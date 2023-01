Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 19^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

La 19^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, sesta di ritorno, vede un anticipo sabato 28 gennaio tra Cividale e Cento. Domenica 29 le gare restanti.

Sabato 28 gennaio, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Tramec Cento

Domenica 29 gennaio, ore 17.00

Bologna: Fortitudo Flats Service-Apu Old Wild West Udine

Mantova: Staff-Giorgio Tesi Group Pistoia

Domenica 29 gennaio, ore 18.00

Ferrara: Tassi Group-OraSì Ravenna

Rimini: RivieraBanca Basket-Umana Chiusi

San Severo: Allianz Pazienza-Caffè Mokambo Chieti

Domenica 29 gennaio, ore 20.00

Forlì: Unieuro-HDL Nardò

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 28 14 4 Tramec Cento 28 14 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 28 14 4 Apu Old Wild West Udine 24 12 6 UEB Gesteco Cividale 22 11 7 Fortitudo Flats Service Bologna 18 9 9 RivieraBanca Basket Rimini 16 8 10 HDL Nardò 16 8 10 Tassi Group Ferrara 16 8 10 Umana Chiusi 14 7 11 Staff Mantova 14 7 11 OraSì Ravenna 10 5 13 Allianz Pazienza San Severo 10 5 13 Caffè Mokambo Chieti 8 4 14

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – TRAMEC CENTO

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 28 gennaio, 20.00

Arbitri: Gagliardi, Luca Attard, Cassina

Andata: 69-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3R6NPAK

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giocheremo contro un’altra capolista che ha avuto grande continuità e che fa del controllo del ritmo e della difesa la sua forza. Cento ha grandi individualità come Marks, il quale ci ha messo in difficoltà all’andata, Tomassini e Archie. Contro una squadra che mette molta fisicità in ogni azione, dovremo essere concentrati, difendendo alla grande e continuando a migliorare in attacco. Dovremo, inoltre, essere preparati ad affrontare un’avversaria molto complicata e proprio per questo avremo bisogno di tutto l’apporto della ‘marea gialla’, per conquistare una vittoria che rappresenterebbe un’altra impresa importante”.

Leonardo Battistini (giocatore) – “Cento è una squadra molto organizzata che sta disputando un campionato di vertice e dispone di giocatori che hanno grande esperienza in A2. Noi dovremo cerca di mettere in campo quello che sappiamo fare al meglio, seguendo le direttive di coach Pillastrini, con molta intensità e solidità. Vogliamo dimostrare di essere maturi e di meritarci ciò che di buono abbiamo fatto finora, davanti alla ‘marea gialla’”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie del PalaGesteco saranno attive dalle 17.00 per la vendita dei biglietti singoli e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, mentre i cancelli apriranno alle 19.00. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la classica maglia gialla, per colorare ancora di più il PalaGesteco, che gli altri gadget speciali marchiati Eagles. Prima del match, in mezzo al campo, si terrà la consegna dei premi “Friul Tomorrow” per il fair play per il 2022, promossa dal Comitato Friul Tomorrow, in collaborazione con Associazione don Gilberto Pressacco, Euretica, Vallimpiadi e AIDO, Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Nelle pause della partita si esibiranno le ragazze della New Team Fitness di Remanzacco.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Penso che Cividale sia senza dubbio la squadra rivelazione del campionato, perché a questo punto della stagione, da neopromossa, si trovano a 6 punti dalla vetta della classifica. Contro la squadra di coach Pillastrini sarà importante portare in campo tutto quello su cui stiamo lavorando in questi giorni con grande attenzione, perché contro una squadra atipica come Cividale saranno i dettagli a fare la differenza. Per giocare in campi come il PalaGesteco non c’è una regola, sicuramente bisognerà usare tanta voce, perché la comunicazione difensiva sarà importante e poi bisognerà mantenere equilibrio e lucidità nei momenti chiave della partita, senza farsi prendere dalla frenesia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 29 gennaio, 17.00

Arbitri: Vita, Costa, Grappasonno

Andata: 75-81

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3wsTA2d

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Veniamo da un periodo non semplice e cercheremo, contro un’avversaria allestita per competere ai massimi livelli, di rispondere sul campo alle giuste sollecitazioni di chi ci chiede di tornare alla vittoria. La nostra squadra necessita di ritrovare serenità e va da sé che i risultati del campo, in tal senso, possano aiutare e non poco. Io sono lo scudo che protegge i miei giocatori ed è necessario che il senso di responsabilità sia distribuito. Nel futuro più o meno prossimo, un allenatore non può spendere le proprie energie per difendere la sua posizione, ma deve cercare di risolvere problemi, altrimenti sarebbe solo egoismo. Serve trovare da parte di tutti una direzione corretta e una analisi che abbia un punto di partenza e di sviluppo comuni. Lavoriamo quotidianamente per questo scopo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (in chiaro) e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC (canale 15 digitale terrestre) martedì 31 gennaio, alle ore 22:45. Replica mercoledì 1° febbraio, alle ore 16:00.

QUI UDINE

Carlo Finetti (allenatore) – “Le insidie della gara di domenica sono rappresentate dal valore del roster della Fortitudo, che vanta una produzione offensiva molto efficace. Non a caso sono il secondo miglior attacco del girone e sono primi per percentuali di squadra in diverse categorie, sulla mappa di tiro generale. Per noi sarà importante disputare una partita improntata sull’aspetto difensivo, perché sappiamo che da lì possiamo poi sviluppare la manovra in attacco, cosa che siamo riusciti a fare per tre quarti nella nostra ultima uscita casalinga contro la RivieraBanca Rimini”.

Diego Monaldi (giocatore) – “Ci aspettiamo una gara non facile, sia perché la Fortitudo è un’ottima squadra, sia perché giocheremo in un campo molto complicato. Gli emiliani provengono da due sconfitte, quindi cercheranno di fare tutto il possibile per vincere davanti al loro pubblico, noi dovremo fare una partita basata principalmente sull’aspetto mentale e sul sacrificio. Stiamo lavorando proprio su questo con coach Carlo Finetti. Una cosa è certa: domenica proveremo a dare il meglio di noi”.

Note – In forte dubbio la presenza di Vittorio Nobile, alle prese da giorni con un problema alla schiena che lo ha già costretto a saltare la sfida di domenica scorsa contro la RivieraBanca Rimini. Diversi gli ex che prenderanno parte all’incontro. Tra questi Marco Cusin e Mattia Palumbo, che hanno vestito la casacca della Fortitudo Bologna nella stagione 2020/21, e Nazzareno Italiano, arrivato nell’estate 2020 a Udine, dove è rimasto fino allo scorso giugno.

Media – Diretta tv su MS Channel (canale 814 della piattaforma Sky) e in chiaro su TivùSat. Diretta sul canale Twitch Italbasketofficial e diretta streaming in chiaro su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

STAFF MANTOVA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 29 gennaio, 17.00

Arbitri: Wassermann, Puccini, Caruso

Andata: 58-83

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3kJQ68R

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (head coach) – “La squadra ha reagito bene alla sconfitta di Chieti. Abbiamo iniziato la settimana con molta amarezza, poi abbiamo capito i motivi del ko. C’è stata troppa fretta in alcuni momenti e non si sono viste quella fame e quella concretezza delle due vittorie precedenti. Nonostante le difficoltà, ho visto energia e rabbia in ogni allenamento e sono soddisfatto di questa settimana di lavoro. Con Pistoia mi aspetto una Mantova pronta a lottare su ogni pallone. I toscani sono una squadra fisica e solida, sono la miglior difesa del campionato e proveranno a rompere i nostri meccanismi offensivi. L’arrivo di Benetti ha dato ulteriore dinamicità, è un’ala che può giocare anche internamente e che aumenta la pericolosità offensiva. Nel pitturato, Pistoia è molto attenta, domina a rimbalzo e si aiuta tanto, mentre in attacco gioca a memoria e con terminali offensivi pericolosissimi”.

Laquinton Ross (giocatore, ala grande) – “A Chieti abbiamo approcciato la partita con poca energia. Poi abbiamo lottato duramente, tutti ce l’hanno messa tutta, ci tenevamo a vincere. Ora siamo focalizzati su Pistoia e sul resto della stagione. Giochiamo in casa, ci aspetta una gara molto importante per il nostro cammino. Dovremo partire subito con la giusta energia, aspetto un’altra partita molto fisica. Pistoia è la miglior difesa del campionato, metteranno sicuramente tanta fisicità e dovremo farci trovare pronti. La stagione finora? Ci sono stati tanti cambiamenti, ma fanno parte del gioco. l coach, i giocatori ceduti e acquistati…sono tutte cose che noi non possiamo controllare. Fanno parte del nostro lavoro. Sono cose che mi sono già capitate in carriera e che possono succedere”.

Note – In occasione della sfida di domenica 29 contro Pistoia, alla Grana Padano Arena saranno presenti i tifosi dell’Associazione Aurora. Attiva da oltre 20 anni, l’Associazione con sede a Cerese (Mn), offre supporto e favorisce l’integrazione delle persone portatrici di disabilità nell’ambito della vita sociale e del tempo libero. Oltre al tifo a bordocampo, circa 40 rappresentanti di Aurora entreranno sul parquet a fine primo tempo per prendersi un meritato applauso da tutto il popolo biancorosso. Il Game Sponsor di Mantova-Pistoia è Concordia Investigazioni. Agenzia investigativa con sede a Suzzara, Concordia Investigazioni svolge attività investigativa su tutto il territorio nazionale per conto di multinazionali, PMI, professionisti e cittadini.

Media – È prevista anche la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “L’ultima sconfitta non deve trarre in inganno sul valore di Mantova, soprattutto tra le mura amiche. Dovremo stare particolarmente attenti alla loro corsa a tutto campo, sia in contropiede che nei pick’n’roll in transizione, con un particolare occhio di riguardo su Miles e Veronesi. L’innesto di Iannuzzi, inoltre, rappresenta un’opzione in più importante per mettere la palla vicino al canestro. Da parte nostra siamo in fiducia, l’inserimento di Benetti procede bene: siamo consapevoli che servirà una partita di grande intensità per pareggiare il loro atletismo e spingere a nostra volta in transizione”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

TASSI GROUP FERRARA – ORASÌ RAVENNA

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Capurro, D’Amato

Andata: 74-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3DiSrhv

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Bisogna che in questo momento della stagione non guardiamo la classifica, dovremo essere concreti nelle sfide che andremo ad affrontare. Ci aspetta contro Ravenna una gara in cui dovremo essere cinici, duri in ogni contatto, allo stesso tempo dovremo essere bravi a non farci prendere da inutili tensioni, ma portare la gara dove vogliamo noi, partendo dalle cose che sappiamo fare e da quelle che ci hanno portato a fare fino ad ora un percorso positivo. Contro l’OraSì bisognerà che lottiamo su ogni pallone e andare a rimbalzo. Ravenna? Viene da un momento positivo, ha vinto in casa di Nardò, campo difficilissimo, contro Forlì ha venduto cara la pelle, così dico che è in un buonissimo periodo. Attenzione a Musso, con Oxilia l’OraSì ha aggiunto una rotazione in più, noi dovremo essere bravi a non lasciare a Ravenna alcuna iniziativa”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Il match contro Ravenna sarà un crocevia importante per la nostra stagione, ci potrà permettere di distanziarci da loro e dalle inseguitrici in maniera importante, viceversa complicherebbe un po’ il nostro cammino. Ravenna ha centrato alcuni punti importanti fuori casa, questo deve riportarci alla concentrazione massima sul modo in cui affronteremo il match. Dal canto nostro, nonostante gli ultimi due ko, siamo contenti di quanto stiamo facendo fino ad ora, adesso entriamo nel momento caldo della stagione, dove l’approccio ad ogni gara, la concentrazione e il limitare gli errori il più possibile saranno la chiave per tutte le gare che ci aspettano. Attenzione a Musso, giocatore che non ha bisogno di presentazioni per questa categoria, come del resto dovremo contenere l’asse straniero Anthony-Lewis”.

Note – Roster al completo per coach Spiro Leka, che potrà contare pure su “Drew” Smith: espulso a Cento domenica scorsa, la società del presidente Marco Miozzi ha presentato e vinto il reclamo contro la squalifica del proprio giocatore che, dunque, sarà regolarmente sul parquet. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Danilo Petrovic, a Ferrara l’anno passato, adesso a Ravenna. Gli atleti tesserati per i settori giovanili delle società invitate (Scuola Basket Ferrara, Cestistica Argenta, Basket Estense 2011 Ferrara, Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, 4 Torri Ferrara, Bianconeriba Altedo e Baricella, Gallo Basket) nonché gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche e private avranno il biglietto al prezzo agevolato di € 1; genitori/accompagnatori a € 9, in curva e gradinata. Promozione per gli studenti UNIFE ed i dipendenti del Comune di Ferrara (mostrando tesserino identificativo) a 10 euro. Domenica saranno distribuite 2.000 bandierine bianche e azzurre che il pubblico, sotto i dettami del Sesto Uomo, la parte più calda del tifo biancazzurro, potrà sventolare durante la partita, rendendo la Giuseppe Bondi Arena ancora più calorosa e colorata.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Ferrara sta facendo un grande campionato, ed in particolar modo in casa ha battuto due delle tre capolista, conducendo la gara per moltissimo tempo anche contro Pistoia. Propongono una cattiveria agonistica molto elevata e questo sarà il grande tema da fronteggiare per noi. La nostra settimana è stata molto complicata a livello numerico, ma spero di recuperare tutti per domenica”.

Note – Nulla da segnalare

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – UMANA CHIUSI

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Ursi, Pecorella, Mottola

Andata: 66-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JhZgDz

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “La capacità di Chiusi di allungare la difesa a tutto campo e di influenzare il ritmo dell’attacco rende la prossima gara un impegno sui generis. Dovremo affrontare questo tipo di difesa in maniera lucida, ma senza perdere la nostra identità che ci vuole aggressivi ad ogni passaggio. I due punti in palio sono cruciali e abbiamo lavorato tutta la settimana per trasmettere l’importanza della partita ai giocatori e a tutto l’ambiente”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV domenica 29 gennaio alle 20.35 (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Reputo Rimini una squadra molto forte. La classifica è un po’ bugiarda, sia per la qualità e per la profondità del roster che per l’esperienza dell’allenatore. Una partita di assoluto livello anche per l’ambiente in cui verrà disputata, sappiamo che dovremo giocare al limite della perfezione per cercare di competere”.

Giulio Candotto (giocatore) – “Due vittorie consecutive dopo due prestazioni di grande livello. In realtà anche le prime due partite dell’anno solare sono state ottime dal nostro punto di vista, ma in quei contesti ci è mancato il risultato. Abbiamo trovato continuità e non vogliamo di certo fermarci adesso. Sappiamo di avere di fronte una squadra forte come Rimini, ci faremo trovare pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Chersicla, Yang Yao, Giovannetti

Andata: 81-99

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JgoT7M

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “L’importanza della partita si può intuire solo guardando la classifica; sarà sicuramente un match nervoso, contro una squadra che è cambiata molto, visto l’innesto di un giocatore come Roderick, che conosciamo molto bene perché esperto di questa categoria. È sicuramente un americano centralizzante, considerando il suo modo di giocare, in grado di dare qualità e che unisce dimensione perimetrale ed interna perciò, per noi, sarà un rebus da sciogliere. Quanto alla nostra situazione, stiamo lavorando duramente in settimana risolvendo qualche problema fisico che, ancora una volta, non ci aiuta. Dobbiamo farci trovare con l’atteggiamento di una squadra che ha l’esigenza vitale dei due punti. Nessuno vuole cercare alibi, daremo il 110%”.

Ed Daniel (giocatore) – “Dobbiamo dare il tutto ed anche il di più e portare a casa la vittoria in una partita fondamentale per il nostro cammino. Non ci sono tante altre parole, anche perché il momento che viviamo non ci deve far disperdere energie nel commentare o guardare al passato. Il nostro sguardo è rivolto a Chieti, una squadra uscita vittoriosa la settimana scorsa e che ha operato sul mercato. A noi, però, non deve interessare l’avversario in sé, perché dobbiamo guardare solo a quanto è in nostro potere fare e a come realizzarlo. Conosciamo le nostre potenzialità ma ora è arrivato il momento di raccogliere necessariamente i due punti”.

Note – In settimana la Società ha ribadito la totale fiducia a coach Damiano Pilot, il suo staff e l’intera squadra.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Andiamo a San Severo e mi aspetto un match duro, vista la posta in palio per entrambe le squadre. Loro erano partiti benissimo, sono persino arrivati alla finale di Supercoppa, ma nelle ultime partite stanno riscontrando qualche difficoltà. Nonostante anche loro siano in piena lotta salvezza, sono una squadra dalle importanti individualità, con due americani di livello ed un nucleo consolidato di italiani”.

Michele Serpilli (giocatore) – “San Severo sarà sicuramente la partita più importante dell’anno, almeno finora. Arriviamo dopo una bellissima vittoria con Mantova e quindi siamo carichi per andare lì e prenderci due punti importantissimi. Dovremo stare attenti alla loro energia e ad un palazzetto sicuramente infuocato”.

Note – Michele Serpilli torna al Pala “Falcone e Borsellino” da protagonista: ha giocato a San Severo nella scorsa stagione. Sul fronte Mokambo non sono previste defezioni.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

UNIEURO FORLÌ – HDL NARDÒ

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 29 gennaio, 20.00

Arbitri: Foti, Pellicani, Bonotto

Andata: 69-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3R85cB0

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che, già all’andata, ha dimostrato di avere le qualità per crearci dei problemi, e l’aggiunta di un giocatore come Russ Smith aumenta ulteriormente il talento del loro roster. Per quello che ci riguarda, dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione, cercando di affrontare i 40 minuti con applicazione costante e soprattutto offrendo una prestazione difensiva consistente per limitare il loro talento offensivo”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Incontriamo una squadra piena di talento, sia nel reparto dei lunghi che negli esterni, e dovremo essere bravi a limitare le caratteristiche offensive dei loro riferimenti come, tra gli altri, Stojanovic e Smith. Noi dobbiamo imporre il nostro ritmo, ritrovare la solidità difensiva che abbiamo messo nel terzo quarto della partita di Ravenna e applicarla per tutta la partita, facendo di tutto per vincere la gara”.

Note – È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, l’intervista a Vincent Sanford, il racconto degli eventi di Pall. Forlì 2.015, le foto dei tifosi biancorossi, e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi, si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Per il progetto #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad, saranno ospiti i bambini delle scuole dell’Istituto Comprensivo 7 di Forlì (Rodari, Peroni, Matteotti, Zangheri), della Scuola Media Mercuriale, ed i ragazzi del Liceo Scientifico Fulceri e dell’Istituto Tecnico Saffi Alberti. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in differita mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “È un momento in cui vanno razionalizzate le forze, non abbiamo la possibilità di spingere. L’unica soluzione è attendere che pian piano l’infermeria si svuoti per poter ricominciare ad allenarsi in numero adeguato, rialzando i ritmi. Andiamo ad affrontare Forlì, un’altra squadra piena di talento, soprattutto sul perimetro. In casa loro, sulla carta sarà in previsione una gara molto complicata, ma faremo del nostro meglio”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

