Serie A2 Old Wild West – Tutto sull’8^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Ottava giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Anticipo sabato 19 dicembre tra Urania Milano e Tortona, domenica 20 le altre gare del turno.

Sabato 19 dicembre, ore 18.00

Milano: Urania Basket-Bertram Tortona

Domenica 20 dicembre, ore 12.00

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-UCC Assigeco Piacenza

Biella: Edilnol-2B Control Trapani

Domenica 20 dicembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Agribertocchi Orzinuovi

Mantova: Staff-WithU Bergamo

Verona: Tezenis-Apu Old Wild West Udine

Domenica 20 dicembre, ore 19.30

Treviglio: BCC-Reale Mutua Torino

LE PARTITE

URANIA BASKET MILANO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 19 dicembre, 18.00

Arbitri: Ciaglia, Rudellat, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gYbbpT

QUI URANIA MILANO

Giorgio Piunti (giocatore) – “Stiamo per affrontare la squadra più in forma del torneo, imbattuta ed in condizioni eccellenti da tutti i punti di vista. Noi veniamo da due vittorie importanti pur senza brillare, tra acciacchi ed infortuni non abbiamo ancora recuperato la forma del periodo della Supercoppa. In settimana ci siamo allenati per la prima volta quasi al completo, un aiuto importante per affrontare una formazione tosta e completa come Tortona. Proveremo a giocarcela con entusiasmo e voglia di stupire, morale alto e condizione in crescita sono i fattori su cui cercheremo di costruire una bella prestazione contro la capolista”.

Note – Nulla da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TORTONA

Gianmarco Di Matteo (assistente allenatore) – “Nella partita contro Treviglio i giocatori sono stati bravi a fare uno step ulteriore in attacco e in difesa per sopperire all’assenza di Tavernelli e alle condizioni non ottimali di Mascolo e Sanders. Siamo contenti di essere riusciti ad eseguire il piano partita. Domenica i ragazzi hanno portato tutti un mattoncino in più rispetto al solito, trovando energie extra e riuscendo a non fare pesare la mancanza di un giocatore importante come il nostro capitano, cogliendo così il sesto successo di fila in campionato, risultato che ci rende soddisfatti come staff tecnico”.

Alessandro Morgillo (giocatore) – “Il gruppo di giocatori che abbiamo quest’anno è stato molto unito fin dal raduno e dai primi giorni della stagione: questo ha contribuito al rafforzare lo spirito di squadra, aspetto utile in questo avvio di campionato. Tra gli aspetti del gioco che dobbiamo migliorare ancora, dopo le prime giornate, credo ci siano la difesa e la sincronizzazione dei movimenti in attacco, già a partire dalla sfida di sabato contro l’Urania Milano in cui dovremo essere bravi a limitare i loro migliori tre giocatori – Raivio, Bossi e Langston – e la loro capacità di appoggiarsi agli atleti interni”.

Note – Nulla da segnalare.

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: domenica 20 dicembre, 12.00

Arbitri: Radaelli, Chersicla, Perocco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aoPI8r

QUI CAPO D’ORLANDO

Enzo Sindoni (presidente) – “Giocheremo domenica alle 12.00 contro Piacenza, un avversario importante, nella scorsa giornata ha ottenuto una vittoria significativa contro Verona. Quello di domenica è un test che credo servirà a misurare la condizione della nostra squadra, reduce da due trasferte consecutive. Torniamo dalla Lombardia con aspetti positivi, penso alla vittoria di Bergamo, ma anche negativi viste le assenze di Bellan e Tintori. Siamo comunque pronti, non sarà una scusa dietro la quale nascondersi. Daremo come sempre il massimo e sono convinto che la vittoria sia alla portata della nostra squadra”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan.

Partita trasmessa in diretta su LNP Pass e su Antenna del Mediterraneo, esclusivamente sul canale 14 del DT Sicilia.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Il rendimento interno di Capo d’Orlando è di assoluto livello, dato che si attesta sui 90 punti segnati a partita contro i 76 delle trasferte. Floyd e Johnson sono i due leader indiscussi di una squadra che ama i ritmi molto alti e il contropiede. Proprio per questo dovremo essere pronti ad una gestione dei ritmi di gioco molto accorta ed essere preparati ad attaccare efficacemente la difesa a zona, che usano per larghi tratti della partita”.

Markis McDuffie (giocatore) – “Sarà una partita sicuramente molto complicata contro una squadra che sul suo campo è molto pericolosa. Siamo consapevoli delle difficoltà di questa partita, ma dobbiamo avere fiducia nel nostro lavoro, che ci ha portato a vincere una partita importante come l’ultima. Li incontriamo per la prima volta, andremo là sicuramente con grande determinazione per provare a vincere anche questa gara”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Salieri, compreso Lorenzo Molinaro, definitivamente ristabilito dal guaio alla caviglia patito alla vigilia della gara di Orzinuovi.

La gara sarà in streaming su LNP PASS.

EDILNOL BIELLA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 20 dicembre, 12.00

Arbitri: Nuara, Puccini, Bramante

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gYbtgt

QUI BIELLA

Alessandro Pogliaghi (assistant coach) – “Arriviamo alla partita di domenica dopo due brutte prestazioni. Abbiamo poco tempo per recuperare le energie ma metteremo tutto quello che abbiamo in campo per vincere. Trapani è una squadra esperta con due giocatori chiave come Renzi e Corbett che hanno avuto un inizio di campionato ottimo, limitare le loro iniziative sarà la chiave del match”.

Matteo Pollone (giocatore) – “La partita di domenica sarà molto importante, arriviamo da due sconfitte e dobbiamo trovare il modo di approcciarci al meglio alla gara, partendo subito forte per provare a risollevarci da questo momento. Trapani è una squadra forte, con giocatori di esperienza, tra cui Corbett, giocatore esperto della categoria e Renzi che ha iniziato al meglio la stagione con circa 20 punti di media”.

Note – Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Finalmente abbiamo avuto un’intera settimana per preparare il match, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché affronteremo una squadra che è molto giovane, ma che ha tanto talento sia tra gli esterni che tra i lunghi. Da parte nostra c’è la voglia di fare bene ma dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità per conquistare la vittoria”.

La’Marshall Corbett (giocatore) – “Siamo ancora all’inizio, abbiamo affrontato partite molto difficili in condizioni non eccellenti. Sono certo che quando tutti recupereremo la forma migliore inizieremo a divertirci. Biella è una squadra giovane, ma noi abbiamo voglia di rivalsa ed in questa fase è fondamentale conquistare punti in trasferta”.

Note – Non saranno della partita Pianegonda, in recupero dall’infortunio, e Palermo che sta scontando l’inibizione. Miaschi è un ex del match, così come Renzi.

Diretta streaming su LNP Pass.

NOVIPIÙ J BASKET MONFERRATO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 20 dicembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Pecorella, Grazia

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37sHzhj

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Siamo un po’ come dei reduci di guerra, che conquistata una postazione si spingono oltre per conquistarne un’altra. Le forze sono sempre meno e le difficoltà sempre maggiori, ma proveremo a giocare una partita ancora una volta di grande energia contro una squadra che viene da una vittoria roboante dove ha ritrovato sé stessa per tutte quelle che sono le sue caratteristiche principali, ovvero energia, tiro e ritmo”.

Sam Thompson (giocatore) – “Giochiamo contro una squadra che in questo momento ha grande fiducia. Arrivano da una grande vittoria contro Biella e sicuramente vorranno continuare questo momento. Per noi è importante giocare con la stessa durezza e lo stesso gioco di squadra che abbiamo avuto nelle ultime tre partite e dobbiamo esser pronti a lottare per tutti i quaranta minuti”.

Note – Indisponibile Luca Valentini, a causa della sua positività al Covid-19.

La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (direttore sportivo) – “Casale Monferrato è una formazione esperta e strutturata. È un gruppo ben allenato e coach Ferrari siede in panchina da un paio di stagioni. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a continuare nel percorso che abbiamo intrapreso contro Biella nella ripresa. La J Basket ha recuperato Lucio Redivo, fuori da inizio anno per problemi fisici, che mi ha impressionato molto nella gara con Verona, dove ha fatto registrare percentuali importanti, così come Sam Thompson, un giocatore duttile ed atletico. Loro hanno qualche problema di organico, ma questo non ci deve interessare, perché noi dobbiamo rimanere concentrati e lavorare duro in difesa lungo tutto l’arco della partita. Andiamo a Casale per giocarci le nostre carte, contro una delle squadre più in forma del momento con l’atteggiamento giusto e con l’obiettivo di portare a casa i due punti e di crescere insieme”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi. Sono due gli ex della gara, entrambi ora facenti parte della dirigenza orceana. Infatti Alessandro Muzio (direttore sportivo) e Marcello Filattiera (general manager) hanno vestito i colori di Casale Monferrato nel ruolo di playmaker. Alessandro Muzio ha fatto parte dello scacchiere piemtonese nel biennio 2001-2003 mettendo in bacheca una promozione.

Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio.

STAFF MANTOVA – WITHU BERGAMO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 20 dicembre, 18.00

Arbitri: Terranova, Di Toro, Yang Yao

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/387MweI

QUI MANTOVA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Con Bergamo, come tutte, sarà una partita difficilissima. Sembra una banalità da dire ma invece è vero, perché Bergamo verrà con una grandissima motivazione per muovere la classifica. È una squadra che attualmente ha un giocatori fuori dalle rotazioni, ma che dovrebbe rientrare con noi domenica. È una squadra che ha fatto delle prove importanti seppur non ottenendo la vittoria; delle prove convincenti soprattutto dal punto di vista difensivo. È la terza migliore difesa del nostro girone. Hanno una difesa fisica, che mette le mani addosso, che usa bene il corpo. Noi dovremo essere bravi nei 40 minuti a imporre il nostro ritmo e a giocare la nostra pallacanestro, altrimenti è una partita che può davvero farsi complicata”.

Luca Infante (giocatore) – “Noi domenica dovremo essere forti soprattutto mentalmente perché vogliamo fare il salto di qualità. È importante vincere questa partita. Affrontiamo una squadra che viene da 0-3 e lo abbiamo passato sulla nostra pelle: Bergamo verrà qui agguerrita, sappiamo anche che è una squadra molto fisica che induce a giocare male, allenata bene. Quindi dovremo stare molto attenti e sicuramente non partire subendo nel primo tempo. Se riusciamo ad equilibrare la difesa tra primo e secondo tempo, secondo me ci possiamo levare delle soddisfazioni. La difesa deve essere il nostro punto di forza”.

Note – Nessun infortunio.

La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.

QUI BERGAMO

Gianluca Petronio (general manager) – “Ci rechiamo a Mantova con la forte convinzione di dover riscattare un inizio di stagione assolutamente incolore, non abbiamo alibi e non concediamo alibi alle sconfitte meritate anche con squadre che hanno saputo meglio di noi superare i propri limiti e le proprie sfortune. Ci siamo preparati con la consueta precisione ed accuratezza, sappiamo di dover affrontare una squadra tonica e ben allenata, ma non possiamo prescindere dal fatto che dobbiamo essere noi i protagonisti delle nostre fortune. Stiamo crescendo vistosamente in allenamento, encomiabili e professionali durante la settimana, ora è necessario trasferire tutto ciò in prestazioni agonistiche consistenti e vincenti”.

Tony Easley (giocatore) – “Il prossimo match sarà un altro test importante per noi. Incontriamo un team dotato di esperienza e solide armi offensive e difensive. Per quanto ci riguarda sono convinto che stiamo imparando a conoscere noi stessi; nelle scorse partite abbiamo affrontato prove difficili al cospetto di squadre molto competitive, e da tutto ciò dobbiamo imparare e trarre quanto più di buono riusciamo, e quindi replicarlo con profitto già nell’incontro di questa domenica. Dovremo essere in grado di correre e muovere la palla: questo potrebbe aiutarci molto. Le chiavi del match per noi saranno proprio queste: la circolazione del pallone sul perimetro e il coinvolgimento di tutti i giocatori. E dobbiamo continuare a combattere, a giocare al meglio delle nostre possibilità; al tempo stesso – al di là all’agonismo – dobbiamo essere in grado di ‘leggere’ un po’ meglio la partita e i suoi momenti, di concentrarci maggiormente sui nostri obbiettivi. L’esperienza accumulata e la settimana di lavoro ci aiuteranno nell’assicurarci la vittoria domenica. Infine servirà un’attenzione tutta particolare alla fase di rimbalzo, che rimane una delle nostre debolezze: tutti noi dobbiamo tagliare fuori gli uomini assegnatici, cercarli e prendere contatto fisico prima che possano insidiare il nostro tabellone e catturare il pallone”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP PASS.

TEZENIS VERONA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 20 dicembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Longobucco, Giovannetti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/34l5MEz

QUI VERONA

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Udine la conosciamo bene, è una formazione composta da giocatori molto esperti di questa categoria. Ci siamo già incrociati in Supercoppa: di quella partita ricordiamo la loro fisicità, la loro aggressività e la loro capacità di andare a rimbalzo creando seconde soluzioni. Dobbiamo quindi lavorare per limitare il loro predominio fisico e i loro rimbalzi. Nell’ultima partita siamo cresciuti come produzione offensiva creando buone soluzioni e muovendoci di più in attacco. Dobbiamo, ora, crescere anche da un punto di vista difensivo”.

Note – Nulla da segnalare.

La gara sarà trasmessa in diretta su Telenuovo (ch 117 del DTT) e su LNP Pass.

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Abbiamo superato la sconfitta con JB Monferrato, ci siamo resi conto che è stata un passo falso. Ora ci attende un big match contro Verona, avversario sempre temibile e con un roster molto buono, basti pensare alla presenza di Guido Rosselli che questa categoria l’ha già vinta quattro volte”.

Andrea Amato (giocatore) – “Mi aspetto una gara impegnativa, dal momento che entrambe le squadre arrivano da sconfitte, e allo stesso tempo di alto livello sia dal punto di vista fisico che tecnico, vista la competitività dei rispettivi roster. Ci sarà una grande voglia di riscatto da ambo le parti, dunque ci attende una gara molto fisica, nella quale non si potrà concedere nulla agli avversari”.

Note – Dopo circa tre settimane, Matteo Schina tornerà a disposizione di coach Matteo Boniciolli. Completamente recuperato anche John Paul Onyekachi Agbara, mentre non è ancora al top il capitano Michele Antonutti, alle prese da alcuni giorni con un’infiammazione al tendine e una contrattura al gemello interno della gamba sinistra.

Diretta streaming su LNP Pass.

BCC TREVIGLIO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 20 dicembre, 19.30

Arbitri: Masi, Pazzaglia, Marziali

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Motor TV (satellite canale 228 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3p0drQn

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “È stata una settimana di lavoro intenso, la squadra ha lavorato con concentrazione ed abnegazione. Stiamo lavorando sia su noi stessi che sulla gara di domenica dove dovremo arrivare con tanta energia mentale e fisica. Torino è una squadra che ha un vissuto importante, confermando il nucleo dello scorso anno ma ogni stagione ha una storia a sé, stanno affrontando molto bene l’inizio di stagione. Sarà una sfida molto difficile da affrontare con il giusto piglio”.

Mitja Nikolic (giocatore, ala) – “Noi giocheremo il secondo match consecutivo contro una delle pretendenti alla vittoria finale. Torino è una delle favorite, hanno costruito una grande squadra, giocano una buona pallacanestro ed hanno fisicità e talento. Sarà un test difficile ma noi non dobbiamo pensare all’avversario ma a noi stessi. Proveremo a sorprenderli, dovremo giocare una gara difensivamente migliore rispetto a quella di Tortona. Siamo un buon gruppo, stiamo crescendo e possiamo migliorare molto. Faremo di tutto per ottenere i due punti”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi per la sfida alla Reale Mutua.

Gara in diretta su MS Sport (digitale terrestre), MS Motor TV (canale 228 satellite Sky) e in streaming su LNP Pass: https://bit.ly/3gyPCfo. "Orabasket" torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera.

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Treviglio è una squadra con stazza a cui piace correre, sarà fondamentale la difesa, aspetto su cui abbiamo lavorato. Ha mantenuto la caratteristica di inserire i giovani insieme a giocatori di esperienza. Frazier-Borra è un asse play-pivot di alto livello, Pepe sta continuando a fare bene, così come Nikolic. Dovremo essere bravi come a Trapani, la squadra è concentrata e vuole fare bene”.

Kruize Pinkins (giocatore) – “Domenica giochiamo a Treviglio, una squadra con esperienza con un signor playmaker come Frazier. Dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare: un’ottima difesa, questa settimana ci siamo concentrati su questo aspetto. Dovremo essere bravi in transizione e fare i nostri giochi in fase offensiva”.

Note – Franko Bushati andrà in panchina, Pagani, problema alla caviglia, verrà valutato fino all’ultimo.

Diretta su MS Sport (digitale terrestre), via satellite su MS Motor TV (canale 228 piattaforma Sky) ed in streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West