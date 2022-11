Serie A2 Old Wild West – Tutto sull’8^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca l’ottava giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde: anticipo sabato 19 novembre tra Urania Milano e Vanoli Cremona, domenica 20 le altre gare del turno.

Sabato 19 novembre, ore 20.30

Milano: Urania-Vanoli Basket Cremona

Domenica 20 novembre, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Kienergia Rieti

Domenica 20 novembre, ore 17.00

Piacenza: UCC Assigeco-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 20 novembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Acqua S.Bernardo Cantù

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-E Gap Stella Azzurra Roma

Cremona: Ferraroni Juvi-Gruppo Mascio Treviglio

Riposa: Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 12 6 1 Vanoli Basket Cremona 10 5 1 Gruppo Mascio Treviglio 8 4 2 Novipiù Monferrato Basket 8 4 2 Urania Milano 8 4 3 Reale Mutua Torino (-3 punti) 7 5 2 Moncada Energy Agrigento 6 3 4 UCC Assigeco Piacenza 6 3 4 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 3 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 4 2B Control Trapani 4 2 4 Kienergia Rieti 2 1 5 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 6

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all'ottavo anno di attività.

“GAME OF THE WEEK”: UCC PIACENZA-LATINA IN DIRETTA FREE SU LNP PASS, SU MS CHANNEL HD E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. Domenica 20 novembre in diretta la gara del girone Verde tra UCC Assigeco Piacenza e Benacquista Assicurazioni Latina, dal PalaBanca di Piacenza, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

URANIA MILANO – VANOLI CREMONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 19 novembre, 20.30

Arbitri: Caforio, Miniati, Centonza

In diretta su LNP Pass

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Dopo Treviglio ci troviamo ad affrontare un’altra squadra costruita con, legittime, ambizioni di promozione. La Vanoli ha profondità, talento ma soprattutto una serie di infinite alternative in ogni ruolo. Una squadra costruita con equilibrio, e guidata da un eccellente allenatore come Cavina. Ci aspetta un compito difficile ma vogliamo ripartire, senza ruggini o scorie, dopo l’ultima gara di Treviglio. Consci della difficoltà dell’impegno, ma anche delle nostre qualità, pronti a cercare di migliorarci ed a lottare con intensità”.

Note – Incerta la presenza di Andrea Amato.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Contro uno degli attacchi più prolifici del girone dovremo essere determinati e concentrati per l’intero arco della partita. Per avere un buon bilanciamento difensivo saranno fondamentali le scelte di tiro, evitando palle perse, per non agevolare la loro voglia di correre. Il nostro nuovo assetto richiederà del tempo per ritrovare i giusti equilibri, ma come è stato sin dalla prestagione confidiamo nello spirito di questo gruppo per accorciare questo periodo”.

Davide Denegri (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che ha tanto talento in attacco e sicuramente per noi non sarà una partita semplice. In particolare dovremo cercare di essere molto attenti sui loro esterni che sono molto pericolosi. Certamente, dopo quindici giorni, la voglia di tornare in campo per riscattare la brutta sconfitta di Torino è tanta. Anche loro arrivano da una sconfitta e per questo penso che il fattore motivazionale sarà importante per entrambe le squadre”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Nelle fila milanesi, Andrea Amato è ex della partita avendo disputato parte della stagione 2016/17 in maglia Vanoli in Serie A.

La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass.

2B CONTROL TRAPANI – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaIlio, Trapani

Quando: domenica 20 novembre, 12.00

Arbitri: Vita, Bartolini, Cassina

In diretta su LNP Pass

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Entrambe le squadre in questa fase stanno patendo il fatto di avere dei roster non al completo, ma una volta in campo sarà sfida vera. Rieti ha un roster che sa cosa vuol dire vincere, muovono bene la palla e giocano bene insieme. Da parte nostra dovremo provare a coinvolgere di più i nostri lunghi e a dirigere il ritmo del match”.

Marco Rupil (giocatore) – “La vittoria di Guidonia contro la Stella Azzurra Roma è stata fondamentale per la classifica, ma non deve farci arretrare di un millimetro nel nostro percorso di crescita. Siamo attesi da un’altra sfida fondamentale e davanti ai nostri tifosi vogliamo fare bella figura. Sono sicuro che sarà un match intenso e di grande agonismo, ma ci faremo trovare pronti”.

Note – 8ª giornata di andata. Ancora in dubbio la presenza di Omar Dieng a causa della distorsione alla caviglia. Assente De’Riante Jenkins.

Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz). Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Trapani è una squadra che è andata a vincere in casa della Stella Azzurra Roma la scorsa settimana. Sta giocando senza un americano da qualche gara ed ha fatto risultati importanti. È una trasferta in un campo difficile. Noi vogliamo spezzare questo momento negativo, sapendo che stiamo recuperando i nostri effettivi, ci stiamo allenando meglio, la qualità degli allenamenti sta salendo e questo deve portare a produrre un tipo di gioco più fluido in attacco, senza perdere la difesa che abbiamo ritrovato contro Piacenza. Cerchiamo un successo esterno che potrebbe svoltare la nostra stagione”.

Darryl Tucker (giocatore, ala) – “Ci siamo allenati molto bene con la giusta intensità, perché sappiamo che dobbiamo fare un netto salto di qualità. Purtroppo abbiamo perso Jordan Geist, il nostro miglior giocatore ed abbiamo avuto una serie di infortuni che hanno condizionato il nostro cammino fino ad ora. Il nostro coach sta facendo un grande lavoro e ci ha detto cosa fare. Dobbiamo continuare ad essere affamati”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e su Jordan Geist, che sta smaltendo i postumi dell’infortunio rimediato contro Agrigento lo scorso 16 ottobre.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre.

UCC ASSIGECO PIACENZA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 20 novembre, 17.00

Arbitri: Maschio, Perocco, Spessot

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3XdaDS3

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Latina arriva con la carica della sonante vittoria su Torino dello scorso mercoledì. Sono una squadra profonda, che ha appena aggiunto Viglianisi, con lunghi atletici e fisici e buoni tiratori negli esterni. Sarà fondamentale avere il controllo dei ritmi e tenere a rimbalzo: sicuramente ci aspetta una partita difficile, dove dovremo difendere forte e mantenere una grande concentrazione per tutta la gara”.

Kameron McGusty (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita tosta con Latina, squadra forte e ben allenata, reduce dal successo con Torino. Noi dovremo essere bravi a fare un ottimo lavoro in difesa e giocare insieme in attacco. Quando il lavoro di squadra è buono viene fuori tutto il nostro valore”.

Note – Resta out Lorenzo Galmarini.

Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e diretta tv su MS Channel HD. Diretta in chiaro sul canale Twitch ItalBasket.

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “L’aspetto più difficile di questa partita, dopo la lunga attesa per il match di mercoledì con Torino, è aver poco tempo per preparare e organizzare la gara. Piacenza è una squadra solida, che ha mantenuto l’ossatura della formazione che ha fatto molto bene nella passata stagione, e per affrontarla sarebbe stato importante avere più tempo per prepararsi. D’altro canto, aver vinto mercoledì ci ha fatto ritrovare la fiducia nel risultato, e il rinnovato entusiasmo potrà sopperire alla mancanza del tempo di preparazione”.

Yancarlos Rodriguez (giocatore) – “Siamo molto contenti del risultato di mercoledì, è una vittoria che ci serviva per risollevare il morale e ritrovare il giusto entusiasmo. Domenica affronteremo Piacenza, squadra con un’identità molto chiara, che predilige il gioco ad alto ritmo, come noi, e che fa dell’intensità il proprio punto di forza. Abbiamo poco tempo per prepararci a questa gara, ma ci siamo messi subito al lavoro, e anche se è un campo difficile noi ce la metteremo tutta per fare il nostro gioco. Sono fiducioso nel fatto che ci impegneremo al massimo per competere fino all’ultimo minuto”.

Note – Alberto Cacace assente per infortunio.

La partita sarà "Game of the Week" e potrà essere seguita in diretta streaming in chiaro su LNP Pass, su MS Channel HD e in chiaro sul canale Twitch italbasketofficial.

NOVIPIÙ MONFERRATO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Nuara, Martellosio, De Biase

In diretta su LNP Pass

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Riprendiamo il nostro cammino in campionato e lo facciamo contro una delle regine del nostro girone, una squadra che non nasconde le proprie ambizioni di promozione. Cantù arriva a Casale con una striscia aperta di vittorie e con un roster che nonostante non siano ancora riusciti a schierare al completo, si sta dimostrando profondo, duttile ed in linea con le idee di gioco volute da coach Sacchetti. Il faro del gioco è il play Rogic, con grandi capacità sia di realizzazione che di creazione, ben supportato da Bucarelli e Berdini. Sugli esterni hanno degli specialisti come Severini, e come Nikolic, giocatore che sta avendo un impatto assolutamente incredibile sul campionato grazie al suo atletismo e alla sua fisicità. Il reparto lunghi è probabilmente il più ricco del campionato con Hunt, Baldi Rossi, Da Ros e Pini, giocatori che si presentano da sé. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una partita assolutamente di alto profilo e davanti al nostro pubblico noi vogliamo provare a continuare la nostra striscia di vittorie. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Supercoppa, lo sappiamo, ma vogliamo farci trovare pronti”.

Niccolò Martinoni (giocatore) – “Cantù è un avversario che si presenta da solo. Anche quest’anno ha allestito un roster di assoluta qualità. Sono dichiaratamente fra le pretendenti alla promozione e anche i risultati in campo lo stanno dimostrando. Dal canto nostro, giocando in casa, vogliamo fare una prestazione gagliarda. Stiamo lavorando bene, preparandoci alla sfida al meglio con l’obiettivo di portarci a case l’intero bottino”.

Note – Sono sulla via del pieno recupero i due lungodegenti Luca Valentini e Matteo Formenti. La Società Novipiù Monferrato Basket ha deciso di devolvere 1€ su ogni biglietto venduto in favore dell’associazione Solidal Onlus, inoltre verranno donate due canotte da gioco autografate alla stessa associazione che le metterà all’asta, affinché proseguano le azioni di fundraising a favore della ricerca sanitaria e più nello specifico al finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Ci attende Monferrato, che è una squadra di buon livello e che ci ha già battuto in Supercoppa. Un test importante prima della sosta, dopo potremo fare un primo bilancio della stagione. Hanno un roster importante e un bello spirito. Dobbiamo pensare a noi, perché c’è ancora tanto da fare per migliorare. In settimana abbiamo svolto molto lavoro fisico e spero di recuperare Filippo Baldi Rossi per domenica”.

Giovanni Severini (giocatore) – “In Serie A2 non esistono partite dall’esito scontato. Giochiamo su un campo ostico come quello della Novipiù Monferrato, una squadra che ci ha fermato in Supercoppa e che cercherà di impostare una partita fisica. Dal canto nostro dovremo farci trovare pronti per fronteggiare il loro impatto sul match. Vogliamo proseguire la striscia positiva in trasferta”.

Note – Non sarà del match Francesco Stefanelli, che ha ripreso a correre a intensità moderata e continuerà il lavoro differenziato. Filippo Baldi Rossi verrà testato nelle prossime ore per sciogliere le ultime riserve sul suo possibile utilizzo. Guglielmo Borsani non ha ancora recuperato dal recente infortunio alla caviglia. In dubbio anche Giovanni Pini per un problema alla schiena.

Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù (89.600 FM) o in streaming su radiocantu.com.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Masi, Marzulli, Calella

In diretta su LNP Pass

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Domenica torniamo al PalaMoncada e la voglia di rivalsa è forte. Arriviamo da due partite con Urania Milano e Cantù che ci hanno visto sconfitti, seppur la squadra ha dato dimostrazione di esserci e di combattere. Sarà una prova di maturità sia per noi che per i nostri tifosi, perché non possiamo commettere l’errore di giudicare gli avversari dalla loro attuale classifica, ma dovremo essere uniti e con umiltà giocare una partita di sacrificio che possa pareggiare la determinazione che una squadra in difficoltà di risultati come la Stella Azzurra Roma metterà sicuramente in campo, dopo aver perso partite sia all’ultimo tiro che dopo i tempi supplementari. L’approccio fisico e la tenuta nervosa saranno importanti quanto la parte tecnica, se non di più, e siamo sicuri che il calore del nostro palazzetto sarà un aiuto importante”.

Note – Dopo l’impresa quasi sfiorata di espugnare il campo di Cantù la Fortitudo Agrigento torna al PalaMoncada con il solo obiettivo di tornare a vincere e domenica alle ore 18.00 ha la possibilità di farlo ai danni della Stella Azzurra Roma, attualmente ultima in classifica con 0 punti. La squadra di coach Luca Bechi non è finora riuscita a trovare la prima vittoria, sfiorata nell’ultimo match contro l’altra siciliana, Trapani. La squadra di coach Cagnardi, invece, viene da 3 vittorie e 4 sconfitte, alcune rocambolesche come l’ultima casalinga contro l’Urania Milano ed appunto l’impresa sfiorata di Desio, sul campo di Cantù. Sarà un match particolare per Alessandro Grande, che ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili della Stella Azzurra.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La giornata di domenica ci vede affrontare la neopromossa Agrigento, una squadra equilibrata e intensa che ha fatto 3 vittorie importanti fino adesso. La conduzione emotiva della squadra è affidata al capitano Albano Chiarastella, mentre le combo-guards Alessandro Grande e Daeshon Francis garantiscono punti e leadership nei momenti importanti. Il punto di riferimento dentro l’area è Kevin Marfo, centro dalle mani educate. Dal canto nostro vogliamo fortemente riscattare la sconfitta di domenica scorsa con Trapani, fornendo una prestazione di alta intensità e coesione”.

Alberto Chiumenti (giocatore) – “Agrigento in queste prime battute ha dimostrato grande coesione, con un bel gioco, conseguenza del fatto che i ragazzi si cercano molto e condividono molto le responsabilità offensive, guidate dall’estro dell’ex Grande. Nonostante sia difficile andare a giocare in un campo come quello siciliano, dobbiamo dire la nostra per cercare di smuovere la classifica: l’inizio non è stato sfavillante, per i risultati e per le modalità in cui sono arrivati, e vogliamo invertire la rotta”.

Note – Nessuna nota particolare.

Diretta in streaming su LNP Pass.

FERRARONI JUVI CREMONA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Chersicla, Almerigogna, Roiaz

In diretta su LNP Pass

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Qualche acciacco c’è sempre, ma stiamo recuperando tutti al meglio. Treviglio è un avversario in salute che nelle ultime due partite ha mostrato grande piglio e crescita di rendimento. Incontriamo una squadra tra le top del campionato, che in questo momento sta in un buono stato di salute mentale e fisica. Ora che possiamo schierare una formazione più completa vogliamo dimostrare di stare bene in questo campionato e provare a vincere la partita”.

Alfredo Boglio (giocatore) – “Contro Treviglio sarà una partita dura, perché loro sono una squadra molto fisica, arrivano da due vittorie consecutive e quindi sono in gas. Noi siamo stati fermi e abbiamo avuto modo di riposarci e allenarci più duramente in queste settimane. Ci serve questa vittoria e daremo tutto per vincere”.

Note – Il roster di coach Crotti è al completo; ex della partita Davide Reati.

La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Le interviste e l'ampio post partita saranno trasmesse su Cremona 1 (www.cremona1.it, canale 19 DTT) lunedì dalle 21:55.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “La Juvi Cremona ha punti di riferimento ben precisi in mezzo al campo, a partire dal lungo Antonio Iannuzzi, probabilmente il centro italiano più tecnico della Serie A2. I due americani, entrambi grandi realizzatori, compongono una delle migliori coppie della categoria: Trevon Allen, conosciuto l’anno scorso a Cantù, è una guardia con tanti punti nelle mani; Brayon Blake è un giocatore versatile, che può occupare entrambe le posizioni di ala e ha un ottimo tiro da tre punti. Completano questo gruppo due italiani: Davide Reati, che Treviglio conosce bene, è un altro punto di riferimento e un importante tiratore; Eugenio Fanti, inserito recentemente, completa un quintetto con molto talento offensivo. Noi siamo in un buon momento: sicuramente la fiducia è cresciuta e necessitiamo di una partita molto solida sui 40 minuti, partendo dai primi 20 minuti difensivi visti con Milano”.

Eric Lombardi (giocatore) – “La Juvi è una squadra profonda, con atleti di talento, come i due americani Allen e Blake, che hanno punti nelle mani, e con giocatori duttili che possono fare più cose. Uno di questi è sicuramente Iannuzzi, con il quale io ho anche giocato (a Napoli nel 2020/21): è un elemento di profondità, che ha un ottimo post basso e un buonissimo tiro dalla media distanza. Giochiamo su un campo ostico, dove siamo già passati in Supercoppa: loro cercheranno di fare la miglior partita, noi dobbiamo andare lì con il coltello tra i denti e combatterli per tutti i 40 minuti. Sappiamo di dover lavorare duramente sui loro esterni, che possono penetrare o tirare: vogliamo imporre una grande fase difensiva, che deve essere il nostro punto di forza”.

Note – Treviglio torna ad incrociare la Juvi dopo le storiche sfide degli Anni ‘80 e ‘90 nella “vecchia” Serie B e poi in B2 e B1. Sono tre gli “ex” trevigliesi, attualmente in casa Juvi: il coach Alessandro Crotti è stato vice allenatore nel 2001, l’assistente Elvis Vacchelli ha disputato 5 gare in biancoblù nel 2006/07, mentre Davide Reati cestisticamente è nato e cresciuto a Treviglio (309 gare e 3080 punti) dove, in quattro diversi periodi, ha disputato 11 campionati (l’ultimo proprio nel 2021/22).

La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati).

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST