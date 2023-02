Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 20^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si giocano le gare della 20^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno. Anticipo sabato 4 febbraio tra Urania Milano e Treviglio, domenica 5 le altre sfide del turno.

Sabato 4 febbraio, ore 20.30

Milano: Urania-Gruppo Mascio Treviglio

Domenica 5 febbraio, ore 12.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 5 febbraio, ore 17.00

Cremona: Ferraroni Juvi-Vanoli Basket Cremona

Domenica 5 febbraio, ore 18.00

Torino: Reale Mutua-Benacquista Assicurazioni Latina

Piacenza: UCC Assigeco-Kienergia Rieti

Trapani: 2B Control-E Gap Stella Azzurra Roma

Riposa: Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 30 15 3 Gruppo Mascio Treviglio 26 13 4 Vanoli Basket Cremona 26 13 5 Reale Mutua Torino (-3 punti) 25 14 4 Urania Milano 20 10 8 UCC Assigeco Piacenza 18 9 9 Moncada Energy Agrigento 18 9 9 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 10 2B Control Trapani 10 5 12 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 12 E-Gap Stella Azzurra Roma 10 5 12 Novipiù Monferrato Basket 10 5 13 Kienergia Rieti 8 4 13

LE PARTITE

URANIA MILANO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 4 febbraio, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Capurro, Cassinadri

Andata: 57-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3HuKkja

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Sappiamo di avere di fronte una delle squadre più forti e competitive del torneo, con un roster attrezzato per la promozione. La Gruppo Mascio ha tante risorse, oltre alla grande capacità difensiva che sa renderti difficili tante situazioni tecniche. Abbiamo avuto qualche problema in settimana durante gli allenamenti, a causa di qualche acciacco. Servirà un approccio fatto di grandissima concentrazione ed intensità, soprattutto ad inizio gara, per non ripetere gli errori dell’andata che sono fatali contro un gruppo così esperto e ricco di talento come Treviglio”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “L’Urania è una squadra che gode di ottima salute che, come noi, ha vinto quattro delle ultime cinque partite. In particolare gli ultimi due successi sono stati di spessore, avendo vinto a Piacenza e in casa con Agrigento. Incontriamo una squadra che fa del talento sul perimetro il suo punto di forza. Milano può vantare un americano che fa la differenza in questo campionato: Potts in casa tira con il 48% da tre punti. Di fianco a lui ci sono due esterni, come il play Amato e la guardia Montano, entrambi talentuosi e pericolosi nelle conclusioni dai 6.75. È proprio il tiro dall’arco a contraddistinguere questa squadra. Sarà la qualità del nostro lavoro difensivo per 40 minuti la chiave, per cogliere una vittoria che sul parquet del PalaLido sarebbe veramente prestigiosa”.

Bruno Cerella (giocatore) – “La partita di sabato sera per noi è molto importante: per continuare il nostro percorso di crescita come solidità di squadra e per mantenerci ai vertici della classifica. Affrontiamo l’Urania, che è in un momento di forma molto favorevole: loro vengono da una grandissima prestazione a livello offensivo e noi giochiamo fuori casa. Servirà una prestazione straordinaria per riuscire a fermare il loro potenziale offensivo e vincere. La chiave della partita sarà difendere sui loro esterni, che hanno la capacità di tiri difficili e anche di costruire gioco per i lunghi. Che sia una bella partita: confidiamo anche di essere al completo, se tutto va bene…”.

Note – I precedenti tra Urania e Blu Basket sono 7: in Supercoppa c’è una vittoria per parte, in campionato i meneghini conducono 3-2. In maglia Wildcats l’ex di turno è Giddy Potts, a Treviglio per metà stagione 2021/22 (17 gare e 250 punti).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 5 febbraio, 12.00

Arbitri: Costa, Maschio, Tallon

Andata: 84-89

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3wS3bzQ

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “Nel lunch match della 20^ giornata di campionato affrontiamo Cantù, capolista del girone Verde di A2 e semifinalista di Coppa Italia. Consapevoli della fisicità e dell’elevato tasso di talento della squadra allenata dall’ex CT della Nazionale Meo Sacchetti, non vediamo l’ora di scendere in campo per confrontarci con i primi della classe. L’approccio mentale e fisico e la gestione del ritmo saranno le chiavi per la partita di domenica. Sappiamo che il pubblico di Agrigento risponderà presente e riempirà le tribune del PalaMoncada, pronti a spingerci e sostenerci in ogni momento in quella che sicuramente sarà una grande giornata di sport per tutto il territorio”.

Note – Ci sono partite destinate ad entrare nella storia di una Società sportiva, sicuramente l’impresa sfiorata a Milano dalla Fortitudo Agrigento è una di queste ma anche la prima volta di una squadra come Cantù al PalaMoncada lo è di diritto; domenica, nell’anticipo delle 12.00, arriva un big match da vivere tutto d’un fiato, Agrigento contro Cantù. Una delle squadre più blasonate arriva da capolista del campionato, una corazzata allenata da coach Meo Sacchetti, ex CT della nazionale italiana, e con un roster costruito per tornare dove Cantù è abituata a stare. Sicuramente è una sfida prestigiosa per i ragazzi di coach Cagnardi, ma la Fortitudo non starà a guardare o partirà sconfitta, esattamente come successo all’andata, quando ha messo in difficoltà per lunghi tratti del match i padroni di casa. Agrigento viene da due sconfitte di fila fuori casa, a Latina e Milano, ma il fortino PalaMoncada può essere un’arma letale ed è un appuntamento con la storia che capita poche volte, oltre alla conquista di due punti fondamentali per la classifica, in vista della fase a orologio che si avvicina sempre di più. Cantù viene da una sconfitta interna contro Piacenza ed ha voglia di riscatto, attualmente si trova prima solitaria con 30 punti, contro i 18 della Fortitudo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Non sarà disponibile Matteo Da Ros, che non si è allenato per una lombalgia. Agrigento, in rapporto al suo roster, secondo me è una delle squadre che gioca la migliore pallacanestro del raggruppamento. Sappiamo che ci attenderà un palazzetto caldo, il che è sempre una cosa positiva e stimolante. In questo senso, la speranza è che, andando avanti con le giornate, ci sia sempre più pubblico in ottica fase a orologio e playoff. Abbiamo lavorato bene in settimana, la squadra ha svolto un paio di allenamenti di buon livello, meglio della partita di domenica scorsa con Piacenza, il che è molto incoraggiante dal punto di vista mentale. Giovanni Pini verrà con noi ad Agrigento, in settimana si è allenato più che altro con il preparatore atletico, perché non è ancora in condizione”.

Note – Matteo Da Ros indisponibile per una lombalgia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

FERRARONI JUVI CREMONA – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 5 febbraio, 17.00

Arbitri: Ursi, Foti, Centonza

Andata: 73-88

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3Hw4sRI

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI JUVI CREMONA

Gianluca De Gennaro (assistente allenatore) – “Affronteremo una delle quattro squadre più forti del campionato, con un potenziale offensivo di altissimo livello e con l’aggiunta di Pacher hanno ulteriormente migliorato questo loro aspetto, visto che quest’ultimo ha una doppia dimensione. Noi dobbiamo affrontare questa partita come se fosse una finale, tenendo alta la concentrazione su entrambi i lati del campo”.

Eugenio Fanti (giocatore) – “Partita importantissima, si respira la tensione sportiva del derby, sulla carta sono più attrezzati; giocheremo senza paura e con nulla da perdere”.

Note – Assente Brayon Blake per un infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta tv su MS Channel, in streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.

QUI VANOLI CREMONA

Pierluigi Brotto (assistente allenatore) – “Partita doppiamente importante per noi perché è un derby, che è molto sentito, e perché arriva dopo la prima sconfitta stagionale patita in casa, contro Torino. La JuVi con l’innesto di Douvier ha trovato un apporto di quasi 20 punti a partita e una rotazione in più dopo l’infortunio di Blake. Allen, Douvier e Reati sono il ‘pericolo numero uno’ in attacco, i loro cambi difensivi, la versatilità, la gioventù e l’esuberanza fanno della sfida di domenica un match da giocare con la massima attenzione e concentrazione!”.

Note – In maglia biancoblù farà il suo esordio A.J. Pacher, arrivato in settimana per sostituire l’infortunato Jalen Cannon.

Media – La gara sarà in diretta tv su MS Channel, in streaming in chiaro su LNP Pass e sulla piattaforma Twitch italbasketofficial raggiungibile all’indirizzo: https://www.twitch.tv/italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

REALE MUTUA TORINO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Rudellat, Maschietto, Bonotto

Andata: 77-87

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JA63Zz

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Domenica sarà una partita particolare, perché con Latina abbiamo un pregresso storico non canonico e siamo andati incontro ad una prestazione poco lucida. Ci deve però rimanere il ricordo di una squadra che con i suoi ritmi ci mette in difficoltà. Dovremo essere particolarmente attenti e dovremo sfruttare il fatto di essere più lunghi e più completi rispetto all’andata e portare la partita di domenica sulle nostre frequenze”.

Matteo Schina (giocatore) – “La partita di domenica è complicata: Latina è una squadra che vende sempre cara la pelle, ma noi vogliamo continuare a sfruttare il buon momento e allungare la striscia di vittorie”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Tutti sanno del buon momento di Torino, che è una delle quattro squadre leader del girone Verde. Non ci resta che affrontarla a viso aperto e fare la nostra partita, dando il massimo. Veniamo da un periodo di infortuni e malattie, ma speriamo di recuperare tutti da qui in poi, visto che inizia la parte decisiva di questa prima fase”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “La stagione sta entrando nel vivo, adesso è il momento di fare bene, di produrre, di vincere qualche partita facendo le cose che dobbiamo fare. Ci vorrebbe proprio una bella vittoria in trasferta. Torino in questo momento è in una forma quasi perfetta, hanno trovato il loro sistema, il loro modo di giocare a pallacanestro, hanno recuperato i giocatori che erano stati assenti nella partita di andata, e anche se non hanno più Ikangi, il roster è lungo e costruito per arrivare in fondo. Inoltre, il Pala “Gianni Asti” è un campo caldo, quindi non sarà facile, ma è sempre una partita di pallacanestro, si parte zero a zero, quindi non sarà facile nemmeno per loro che vogliono continuare la striscia positiva, e noi andiamo lì per prendere uno scalpo. Ovviamente è sempre molto stimolante giocare con squadre che occupano una migliore posizione in classifica e i cui obiettivi, dichiarati a inizio stagione, sono differenti dai propri. Andremo decisi a fare la nostra partita, perché siamo una squadra che può aspirare a fare un finale di stagione importante”.

Note – In ripresa Aka Fall e Kenneth Viglianisi. Durante la settimana sono stati fermi Alberto Cacace per influenza e Salvatore Parrillo per un leggero infortunio alla caviglia.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

UCC ASSIGECO PIACENZA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Marzulli, Caruso

Andata: 66-58

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YcC266

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (assistente allenatore) – “Domenica affrontiamo una squadra in forma che viene da una vittoria importante, il recupero di Geist e le aggiunte di Bonacini e Paci che hanno dato equilibrio e sostanza. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo tornare a vincere al PalaBanca davanti ai nostri tifosi per confermare quanto di buono abbiamo fatto contro Cantù e continuare la nostra crescita”.

Brady Skeens (giocatore) – “Ci aspetta una partita difficile contro un avversario ostico, il campionato viaggia su un livello molto alto e noi dovremo farci trovare preparati per vincere questa partita, anche perché nella corsa verso i playoff ogni match è fondamentale. La vittoria contro Cantù ci ha dato una grande carica: dobbiamo continuare su questa strada”.

Note – Rimane out Gherardo Sabatini, incerta la presenza di Lorenzo Galmarini. La partita di domenica sarà una piacevole occasione per i bianco-rosso-blu di riabbracciare Gabriele Ceccarelli, attuale capoallenatore di Rieti e head coach a Piacenza dal 2018 al 2020.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Vietato guardare l’avversario, che comunque è di una caratura importante avendo battuto in trasferta Cantù domenica scorsa. Ha sopperito all’assenza di Sabatini inserendo Portannese. Per noi si tratta di una partita importantissima, perché vogliamo provare ad ottenere una vittoria esterna anche se sappiamo perfettamente che non sarà semplice”.

Paolo Rotondo (giocatore, centro) – “Vogliamo confermare la buona prestazione di domenica. Abbiamo bisogno di fare due vittorie di fila, per farlo dobbiamo mantenere quella fame e voglia di vincere mostrata contro Monferrato. Abbiamo vissuto una settimana di allenamenti intensi, dobbiamo essere ancora più arrabbiati per poterci prendere due punti in un campo così difficile”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. In dubbio anche Benjamin Marchiaro, che ha riportato un lieve infortunio in settimana.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita lunedì alle ore 22:15 su RTR, canale 176 DTT e martedì alle ore 15.00. La gara di domenica a Piacenza viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

2B CONTROL TRAPANI – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Dori, Gagno, Bartolini

Andata: 64-63

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3JACHtX

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “A Treviglio abbiamo fatto una buona partita cedendo solo nel finale. In questa settimana ci siamo concentrati solo sulle nostre cose per provare a riordinare le idee in vista del mese più importante della stagione, in cui giocheremo molti scontri diretti. Domenica arriverà la Stella Azzurra, che con l’arrivo di Givens ha aggiunto fisicità ed equilibrio e sta vincendo con continuità. Per noi sarà una partita da provare a vincere a tutti i costi”.

Marco Mollura (giocatore) – “La situazione è molto delicata. Con l’arrivo di Renzi siamo una squadra più completa e sono sicuro che potremo giocarcela contro tutti. Domenica sarà una di quelle partite in cui la tattica conterà il giusto, sarà fondamentale invece rimanere concentrati per 40 minuti e lottare su ogni possesso come se fosse l’ultimo. Sono sicuro che ci saranno tanti tifosi a sostenerci e non vogliamo deluderli”.

Note – 7ª giornata di ritorno. Marco Rupil è un ex della sfida.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede affrontare Trapani, una squadra che rispetto all’andata ha cambiato pelle. Ha infatti inserito lo swingman Stumbris, giocatore versatile e di grande impatto e l’esperto Renzi, centro dalle mani educate, tornato a casa dopo una parentesi fuori. Dal canto nostro dovremo cercare di avere lo stesso impatto dal punto di vista fisico sul match delle ultime gare, consapevoli che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Sarà una partita dalla grande complessità, dove dovremmo pareggiare la forza fisica che Trapani mette in campo soprattutto nelle gare casalinghe, e dobbiamo assolutamente essere pronti a competere sotto i tabelloni, per vincere la lotta a rimbalzo”.

Matteo Ferrara (giocatore) – “Andiamo a Trapani con l’entusiasmo di questo periodo positivo e con il desiderio di riscattare il risultato dell’andata, vista anche la sua importanza nell’ottica degli scontri diretti. Dobbiamo essere però consapevoli di come ugualmente i padroni di casa saranno ugualmente motivati per fare bottino pieno: dovremo scendere in campo concentrati e con il desiderio di lottare su ogni pallone”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

