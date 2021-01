Serie A2 Old Wild West – Tutto su Urania Milano-Verona, sfida del mercoledì nel girone Verde

CALENDARIO

Nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West si recupera la sfida della 3^ giornata tra Urania Milano e Verona.

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00

Milano: Urania-Tezenis Verona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 20 10 0 Apu Old Wild West Udine 14 7 3 Agribertocchi Orzinuovi 12 6 3 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 12 6 3 Reale Mutua Torino 10 5 3 UCC Assigeco Piacenza 10 5 4 Novipiù JB Monferrato 10 5 4 Urania Milano 8 4 4 Staff Mantova 8 4 5 BCC Treviglio 6 3 5 Tezenis Verona 6 3 5 2B Control Trapani 6 3 7 Edilnol Biella 2 1 8 WithU Bergamo 0 0 8

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

URANIA MILANO – TEZENIS VERONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: mercoledì 13 gennaio, 18.00

Arbitri: Maschio, Di Toro, Pecorella

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2LJIVMt

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Partita molto difficile da interpretare, la classifica di Verona non comunica realmente il valore della Tezenis. Roster profondo e ricco di talento quello dei veneti, costruito per vincere con un gruppo in netta ripresa dopo un inizio difficile. Uno starting five fortissimo: Tomassini, un play di assoluto valore da top della categoria, Severini, uno straordinario tiratore, forse il migliore del torneo, stranieri di esperienza straordinaria come Greene e Jones ed in mezzo un italiano in continua crescita come Candussi. Tezenis che ha dimostrato di avere anche minuti importanti, come nella sfida con Trapani, anche dalla panchina, con Colussi e Guglielmi hanno prodotto punti ed intensità. Ritroveremo anche Janelidze, che si è allenato con noi durante il precampionato, e di cui sappiamo ottime qualità e caratteristiche. Da parte nostra servirà maggiore concentrazione difensiva su alcune situazioni, su cui abbiamo lavorato in questi ultimi giorni”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Torniamo in campo a distanza di tre giorni dall’importante vittoria contro Trapani e andiamo ad affrontare una Urania Milano anch’essa in fiducia, forte del risultato positivo contro Torino. Squadra dotata di un alto potenziale offensivo, con diversi giocatori abili a crearsi vantaggi da situazioni di uno contro uno. La maggior parte dei possessi offensivi passano dalle mani dei tre esterni Bossi, Montano e Raivio, abili nel creare per sé e per i compagni. L’altro giocatore di riferimento è Langston, lungo con spiccate qualità nel correre il campo. Noi vogliamo confermare le buone prestazioni fatte con Bergamo e Trapani, consapevoli che per fare risultato a Milano avremo bisogno di una partita più solida, soprattutto a livello difensivo”.

Note – Confermate anche a Milano le assenze di Giovanni Pini e Guido Rosselli, quest’ultimo ancora positivo al SARS-CoV2. Rimane in dubbio per il match dell’Allianz Cloud Lorenzo Caroti, che nell’allenamento dello scorso 5 gennaio ha subito un trauma contusivo al volto a seguito di un contatto di gioco, riportando la frattura della lamina papiracea di sinistra.

Media – La gara Urania Milano–Tezenis Verona sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West