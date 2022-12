Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 10^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la decima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: dopo l’anticipo del venerdì tra Stella Azzurra Roma e Vanoli Cremona, sabato 3 sono in programma Latina-Cantù e Urania Milano-Npc Rieti. Domenica 4 le altre sfide del turno.

Tutto sull’anticipo del venerdì Stella Azzurra Roma-Vanoli Cremona -> https://bit.ly/3EWAYeu

Sabato 3 dicembre, ore 19.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Acqua S.Bernardo Cantù

Sabato 3 dicembre, ore 20.30

Desio: Urania Milano-Kienergia Rieti

Domenica 4 dicembre, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Reale Mutua Torino

Domenica 4 dicembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Ferraroni Juvi Cremona

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Gruppo Mascio Treviglio

Riposa: UCC Assigeco Piacenza

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 14 7 1 Acqua S.Bernardo Cantù 14 7 1 Gruppo Mascio Treviglio 12 6 2 Urania Milano 10 5 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 9 6 2 Novipiù Monferrato Basket 8 4 4 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 4 Moncada Energy Agrigento 8 4 5 2B Control Trapani 6 3 5 UCC Assigeco Piacenza 6 3 6 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 5 Kienergia Rieti 4 2 6 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 8

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 3 dicembre, 19.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Morassutti, Marzo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3B0pYf8

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Anche se è partita a rilento, Cantù sta dimostrando settimana dopo settimana il gran valore della propria squadra. In fondo, però, è una partita di pallacanestro da giocare e il nostro buon momento ci può aiutare a essere liberi e ad affrontare a viso aperto un avversario di tale caratura. Avremo bisogno del sostegno del nostro pubblico, dato che sono attesi anche i tifosi di Cantù”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “Cantù è una delle favorite, se non la favorita, alla vittoria del campionato. Taglia fisica, talento, esperienza, qualche giovane interessante la rendono sicuramente una squadra di prima fascia, ma è pallacanestro. Noi giocheremo, come abbiamo giocato contro tutti, cercando di fare la nostra partita, poi al 40° si vedrà. Ovviamente non sarà una sfida facile, ma nemmeno vogliamo darci per vinti prima di cominciare. È una partita di pallacanestro come ce ne sono tante, loro sono sicuramente una squadra forte, quindi si dovrà fare una partita dall’alto tasso di attenzione, non soltanto fisico e tecnico, ma anche concentrazione, comunicazione, solidità, tutte quelle piccole cose che non vanno sul referto, ma alla fine fanno vincere le partite”.

Note – Ex dell’incontro Salvatore Parrillo. Assente Alberto Cacace infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Giovanni Pini è a disposizione, mentre Francesco Stefanelli ha fatto tre, quattro allenamenti in questi giorni senza fermarsi. Valuteremo in queste ore se portarlo con noi o se è ancora presto. Veniamo da una settimana di sosta e io, da sempre, non sono tanto favorevole a questi stop, perché possono creare un po’ di ruggine. Tutte le squadre sono stimolate a dare il massimo quando giocano contro Cantù e anche Latina proverà a fare una partita di alto livello. Loro sono una squadra con buone individualità al tiro e a rimbalzo, non dovremo concedere contropiedi facili”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “A queste squadre di fascia media bisogna sempre prestare attenzione, perché giocano con grande entusiasmo contro le prime in classifica e spesso tendono tranelli a chi sta in più in alto di loro. Latina, poi, sta volando: arriva da tre successi consecutivi contro Torino in casa, Piacenza e Rieti in trasferta. L’unica mossa è indirizzare da subito la partita, cercando di spegnere sul nascere la verve che certamente avranno. Dovremo puntare sulle nostre certezze, su un campo su cui non è semplice giocare”.

Note – Tutti disponibili in casa canturina, con Francesco Stefanelli che dovrebbe essere aggregato alla squadra.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

URANIA MILANO – KIENERGIA RIETI

Dove: Pala FitLine Desio, Desio (Mb)

Quando: sabato 3 dicembre, 20.30

Arbitri: Masi, Pecorella, Tarascio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3H6NBXr

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Dopo la Stella Azzurra Roma ci aspetta un’altra sfida insidiosa, contro una squadra affamata di punti, e con una classifica sicuramente bugiarda rispetto al suo valore. Rieti ha recuperato Geist che, con Tucker, forma una coppia di stranieri molto pericolosa. A questo va aggiunto l’inserimento di un giocatore affidabile come Bonacini che, con Zugno, costituisce un tandem molto solido nel settore guardie. Per noi una gara importante, per continuare a consolidare la nostra classifica in vista degli ultimi impegni del girone di andata”.

Note – Gara in programma al PalaFitLine di Desio, per l’indisponibilità del PalaLido Allianz Cloud. Probabile forfait per Andrea Amato.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Affrontiamo una trasferta difficile contro una squadra tosta che ha molto talento diffuso, forse anche più delle prime della classe. Amato, Ebeling, Potts, Montano, Hill, e giocatori di categoria affidabili. Noi siamo dentro al nostro percorso di crescita che deve necessariamente accelerare”.

Benjamin Marchiaro (giocatore, ala) – “È una partita difficile, veniamo da una gara molto combattuta contro Latina ed in allenamento abbiamo dato il massimo per farci trovare pronti. Non sarà facile battere Milano, è una squadra molto forte, ma ci proveremo”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro l’Urania Milano viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

2B CONTROL TRAPANI – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaIlio, Trapani

Quando: domenica 4 dicembre, 12.00

Arbitri: Boscolo Nale, Miniati, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ixxFms

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Torino è una squadra completa in tutti i reparti, allenata magistralmente da un coach esperto e con grande potenziale. Il roster è composto da giocatori adattabili su più ruoli ed hanno una eccellente propensione al tiro da 3 punti. Da parte nostra dovremo essere bravi a sporcare le loro percentuali e per far ciò dovremo contestare il più possibile le loro scelte”.

Roberts Stumbris (giocatore) – “Sono felice di aver esordito con una vittoria. Chiaramente mi manca ancora il ritmo partita, ma l’impatto avuto con la squadra è stato eccellente e sono sicuro che troveremo immediata sintonia. Il nostro obbiettivo è quello di mettere in difficoltà chiunque, consapevoli che ci sono varie formazioni, tra cui Torino, costruite per primeggiare. Sarà il mio esordio in casa ed ho voglia di fare bene”.

Note – 10ª giornata di andata. Nelle fila torinesi Celis Taflaj è un ex della sfida, avendo militato a Trapani nella stagione scorsa.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Giocare a Trapani non è mai facile, perché è un campo insidioso e soprattutto perché la squadra di casa riesce sempre a fare prestazioni importanti sul proprio parquet. Non bisogna farsi trarre in inganno dalla situazione della classifica, influenzata dalla partita persa a tavolino a causa del problema del canestro rotto. Sarà una gara impegnativa, indipendentemente da quello che dice la classifica. Vediamo nell’intensità, agonismo e una buona dose di tatticismo i punti di forza degli avversari. Sarà importante non farsi irretire nel loro modo di giocare. Inoltre, bisogna guardare con grande attenzione difensiva a giocatori come Massone e Mollura che hanno tanti punti nelle mani, e sarà importante decifrare l’incognita del nuovo straniero Stumbris”.

Matteo Schina (giocatore) – “Andiamo a Trapani con l’obbiettivo di consolidarci anche in trasferta, sapendo che dovremo far fronte a una squadra che in casa dà il meglio di sé, ci aspetta una vera battaglia”.

Note – In dubbio Luca Vencato, che viene monitorato giornalmente dallo staff del Club. Celis Taflaj è un ex della sfida, avendo giocato in maglia granata nel corso della stagione 2021/22.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

NOVIPIÙ MONFERRATO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Vita, Marco Attard, Cassinadri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VCo38m

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “La Juvi Cremona si presenterà a Casale Monferrato sicuramente assetata di punti, ma dal nostro punto di vista vogliamo assolutamente riprendere il cammino dopo le due sconfitte che sono arrivate con le prime della classe. Affrontiamo una neopromossa, ma che ha saputo ingaggiare giocatori importanti, come la coppia americana: Trevon Allen, l’anno scorso protagonista con Cantù e Brayon Blake, insieme rappresentano il cuore del loro attacco, essendo due giocatori con tantissimi punti nelle mani. Inoltre Antonio Iannuzzi è un centro che può essere dominante in queste categorie, e Davide Reati è specialista del tiro e veterano del campionato. Questi innesti a supporto del nucleo che ha vinto il campionato la passata stagione e due giovani interessanti e di sicuro avvenire come Boglio e Vincini. Per noi sarà importante ritrovare confidenza in attacco e fluidità, ma soprattutto tornare alla vittoria. Veniamo da una settimana non facilissima dal punto di vista degli acciacchi, ma dovremo farci trovare pronti davanti ad ogni tipo di situazione che ci verrà proposta domenica”.

Aaron Carver (giocatore) – “Arriviamo da due sconfitte contro le due squadre più attrezzate del nostro girone, specialmente la trasferta di Cremona è stata molto difficile da affrontare. In settimana abbiamo lavorato sugli errori commessi. Siamo concentrati e pronti per disputare la partita davanti al nostro pubblico che fino ad oggi, in casa, è sempre stato molto numeroso per sostenerci”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Monferrato è una squadra con un faro importante come Redivo e dobbiamo essere bravi a spegnere la sua verve realizzativa, è una squadra che ha un giusto mix tra giocatori esperti e giocatori giovani; però in questo momento noi non possiamo guardare solo agli avversari, ma dobbiamo cercare di ritrovare la nostra identità di squadra sui 40 minuti, che ci è mancata un po’ nelle ultime partite. Il dettaglio che farà la differenza è la mentalità che riusciremo a mettere in campo”.

Alfredo Boglio (giocatore) – “Domenica sarà una partita tosta perché Monferrato è una squadra forte e che ci terrà a fare bene davanti al suo pubblico, noi dobbiamo affrontarla con la giusta energia per poter portare a casa questi due punti che ci servono”.

Note – Tutti disponibili in casa Juvi.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida di Casale Monferrato sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 4 dicembre, 18.00

Arbitri: Yang Yao, Maschietto, Bartolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VG5Q9V

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “Conosciamo il valore di Treviglio, squadra attrezzata per le posizioni nobili della classifica, che ha nel proprio roster giocatori che, fino alla scorsa stagione, militavano nel massimo campionato italiano. Arriveranno al PalaMoncada carichi di entusiasmo, frutto delle 4 vittorie consecutive, e determinati per ottenere una vittoria che allungherebbe la loro striscia positiva. Sul proprio cammino troveranno però una Fortitudo agguerrita e un PalaMoncada caldo, pronto a sostenere la squadra in ogni momento. Pareggiare la loro fisicità e limitare al minimo gli errori, offensivi e difensivi, saranno le chiavi per poter uscire vittoriosi dal match”.

Note – Arriva la decima giornata di Serie A2 e la Fortitudo Agrigento ci arriva con 8 punti in classifica, qualche rimpianto, ma un percorso di crescita che ha visto la squadra affrontare tutti a testa alta, sfiorando qualche impresa contro le big del campionato. Domenica alle ore 18:00 arriva al Palamoncada un’altra squadra quotata per il salto di categoria, Treviglio allenata da coach Alex Finelli, che nella scorsa stagione è stato l’allenatore della Real Sebastiani Rieti, affrontata in finale playoff di Serie B dalla Fortitudo Agrigento, in una serie vinta dai biancoazzurri in gara 5. Un roster molto forte e motivato, dopo le 4 vittorie di fila rimediate a seguito delle sconfitte contro Torino e Cantù, un ruolino di marcia che porta i lombardi al PalaMoncada consapevoli di poter conquistare due punti pesanti, su un campo dove tutte le squadre hanno sofferto. La Fortitudo Agrigento viene da una sconfitta netta contro Torino, ma dopo una vittoria altrettanto netta contro la Stella Azzurra Roma proprio al PalaMoncada ed il fattore casa sicuramente è un’arma a favore di coach Cagnardi, l’unico ex della partita, in quanto coach della squadra trevigliese nella prima parte della stagione 2020/21, proprio dopo la prima parentesi alla Fortitudo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Per qualità di gioco, Agrigento è una delle squadre rivelazione del girone ed ha un importante fattore campo. La sua amalgama ed efficacia, oltre che al lavoro di coach Cagnardi, è figlia di un nucleo di italiani che per due anni ha dominato la Serie B. Ai tre elementi del quintetto Grande, Ambrosin e Chiarastella, vanno aggiunti i giovani Costi e Peterson che nelle ultime due stagioni hanno fatto enormi progressi. Si tratta di uno zoccolo duro di cinque italiani che hanno vinto la Serie B sul campo e che continua a dare soddisfazioni al club. Oltre a loro ci sono i due americani Daeshon Francis e Kevin Marfo, scelti come sempre dal direttore sportivo Cristian Mayer; atletici, giovani ed emergenti. Per noi saranno importanti la capacità difensiva di sporcare la loro bellissima fluidità di gioco e la capacità offensiva di attaccare con lucidità i loro cambi difensivi”.

Soma Abati Touré (giocatore) – “Siamo molto entusiasti per la striscia positiva che abbiamo costruito; in settimana abbiamo ritrovato Clark in allenamento e stiamo cercando di tornare al completo. Ora il nostro focus è sulla trasferta di Agrigento, con una squadra che utilizza molto i cambi difensivi: ci siamo preparati in modo che possa essere nelle nostre corde attaccare tutte le loro scelte difensive, quindi ci aspettiamo di fare un’ottima partita dal punto di vista offensivo. Difensivamente dobbiamo essere aggressivi, come abbiamo fatto nelle ultime quattro gare.”

Note – Coach Finelli torna al PalaMoncada dopo la serie di finale playoff di Serie B dello scorso giugno, quando era sulla panchina della Real Sebastiani Rieti e venne sconfitto 63-60 in gara 5. Il tecnico dei siciliani Devis Cagnardi ritrova la Blu Basket che ha guidato per 25 gare (12 vinte, 13 perse) nella stagione 2020/21. La sfida tra Agrigento e Treviglio ha 12 precedenti con un bilancio di 6 vittorie per parte. La prima sfida risale al dicembre 2012, l’ultima al gennaio 2020: giocate entrambe in terra siciliana si sono chiuse con lo stesso scarto a favore della Fortitudo (73-70 e 78-75). A Porto Empedocle i biancoblù hanno vinto solo nella stagione 2018/19: 83-91.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP