMONA – NPC RIETI
|11
|NPC RIETI 1-1 (+7)
|12
|JUVI CREMONA 1-1 (-7)
|14
|JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA
|11
|JUVI CREMONA 1-1 (+29)
|12
|ST. AZZURRA RM 1-1 (-29)
|14
|NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|11
|NPC RIETI 1-1 (+2)
|12
|ST. AZZURRA RM 1-1 (-2)
|12
|JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|11
|JUVI CREMONA 2-2 (+22)
|12
|NPC RIETI 2-2 (+9)
|13
|ST. AZZURRA RM 2-2 (-31)
|12
|JUVI CREMONA – NPC RIETI
|12
|NPC RIETI 1-1 (+7)
|13
|JUVI CREMONA 1-1 (-7)
|12
|JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA
|12
|JUVI CREMONA 1-1 (+29)
|13
|ST. AZZURRA RM 1-1 (-29)
|12
|NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA
|12
|NPC RIETI 1-1 (+2)
|13
|ST. AZZURRA RM 1-1 (-2)