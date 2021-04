CALENDARIO

Nel weekend sono in programma tre recuperi nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: Mantova-Orzinuovi si gioca sabato 10, Bergamo-Torino e Udine-Tortona sono le gare di domenica 11 aprile.

Sabato 10 aprile, ore 18.00

Mantova: Staff-Agribertocchi Orzinuovi (20^ giornata, settima di ritorno)

Domenica 11 aprile, ore 18.00

Bergamo: WithU-Reale Mutua Torino (15^ giornata, seconda di ritorno)

Udine: Apu Old Wild West-Bertram Tortona (24^ giornata, undicesima di ritorno)

CLASSIFICA



Squadre Punti Vittorie Sconfitte Reale Mutua Torino 34 17 6 Bertram Tortona 34 17 8 Apu Old Wild West Udine 28 14 10 Tezenis Verona 28 14 11 2B Control Trapani 26 13 12 Urania Milano 26 13 12 UCC Assigeco Piacenza 26 13 13 BCC Treviglio 26 13 13 Staff Mantova 22 11 14 Novipiù JB Monferrato 22 11 14 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 22 11 15 Agribertocchi Orzinuovi 20 10 13 Edilnol Biella 18 9 17 WithU Bergamo 16 8 16

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP!

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

STAFF MANTOVA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: sabato 10 aprile, 18.00

Arbitri: Dionisi, Raimondo, Praticò

Andata: 69-67

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3sWtv8a

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Sabato abbiamo noi la possibilità di avere nelle nostre mani il nostro stesso destino, di questa stagione. Vincere sabato significa buttarci alle spalle tutto il capitolo inerente alla salvezza e ci proietterebbe verso una dimensione che abbiamo sempre desiderato ma che non si è mai concretizzata. Sono convinto che le esperienze che abbiamo già vissuto attraverso altre sconfitte e altre battute d’arresto dentro di noi ci abbiano segnato molto e, per tutte queste ragioni sabato la nostra squadra sarà pronta per battagliare contro un’avversaria che sicuramente ci darà filo da torcere, perché anche per loro questa è una partita significativa. Ci troveremo di fronte un avversario difficilissimo ma le nostre esperienze passate devono servirci per portare a casa una vittoria determinante. Invece di subire le caratteristiche degli avversari, questa volta dovremo essere capaci noi di imporre le nostre”.

Mario Ghersetti (giocatore) – “Questo sabato non sarà una partita facile ma noi dobbiamo pensare solamente a vincere, è importantissima per noi. In questo ultimo mese si sta respirando un’aria di unità, tranquillità e sacrificio, e tutto questo dobbiamo portarlo con noi sabato. Non ci devono essere pensieri o scuse, dobbiamo solo pensare alla vittoria e a come ci stiamo allenando, veramente molto bene. Dobbiamo giocare con tutte le nostre potenzialità e certezze. Noi partiremo dalla difesa; Orzinuovi ha molti punti nelle mani. Anche noi siamo una squadra che può dare tanto in attacco però ci stiamo preparando sulla difesa come fondamentale”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (direttore sportivo) – “Mantova rappresenta una partita davvero fondamentale per il prosieguo della nostra stagione, perché vincendo avremmo ancora tutte le carte in regola per entrare nelle prime nove, questo è l’obiettivo che ci siamo posti ad inizio anno. Sarà una gara da approcciare come una finale, con la giusta dose di carica ed energia, senza l’ansia del risultato ed avendo quella determinazione per ottenere un successo che potrebbe farci svoltare, dopo le innumerevoli vicissitudini che abbiamo vissuto di recente. Dovremo avere gambe e testa e troveremo una squadra agguerrita che si sta preparando da più tempo e, di conseguenza, bisognerà essere ancora più bravi, mettendo ulteriore energia per tutti i quaranta minuti ed avere un piglio giusto per vincere l’incontro”.

Lorenzo Galmarini (giocatore, centro) – “Sappiamo che sarà una battaglia e conterà poco il valore tecnico o tattico delle squadre. La vera partita si giocherà sui nervi e sulla cattiveria agonistica. I due punti in palio valgono doppio per noi ed è per questo che vogliamo vincere”.

Note – Seconda gara consecutiva in trasferta, dopo quella contro Treviglio, per l’Agribertocchi Orzinuovi. Sono due gli ex della partita: Mario Ghersetti, in forza agli Stings Mantova, ha vestito la canotta dell’Agribertocchi Orzinuovi nella stagione 2017/2018 (Serie A2), facendo registrare 12.5 punti di media a partita mentre Francesco Guerra, playmaker di Orzinuovi, ha difeso i colori dei virgiliani, in doppio tesseramento con Sustinente (Serie C Gold), nella stagione 2018/2019. Esiste inoltre un filo sottile che lega Luca Infante (Mantova) a coach Fabio Corbani (Orzinuovi) e Damian Hollis (Orzinuovi), in quanto tutti e tre hanno messo in bacheca nel 2014 la Coppa Italia di Serie A2 sotto i colori della Pallacanestro Biella.

Media – La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

WITHU BERGAMO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 11 aprile, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Salustri, Maffei

Andata: non disputata, in programma mercoledì 14 aprile (ore 19.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2PE3koy

QUI BERGAMO

Franco Meneghel (dirigente responsabile) – “Lo spirito giusto per affrontare la prossima gara con Torino, e tutte le altre gare che ci aspettano, è quello di non giudicare mai i giocatori dai loro errori, ma dalla loro voglia di rimediare ad essi. Pazienza, perseveranza ed il sudore del duro lavoro in palestra creano un’imbattibile combinazione per il successo”.

Note – Il solo Matteo Parravicini è in dubbio per la sfida. Nell’occasione Reale Mutua – Silver Sponsor di Bergamo e Title Sponsor di Torino – sarà Match Sponsor.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social di Bergamo Basket 2014 (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI TORINO

Carlo Campigotto (vice allenatore) – “Andiamo a Bergamo dopo un’ottima prova contro Casale. La squadra di Coach Calvani, nonostante la brutta posizione in classifica, gioca un’ottima pallacanestro e lo dimostra il fatto che due turni fa è andata ad imporsi sul campo di Tortona. Gli americani Easley e Jones sono una certezza per questa categoria e insieme a Pullazi e Masciadri danno esperienza e solidità sia sotto canestro che fuori dall’arco. In regia Zugno sta facendo vedere ottime cose che lo confermano come uno dei playmaker più puri dell’intera A2. Per loro sarà una partita fondamentale ma sono sicuro ci faremo trovare pronti per la sfida”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

OLD WILD WEST UDINE – BERTRAM TORTONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 11 aprile, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Saraceni, Grazia

Andata: 58-76

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2OA349w

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Siamo rientrati da Cervia con il rammarico per non aver conquistato la Coppa, ma anche la consapevolezza di essercela giocata alla pari con le migliori squadre dell’altro girone (Forlì, Scafati e Napoli, ndr). Ora ci attende il recupero con Tortona che, per gran parte del campionato, è stata la squadra da battere. Si tratta di una compagine solida, con un assetto particolare visto che schiera un cinque americano (Jalen Cannon, ndr) non di elevata stazza. Però fanno dell’organizzazione difensiva e della solidità le loro armi principali. Il fatto che nell’ultimo periodo abbiano battuto solo noi ci dà un granello di motivazione in più per fare bene domenica”.

Joseph Yantchoue Mobio (giocatore) – “La partita contro Tortona sarà difficile sotto tanti aspetti. Si tratta di una squadra lunga, completa, molto forte. Li abbiamo visti lottare nei minuti finali della semifinale di Coppa Italia contro Napoli, sicuramente ci attenderà una battaglia. I passi falsi delle ultime giornate non sono indicativi, rimangono la squadra temibile di inizio stagione. Dal canto nostro, le buone prestazioni offerte a Cervia ci hanno dato maggiori sicurezza e consapevolezza”.

Note – Sempre più vicino al rientro Andrea Amato, che potrebbe essere inserito nella lista dei dodici per la sfida con i piemontesi. Prosegue, nel frattempo, l’iter riabilitativo di Federico Mussini, la cui stagione è già terminata a causa della lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Tra gli ex dell’incontro figurano Agustin Fabi e Giulio Gazzotti, entrambi tesserati dell’Apu OWW Udine nella stagione 2019-2020.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine. Alle 17 è prevista la presentazione dell’accordo con Lightoop, innovativa macchina di disinfezione per la sterilizzazione dei palloni da gara, su Facebook e sul canale Youtube del club “Apu Udine Tv”.

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Le due partite di Coppa Italia sono state buone, combattute e molto equilibrate. Allo stesso tempo credo che non sia facile contestualizzare le prestazioni in gare ad eliminazione diretta nel flusso degli incontri di campionato. Ora ci attende Udine, una formazione che ha ristrutturato le sue gerarchie dopo l’infortunio di Mussini e che ha una identità difensiva marcata con tanti giocatori di impatto in quella metà campo. Offensivamente gli equilibri sono differenti poiché Giuri ha un ruolo molto più centrale e importante: essendo un giocatore esperto e di talento, questo aspetto rende Udine ancora più pericolosa”.

Luca Severini (giocatore) – “Le partite di Coppa sono state importanti per misurarci contro le squadre del girone Rosso. Per noi sono state utili per ritrovare consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi in vista della gara con Udine, che ha due americani importanti e un ottimo gruppo di italiani. Dovremo cercare di limitare i nostri errori per fare una buona partita, misurandoci con il livello fisico e tecnico delle formazioni che troveremo da qui a fine stagione”.

Note – Due gli ex della gara tra le fila della Bertram Yachts Derthona: Agustin Fabi e Giulio Gazzotti hanno infatti fatto parte del roster dell’Apu Old Wild West Udine nella passata stagione.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara verranno pubblicati sul sito e sui canali social ufficiali del Derthona Basket.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP