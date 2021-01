Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 15^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Quindicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, seconda di ritorno, turno infrasettimanale. Tre gare in programma mercoledì 27 gennaio, le restanti tre si giocano giovedì 28. Bergamo-Torino è stata rinviata a mercoledì 31 marzo.

Mercoledì 27 gennaio, ore 18.30

Mantova: Staff-Urania Milano

Piacenza: UCC Assigeco-Apu Old Wild West Udine

Mercoledì 27 gennaio, ore 20.30

Orzinuovi: Agribertocchi-Tezenis Verona

Giovedì 28 gennaio, ore 19.30

Voghera: Bertram Tortona-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Giovedì 28 gennaio, ore 20.45

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-2B Control Trapani

Giovedì 28 gennaio, ore 21.00

Treviglio: BCC-Edilnol Biella

Mercoledì 31 marzo, ore 19.00

Bergamo: WithU-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 22 11 0 Agribertocchi Orzinuovi 16 8 3 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 4 UCC Assigeco Piacenza 14 7 4 Apu Old Wild West Udine 14 7 5 Novipiù JB Monferrato 12 6 5 Reale Mutua Torino 10 5 3 Urania Milano 10 5 6 Tezenis Verona 8 4 6 BCC Treviglio 8 4 6 Staff Mantova 8 4 7 2B Control Trapani 8 4 8 Edilnol Biella 4 2 9 WithU Bergamo 2 1 9

LE PARTITE

STAFF MANTOVA – URANIA MILANO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: mercoledì 27 gennaio, 18.30

Arbitri: Ferretti, Patti, Centonza

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 18.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ccryPo

QUI MANTOVA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Sappiamo che mercoledì sera sarà una partita da vincere. Dovremo essere solidi e duri mentalmente, perché le partite di pallacanestro sono fatte di varie situazioni, punto a punto, break di una squadra e dell’altra; noi dovremo essere bravi a limitare il tempo in cui magari ci accadrà di avere un break-out. Dovremo anche contenere il loro uno contro uno, perché Milano è fatta di giocatori che amano mettere la palla a terra e attaccare il ferro. Milano ha una chiara identità con dei punti di riferimento ben definiti, con quattro giocatori che giocano circa 35 minuti di media. Hanno grande fisicità e amano attaccare l’area. La nostra massima attenzione sarà nel reagire di squadra quando verremo battuti, restare uniti ed aiutarci”.

Mario Ghersetti (giocatore) – “Dobbiamo solo vincere la prossima partita. A qualsiasi costo, perché ce lo meritiamo, per tutto il lavoro che stiamo facendo. Mi aspetto una partita durissima da parte nostra, dove tutti reagiremo al 100% al meglio dimostrando che noi non ci stiamo a perdere e vogliamo mostrare a tutti quanto possiamo dare e fare tutti insieme”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una partita molto complessa con Mantova, anche alla luce della nostra prestazione davvero poco brillante di sabato scorso. C’è poco tempo per recuperare energie mentali e per lavorare su tanti aspetti tecnici quando ci sono così tante gare in pochi giorni. Servirà soprattutto un approccio diverso, tanta energia ed intensità in più, mancate completamente nel match contro Piacenza. Avremo di fronte una squadra assai migliore rispetto alla classifica attuale. Gli Stings hanno un roster profondo con tanta qualità: da Bonacini in cabina di regia, agli esterni di grande solidità come James e Cortese, a dei lunghi complementari come Weaver e Ghersetti. Senza dimenticare una panchina che può produrre punti immediati con Maspero e Ceron, oltre all’esperienza infinita di un veterano come Infante”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 27 gennaio, 18.30

Arbitri: Cappello, Longobucco, Miniati

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 18.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3c90dxJ

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “La partita contro Udine, e successivamente quella contro Orzinuovi, rappresentano un ulteriore step per il nostro cammino. Udine è una squadra molto fisica e che per centimetri e chili è superiore a tutte le altre in questo torneo. Ad un organico profondo e di assoluta qualità hanno aggiunto un giocatore importante come Mussini. Siamo pronti ad una partita di sacrificio e grande intensità, da affrontare comunque con la consapevolezza che siamo in un buon momento a cui vogliamo dare continuità”.

Matteo Formenti (giocatore) – “Sappiamo di dover incontrare una squadra molto profonda, fisica ed esperta e che per questo motivo non sarà una partita semplice. Udine è costruita per arrivare fino in fondo e ha un roster molto attrezzato. Noi però dobbiamo giocare con fiducia e confermare il processo di crescita che ci ha visto arrivare fino a questo punto. Possiamo ancora migliorare e mi auguro potremo fare una buona partita partendo dalla consapevolezza di essere sulla buona strada, come dimostrano gli ultimi risultati”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Salieri.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS.

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Da un punto di vista mentale è stato un inizio settimana difficile, perché la squadra sta risentendo dei risultati negativi. Dal punto di vista tecnico e fisico, invece, abbiamo cercato di preparare al meglio la sfida di domani (mercoledì, ndr) con Piacenza, cercando di correggere gli errori commessi contro Bergamo. I ragazzi hanno la voglia e la determinazione per uscire da questo momento complicato”.

Nana Foulland (giocatore) – “Ci attende una gara difficile, quaranta minuti di dura battaglia. Credo che riusciremo a tornare a casa con una vittoria se affronteremo la partita con spirito di sacrificio e lottando insieme come una squadra”.

Note – Recuperato il giovane Riccardo Azzano, rimane ancora indisponibile Andrea Amato (lombalgia). Tra gli ex dell’incontro figura Alberto Martelossi, attuale Direttore tecnico dell’Area sportiva dell’Apu Old Wild West Udine, ingaggiato come head coach dall’Assigeco lo scorso febbraio, due settimane prima dello stop dei campionati per la pandemia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – TEZENIS VERONA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: mercoledì 27 gennaio, 20.30

Arbitri: Masi, Saraceni, Bonotto

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 24 marzo (ore 18.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/39hk102

QUI ORZINUOVI

Giacomo Zilli (giocatore, centro) – “Ci attende una partita tosta contro una squadra la cui classifica non rispecchia il reale valore. Verona è una squadra con tanto talento e grandissimi giocatori. Noi dovremo essere bravi ad alzare l’intensità difensiva e a cercare di vincere la lotta a rimbalzo”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, reduce dalla vittoria di Biella ed in striscia aperta con 8 vittorie consecutive. Marco Spanghero è un ex della gara. Il playmaker dell’Agribertocchi Orzinuovi ha vestito la canotta della Scaligera nella stagione 2015/2016 facendo registrare 7.6 punti di media a partita e conquistando la qualificazione ai playoff.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI VERONA

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Dopo tre vittorie consecutive è arrivata una sconfitta che ha fatto male, contro Casale. Volevamo continuare il trend positivo, questo stop ci deve servire di lezione. Siamo stati poco aggressivi, abbiamo giocato ad un ritmo basso e questo non deve più capitare. Ora dobbiamo concentrarci sulla sfida in trasferta contro Orzinuovi, una delle squadre rivelazione di questo campionato e una delle più in forma in questo momento. Affronteremo una squadra gasata e dovremo impostare noi il modo di stare in campo, alzando e abbassando il ritmo a nostro piacimento. Nel proprio roster hanno due americani molto forti che stanno dimostrando il proprio valore con un gruppo di italiani molto solido e di qualità. È una squadra composta da ottimi tiratori, anche per questo dovremo fare una partita con grande energia”.

Note – L’unica assenza, in casa gialloblù, è quella di Guido Rosselli ancora out per la positività al SARS-CoV2.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass, Telenuovo trasmetterà la gara in differita giovedì alle ore 18.00 e alle 21.00.

BERTRAM TORTONA – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: giovedì 28 gennaio, 19.30

Arbitri: Maschio, Salustri, Yang Yao

Andata: 86-77

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/369jKKD

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Contro Casale la squadra ha giocato con determinazione e precisione, crescendo nell’arco della gara: la capacità dei giocatori di eseguire con convinzione quello di cui abbiamo parlato è stata importante. Difesa, coralità e prontezza sono aspetti importantissimi, perché tutti i giocatori devono essere coinvolti: l’applicazione difensiva che stiamo avendo è notevole, dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi, trovando le motivazioni per migliorare. Il record di vittorie è una soddisfazione soprattutto per il Club, che nella storia recente ha centrato grandi traguardi. La squadra dà il giusto peso al record, noi con grande determinazione dobbiamo attaccare ogni partita con lo stesso desiderio e la stessa identità di squadra che dobbiamo mantenere sempre”.

Giulio Gazzotti (giocatore) – “Arriviamo alla partita con Capo dopo un periodo di stop che ci ha permesso di recuperare le energie e i piccoli problemi fisici delle ultime settimane. Dovremo, come sempre, concentrarci sui nostri punti di forza e sulla loro messa in pratica nell’arco dei quaranta minuti. Capo è una squadra sicuramente molto temibile con due giocatori americani di grande talento. Noi vogliamo continuare la nostra striscia vincente che ci ha consentito di consolidare la fiducia nella squadra e in ognuno dei compagni”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara verranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Affrontare una squadra che non ha mai perso, in qualche maniera libera dalle responsabilità. Noi però non vogliamo avere questo approccio con Tortona, dobbiamo avere il massimo rispetto per loro, stanno facendo un lavoro eccellente, ma altrettanto dobbiamo avere il coraggio di giocare una partita diversa. C’è bisogno di avere grandissima forza morale, avere il coraggio di spingere la nostra pallacanestro all’estremo e fare un passo avanti, difensivamente parlando, per essere perfetti sotto ogni profilo. Questa è una partita in cui ogni tiro preso dovrà essere un gran tiro, ogni difesa dovrà essere vissuta come se fosse importantissima. Noi vogliamo giocare questa partita e girarci a vedere il risultato solo alla fine”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: giovedì 28 gennaio, 20.45

Arbitri: Tirozzi, Chersicla, Grazia

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 14.00)

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3r2i1Pl

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Trapani ha in Corbett-Miller una delle coppie più prolifiche del campionato, di maggior talento e atletismo. Il pacchetto lunghi è importante dal punto di vista realizzativo e la qualità degli italiani è di grande impatto su questo campionato. Trapani è una squadra completa e forte, che verrà a Casale per giocare una partita di grande intensità fisica, contro di noi che in questo momento continuiamo ad avere deficit dal punto di vista del roster e ci presenteremo alla partita con gli stessi giocatori di Verona”.

Note – Assente solo Daniel Donzelli, ancora alle prese con il suo infortunio. Da valutare invece le condizioni di Fabio e Luca Valentini.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS ed in diretta TV su MS Sport (601 del digitale terrestre in Piemonte) e su MS Channel (canale 814 di Sky).

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “La sconfitta con Treviglio non ci deve far deprimere ma è necessario che ci dia lo slancio per ripartire. Per fortuna si ritorna subito a giocare, Casale è una formazione eccellente con un grande allenatore. Fino ad oggi sono stati abbastanza altalenanti e dovremo essere bravi a non far accendere le loro bocche di fuoco”.

Matteo Palermo (giocatore) – “È una stagione difficile, tutte le squadre sono attrezzate e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. La nostra stagione fino ad ora è stata molto sfortunata ma non dobbiamo demoralizzarci. È necessario imparare dai tanti errori commessi e riprendere a lavorare con umiltà e fiducia. Casale è forte ma cercheremo di far prevalere la nostra voglia di riscatto”.

Note – Non sarà presente Nwohuocha. Da valutare le condizioni di Spizzichini e Adeola.

Media – Gara in diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky). Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

BCC TREVIGLIO – EDILNOL BIELLA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: giovedì 28 gennaio, 21.00

Arbitri: Gagliardi, Pecorella, Lupelli

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3t7rO8y

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Partita importante per la classifica e perché in casa veniamo da una sconfitta con Milano. La vittoria di Trapani ci ha dato nuova fiducia di cui avevamo bisogno, e ci porta alla sfida con Biella con un entusiasmo rinnovato e voglia di far bene. Da tempo la squadra lavora con grande spirito di sacrificio, ed il nostro obiettivo è restare focalizzati su noi stessi. Loro sono affamati di punti ed avranno il debutto di un giocatore importante come Carroll. Noi risponderemo con l’obbligo di buttare in campo energia, attenzione difensiva e concentrazione per tutti i 40 minuti. Arrivando alla sfida dopo aver ritrovato in palestra tutti gli effettivi, per la prima volta nella stagione”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Orzinuovi abbiamo offerto una prestazione di squadra importante, trovando sulla nostra strada una squadra che ha meritato di vincere. Ora affrontiamo Treviglio, una squadra che non abbiamo ancora affrontato in questo calendario ‘pazzo’. Nelle prossime settimane abbiamo quattro gare infrasettimanali, ci arriviamo carichi perché la strada è quella giusta e siamo convinti di poter fare meglio. Abbiamo bisogno di vincere e di impattare fin da subito”.

Luca Vincini (giocatore, centro) – “Contro Treviglio abbiamo la possibilità di riscattarci dopo la sconfitta di domenica. È una buonissima squadra reduce da un successo e che può contare su forti individualità, per cui servirà l’aggressività, la tenacia e la forza che abbiamo messo in campo con Udine. Se riusciremo a mettere in campo questi aspetti possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario in questo girone. È una sfida che mette in palio due punti molto importanti per la nostra classifica, non vogliamo sbagliare”.

Note – Non ci sarà Lazar Lugic, fuori per almeno un mese a causa di una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. In casa rossoblù pronto al debutto Jeffrey Carroll, guardia-ala statunitense classe ’94, 198 centimetri, proveniente da Treviso (Serie A), tesserato nei termini per l’incontro.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West