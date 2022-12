Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 12^ giornata nel girone Verde

ALENDARIO

Si gioca la 12^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: quattro gare sono in programma domenica 11 dicembre, posticipo lunedì 12 tra Juvi Cremona e UCC Piacenza. Stella Azzurra Roma-Npc Rieti è stata rinviata al 17 gennaio, per consentire ai molti tesserati Under della Società romana di partecipare ad un tour del Club negli USA, in Florida, in corso dall’8 al 18 dicembre.

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Torino: Reale Mutua-Acqua S.Bernardo Cantù

Trapani: 2B Control-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 11 dicembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Urania Milano

Treviglio: Gruppo Mascio-Vanoli Basket Cremona

Lunedì 12 dicembre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-UCC Assigeco Piacenza

Rinviata a martedì 17 gennaio, ore 19.00

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Kienergia Rieti

Riposa: Moncada Energy Agrigento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 18 9 1 Acqua S.Bernardo Cantù 18 9 1 Gruppo Mascio Treviglio 14 7 3 Urania Milano 12 6 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 11 7 3 Benacquista Assicurazioni Latina 10 5 5 Moncada Energy Agrigento 10 5 6 UCC Assigeco Piacenza 8 4 6 Novipiù Monferrato Basket 8 4 6 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 6 Kienergia Rieti 6 3 7 2B Control Trapani 6 3 7 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 10

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

“GAME OF THE WEEK”: TORINO-CANTÙ IN DIRETTA FREE SU LNP PASS, SU MS CHANNEL E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e sul canale MS Channel, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 11 dicembre in diretta la sfida al vertice del girone Verde tra Reale Mutua Torino e Acqua S.Bernardo Cantù, dal Pala “Gianni Asti” di Torino, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

REALE MUTUA TORINO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 11 dicembre, 17.00

Arbitri: Radaelli, Maschio, Marzulli

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3FvnQyG

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Per presentare il tipo di partita che ci aspetta è sufficiente guardare la classifica: giochiamo contro la squadra più in forma del momento, la prima della classe, un’autentica corazzata costruita dichiaratamente per salire di categoria. È chiaro quindi che le difficoltà tecniche e tattiche di questa partita sono insite nel tipo di rendimento e nel sistema di gioco estremamente efficace mostrato da Cantù. Sarà importante giocare sulla falsariga delle prestazioni che ci hanno permesso di vincere contro Treviglio e contro la Vanoli. Sicuramente sarà difficile, ma questo è lo standard che dobbiamo chiedere a noi stessi se vogliamo battere una corazzata di questo tipo”.

Niccolò De Vico (giocatore) – “Crediamo ancora di poter raggiungere la Coppa Italia, ma per farlo dobbiamo riscattare subito la brutta prestazione di Rieti. Contro Cantù, avere la spinta del nostro pubblico e giocare in casa ci darà sicuramente una grande mano”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani.

Media – La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Per me Torino è una piazza speciale sia a livello sportivo, perché ci ho giocato e ho iniziato lì la mia carriera da allenatore, sia a livello umano, perché nel capoluogo piemontese ho conosciuto mia moglie e sono nati i miei figli. È una città che porterò sempre nel mio cuore. Ci attende un banco di prova importante, perché coach Ciani sta facendo molto bene. Arriviamo da una prestazione in casa che non è stata di buon livello. Dovremo approcciare la partita in un modo diverso rispetto a quella con la Stella Azzurra Roma”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Contro la Stella Azzurra abbiamo fatto vedere alti e bassi. Non siamo riusciti a imporre la nostra fisicità e abbiamo concesso troppo. Merito di Roma che ha fatto una grande prova. Abbiamo vinto, questa era l’unica cosa importante. Non possiamo sbagliare l’approccio alle partite. Dovremo imporci subito a Torino, quello è un campo davvero difficile”.

Note – Tutti disponibili in casa canturina.

Media – La partita di Torino è il “Game of The Week” di Serie A2, che verrà trasmesso in diretta in chiaro su LNP Pass, su MS Channel (pay, canale 814 Sky, e in chiaro piattaforma Tivusat) e in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

2B CONTROL TRAPANI – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 11 dicembre, 17.00

Arbitri: Ursi, Tarascio, Picchi

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3F74AWR

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Non abbiamo giustificazioni per la brutta figura fatta a Cremona perché, al netto della netta supremazia degli avversari, noi non siamo mai scesi in campo. Domenica affronteremo un avversario agguerrito che partita dopo partita sta trovando il proprio equilibrio grazie alla regia di un allenatore esperto come Gramenzi. Più che analizzare gli avversari, però, dobbiamo guardarci dentro e tirare fuori orgoglio e spirito di rivalsa”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Da parte nostra c’è la consapevolezza di aver fatto una brutta figura e non vogliamo altro che tornare in campo il prima possibile per dimostrare che non siamo quelli visti a Cremona. Dobbiamo fare quadrato, restare uniti e provare a conquistare i due punti, perché l’obbiettivo della salvezza è ancora alla nostra portata”.

Note – 12ª giornata di andata. Kenneth Viglianisi è un ex della sfida.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Bisogna recuperare energie per affrontare un’altra partita importante, su un campo caldo, contro una squadra che si è equilibrata con l’arrivo del nuovo straniero. Tolte le prime quattro squadre in classifica, per tutte noi altre, quello di Trapani è sempre stato un campo difficile. Ovviamente cercheremo di imparare dagli errori commessi nelle ultime due partite, di cui una persa e una vinta, ma l’obiettivo rimane sempre quello di migliorare”.

Alexander Cicchetti (giocatore) – “Con la Juvi Cremona abbiamo fatto un primo passo, ma ci attendono altre sfide importantissime da qui alla fine del mese, iniziando dalla prossima difficile trasferta a Trapani. Dovremo scendere sul parquet con convinzione e concentrazione, evitare di ripetere gli errori di superficialità commessi mercoledì, e giocare in modo deciso. Siamo consapevoli che saranno fondamentali l’approccio alla gara, l’intensità in campo, un buon attacco che parta da una costante e forte difesa. Nessuna partita è semplice, in casa stiamo trovando una buona continuità, in trasferta è più complicato e lo sarà anche domenica, perché Trapani vorrà sicuramente fare bella figura di fronte ai propri tifosi e cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì in casa della Vanoli”.

Note – Assente Alberto Cacace infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

NOVIPIÙ MONFERRATO – URANIA MILANO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Giovannetti, D’Amato

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Y581Gk

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Domenica andremo a chiudere questo ciclo serrato di partite, l’Urania Milano sta disputando un ottimo campionato e può schierare un roster con giocatori importanti per la categoria. In estate sono arrivati Andrea Amato, Giddy Potts, Michele Ebeling, Rei Pullazi e Kyndahl Hill, che sono andati ad aggiungersi ai confermati rappresentanti del gruppo storico di Urania, Montano e Piunti, insieme a giovani interessanti che quest’anno stanno trovando spazio come Valsecchi e Cavallero. Milano si basa molto sulla produttività dei tre esterni, Amato, Potts e Montano, ai quali nelle ultime partite si è aggiunto prepotentemente dal punto di vista realizzativo anche Rei Pullazi. Noi abbiamo affrontato nelle ultime quattro partite le prime tre del campionato, con i tre roster più forti; a questo punto, dopo anche il passo falso nella gara casalinga contro la Juvi Cremona, più che mai l’imperativo è tornare alla vittoria. Vogliamo fortemente questo obiettivo, con il fondamentale aiuto del nostro pubblico possiamo raggiungere insieme questo traguardo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI URANIA MILANO

Andrea Amato (giocatore) – “Avremo di fronte un’eccellente squadra, che ha talento e qualità. In particolare tra gli esterni, con Redivo ed il super veterano Formenti sempre pronti a colpire dall’arco. Senza dimenticare l’importanza di un giocatore esperto e di grande tecnica come il loro capitano Martinoni. Monferrato viene da quattro sconfitte consecutive, per cui sarà ancora più motivata, contando anche su un pubblico che garantisce un vero fattore campo. Noi però abbiamo voglia di continuare la nostra striscia positiva, dopo i successi a Roma e con Rieti. Una vittoria a Casale sarebbe un ulteriore conferma dei nostri progressi, ed un tassello importante per rendere ancora più interessante la nostra classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Gagno, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3WgaRqj

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Tre cose impressionano della Vanoli Cremona: la costanza di rendimento, dato che hanno vinto la Supercoppa, sono primi in classifica ed hanno grande continuità di efficienza all’interno della singola partita; la taglia fisica e l’importante atletismo di tutta la squadra, a partire dal settore lunghi con Mobio, Eboua e Cannon; la chiara identità di gioco data da coach Cavina. Per noi sarà una bellissima sfida: sappiamo esattamente cosa ci serve per competere con loro e faremo di tutto per metterlo in campo davanti al nostro pubblico”.

Bruno Cerella (giocatore) – “Con la Vanoli sarà importante iniziare dalla palla a due con il giusto atteggiamento, soprattutto partendo dalla difesa, come siamo riusciti a fare in quattro delle ultime cinque partite, che poi abbiamo vinto, imponendo la nostra fisicità e riuscendo a tenere i nostri avversari a un punteggio basso. Questa è una squadra di un altro calibro, costruita per vincere, per competere in alto e provare a ritornare in Serie A, quindi sappiamo del loro potenziale offensivo e del loro talento. Dovremo giocare concentrati e uniti, soprattutto nei momenti difficili all’interno della gara per restare attaccati, fare la nostra gara e, alla fine, provare a portarla a casa”.

Note – Il confronto tra Gruppo Mascio e Vanoli Cremona, dopo il confronto di Supercoppa dello scorso settembre vinto dagli ospiti 63-80, torna in campionato dopo le sfide in B1 nel periodo 2001-2006: i dieci precedenti registrano un bilancio favorevole (7-3) per l’allora Treviglio Basket sul Gruppo Triboldi. Sono due gli ex biancoblù nel roster cremonese: il play Lorenzo Caroti (715 punti segnati in 65 gare nel biennio 2018-2020) e l’ala Andrea Pecchia, non disponibile per infortunio (102 presenze e 901 punti realizzati nelle stagioni dal 2016 al 2019, le ultime due da capitano).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Nell’insieme dei due gironi, penso siano sei o sette le squadre che in estate hanno dichiarato le proprie ambizioni, non nascondendo la volontà di vincere. Tra queste anche i nostri prossimi avversari che tra l’altro, complice qualche contrattempo iniziale, stanno scalando la classifica inserendosi nelle zone che più competono a quel roster. Dovremo quindi essere precisi nelle esecuzioni sia offensive che offensive, giocando con criterio ogni possesso, vista anche l’esperienza che avremo di fronte”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Lorenzo Caroti è l’ex della partita avendo vestito la maglia di Treviglio nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

FERRARONI JUVI CREMONA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: lunedì 12 dicembre, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Terranova, Di Martino

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3izvkHM

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Affrontiamo una squadra completa in tutti i ruoli, allenata bene da coach Salieri, che magari a oggi non ha ancora ingranato le marce alte, ma che sappiamo avere tanto talento; è zeppa di tiratori e con lunghi dinamici e anche forti, non faccio nomi perché tutti i giocatori sono di alto profilo. Da parte nostra dobbiamo capire un po’ come siamo messi con le rotazioni, perché sicuramente non avremo Blake per la partita e poi come avremo assorbito i carichi di queste partite ravvicinate e tutte in trasferta. Da parte nostra sappiamo che può essere un ‘game’ importante per quanto riguarda la classifica e quindi cercheremo di performare al massimo, sapendo che sarà una partita molto difficile”.

Note – Non sarà della partita BJ Blake, per un infortunio avvenuto nella partita di Latina.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida all’Assigeco Piacenza sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

QUI UCC PIACENZA

Fabio Farina (viceallenatore) – “Affrontiamo una squadra molto insidiosa, capace anche di scalpi importanti durante la stagione come le vittorie su Torino e in trasferta a Casale Monferrato. La coppia di americani Allen-Blake, che sono il primo e il quarto marcatore del campionato, è sicuramente tra le migliori della lega, senza dimenticare Reati, Iannuzzi e Fanti, giocatori solidi ed esperti della categoria. Il campionato sta esprimendo equilibrio e soprattutto il dato che vincere in trasferta è dura per tutti. Vogliamo fare una partita importante per dare continuità alla prestazione e al risultato ottenuto contro Agrigento”.

Federico Miaschi (giocatore) – “La Juvi Cremona è una squadra molto talentuosa che fa molto affidamento sul proprio duo americano, composto da Allen e Blake che sono tra i migliori realizzatori del campionato. Limitare in primis loro due insieme al pacchetto italiani, che a partire dai più giovani fino ai più esperti ha diversi punti nelle mani, è sicuramente una chiave della partita. Noi dovremo essere bravi ad affrontare la partita fin dal primo minuto in maniera tosta e aggressiva”.

Note – Rimane indisponibile Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento. Per i bianco-rosso-blu è l’occasione di riabbracciare Davide Reati, a Piacenza nella stagione 2017/18.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST