Serie A2 Old Wild West – Tutto su Verona-Biella, posticipo del martedì

Si gioca il posticipo della 6^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West tra Tezenis Verona ed Edilnol Biella. I veneti si sono imposti su Mantova nell’unica gara finora giocata in campionato, l’Edilnol ha perduto i due derby piemontesi disputati contro Torino e Tortona.

Martedì 8 dicembre, ore 18.00

Verona: Tezenis-Edilnol Biella

TEZENIS VERONA – EDILNOL BIELLA

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Catani, Salustri, Marziali

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2VFeXei

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Torniamo in campo dopo 9 giorni dalla prima di campionato contro Mantova e giochiamo ancora in casa contro Biella, una squadra intraprendente con molti giocatori giovani nel roster. È nel loro DNA giocare ad alto ritmo, attaccare uno contro uno anche nei primi secondi dell’azione o cercare un vantaggio dalle situazioni di blocco sulla palla. Verranno a Verona per fare la loro pallacanestro, cercare di alzare il numero di possessi. Laganà e Miaschi sono sicuramente due giocatori che possono esaltarsi con questa pallacanestro e risultare molto pericolosi. Togliere loro il gioco tutto campo vorrebbe dire togliere a Biella una bella fetta del proprio attacco. Questa sarà una delle chiavi della partita: capire quando accelerare e quando giocare in modo più controllato. Noi vogliamo fare dei passi in avanti rispetto alla partita con Mantova, il primo avere un altro tipo di approccio alla gara e mantenere una solidità di squadra per tutta la durata dell’incontro.”

Giovanni Severini (giocatore) – “Quella contro Biella è una partita importante per noi, vogliamo proseguire dopo il buon inizio in casa e ora abbiamo l’opportunità di giocare ancora a Verona. Biella è una squadra giovane e piena di energia che sarà complicata da affrontare perché è caratterizzata dalla presenza di giocatori importanti per la categoria come Laganà, Wojciechowski e Miaschi, che hanno già calcato il palcoscenico superiore, la Serie A, e quindi sarà importante per noi farci trovare pronti di fronte alle loro qualità. Noi vogliamo proseguire nel percorso iniziato domenica scorsa con Mantova e rimanere imbattuti. Contestualmente mi fa piacere ricordare l‘iniziativa promossa dalla società in collaborazione con l’associazione Rise Against Hunger. Sugli spalti verranno fatti sedere dei peluche, i quali, dal giorno successivo saranno messi in vendita nello store online della Scaligera Basket. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto di kit alimentari che saranno poi distribuiti dalla Caritas Verona alle famiglie veronesi in difficoltà”.

Note – Allenamenti alterni, negli ultimi giorni, per Giovanni Tomassini e Giga Janelidze. Sugli spalti dell’AGSM Forum saranno posizionati 500 peluche che dal giorno successivo si potranno acquistare sullo store online della Scaligera Basket. Il ricavato andrà devoluto in beneficenza per la creazione di pacchi alimentari.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 117 di Telenuovo e in streaming su LNP Pass.

QUI BIELLA

Alessandro Pogliaghi (assistant coach) – “Martedì affrontiamo una squadra tosta come Verona, una compagine che ha profondità e qualità con otto giocatori di esperienza e assoluto affidamento. Da parte nostra servirà una gara di corsa e intensità per cercare di metterli in difficoltà. Contropiede, pressing a tutto campo e ritmi alti: queste devono essere le nostre chiavi di volta della partita”.

Marco Laganà (giocatore, playmaker e capitano) – “Sarà una trasferta impegnativa su uno dei campi più complessi del nostro girone e contro una squadra tra le più serie candidate al salto di categoria. Arriviamo da una settimana di allenamenti importanti molto utile per migliorare la condizione fisica, specialmente per chi ha avuto problemi con il Covid. Giocheremo con intensità lottando fino alla fine, cercando di migliorare gli aspetti che non hanno funzionato nelle prime due partite”.

Note – Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in streaming su LNP PASS e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in differita su Rete Biella TV, televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, sui canali 91 e 190 del Digitale Terrestre mercoledì 9 dicembre alle ore 21.00.

