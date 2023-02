Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 22^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 22^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, nona di ritorno. Anticipo sabato 18 febbraio Urania Milano-Stella Azzurra Roma, altre tre gare in programma domenica 19. Rinviate Agrigento-Torino e Latina-Npc Rieti per impegni di giocatori nelle finestre FIBA per Nazionali.

Sabato 18 febbraio, ore 17.00

Milano: Urania-E Gap Stella Azzurra Roma

Domenica 19 febbraio, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Ferraroni Juvi Cremona

Domenica 19 febbraio, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Gruppo Mascio Treviglio

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Vanoli Basket Cremona

Rinviata a mercoledì 15 marzo, ore 20.30

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino

Rinviata a data da destinarsi

Latina: Benacquista Assicurazioni-Kienergia Rieti

Riposa: Acqua S.Bernardo Cantù

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 32 16 4 Gruppo Mascio Treviglio 30 15 4 Vanoli Basket Cremona 30 15 5 Reale Mutua Torino (-3 punti) 27 15 4 Urania Milano 20 10 10 UCC Assigeco Piacenza 20 10 10 Moncada Energy Agrigento 20 10 10 2B Control Trapani 14 7 12 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 12 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6 13 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 14 Kienergia Rieti 10 5 14 Novipiù Monferrato Basket 10 5 14

LE PARTITE

URANIA MILANO – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 18 febbraio, 17.00

Arbitri: Radaelli, Chersicla, Calella

Andata: 76-74

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3k6VLWp

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Avremo di fronte forse la squadra più in forma del torneo, non solo dal punto di vista dei risultati, ma proprio della consapevolezza dei loro mezzi. La Stella Azzurra ha costruito un mix perfetto di esperienza e gioventù, sfruttando al meglio le caratteristiche di tutto il gruppo. Per noi sarà una sfida molto importante, come tutte e quattro le partite che rimangono da qui alla fine della prima fase. A gennaio abbiamo raggiunto una buonissima posizione di classifica, sta a noi adesso continuare a difenderla giocando con il giusto approccio ed intensità”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La trasferta di questa giornata ci porta a Milano, contro una squadra che sta rispettando le aspettative di un campionato, che come obiettivo pone il raggiungimento dei playoff. L’Urania è una squadra solida, talentuosa negli esterni, con giocatori capaci di produrre bottini importanti. Fonti dell’attacco sono i tre esterni Amato, Potts e Montano, abili nel creare gioco per loro stessi e per gli altri. Sotto canestro, Milano presenta un mix di fisicità e esperienza, con Hill e Piunti come centri, mentre le ali forti Pullazi e Ebeling garantiscono pericolosità dal perimetro nel reparto lunghi. Il nostro approccio sarà fondamentale, siamo consci che il cambio di marcia passa da una vittoria in trasferta. Dovremmo farci trovare pronti all’intensità che la squadra di casa solitamente produce nelle partite tra le mura amiche, controllando contemporaneamente il ritmo, fondamentale per giocare una partita solida”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

2B CONTROL TRAPANI – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 19 febbraio, 12.00

Arbitri: Vita, Tallon, Cassina

Andata: 67-65

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3xr9NFo

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Sarà una partita molto difficile sia da un punto di vista psicologico che fisico. La squadra è consapevole del fatto che deve restare unita e che si tratta di un altro scontro diretto. La JuVi ha cambiato assetto rispetto all’andata ed è una squadra ostica per noi, con due stranieri di assoluto talento ed un supporting cast di livello. Dovremo essere bravi ad arginare le loro bocche di fuoco Allen e Douvier, provare a gestire i ritmi del match ed avere lucidità nelle scelte offensive”.

Kiryl Tsetserukou (giocatore) – “Nello spogliatoio siamo consapevoli che contro Rieti abbiamo giocato una grande partita, ma ancora manca troppo per abbassare la guardia. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro e provare a ripetere quanto di buono fatto domenica scorsa anche contro la Juvi Cremona, certi che sarà una battaglia ma che potremo giocarla davanti ai nostri tifosi. Sono sicuro che se riusciremo a rimanere concentrati per 40 minuti potremo giocarci la vittoria”.

Note – 9ª giornata di ritorno. Assente Myles Carter, ancora convalescente dopo l’influenza. Assente anche capitan Marco Mollura per la frattura al sesamoide del primo dito del piede destro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Ci apprestiamo a giocare una partita di vitale importanza per l’accesso alla seconda fase e sarà vietato sbagliare e per questo sarà una partita ad alto coefficiente di tensione. Dovremo essere bravi a giocare sulla scia di quello che abbiamo fatto a Treviglio; giochiamo contro una squadra con caratteristiche completamente opposte, dove sono i lunghi ad aprire il campo con il tiro da 3 punti, quindi dovremo essere impeccabili nelle rotazioni e soprattutto non dimenticarci mai Stumbris e Renzi e cercare di spegnere la verve offensiva di Massone e Romeo. Senza dimenticarci degli altri, perché Trapani in questo momento è in salute, sappiamo sarà una trasferta difficile, ma siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 19 febbraio, 18.00

Arbitri: Foti, Pecorella, Ferretti

Andata: 64-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YPjdpW

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Treviglio è una squadra profondissima che si può descrivere con due aggettivi: esperta e solida. Non a caso sono primi nei rimbalzi in attacco e primi per rimbalzi totali in tutto il campionato. È una squadra che ha dimostrato di saper battere anche le più forti corazzate, ma che come tutte le altre che può avere dei punti deboli. Mi aspetto sicuramente una bella partita: dobbiamo riuscire a trovare i ritmi giusti per entrare in fiducia e in qualche modo contenere la loro strapotenza a rimbalzo”.

Nemanja Gajic (giocatore) – “Domenica sicuramente ci attende un match molto difficile, contro una squadra costruita per salire, tra le più fisiche del campionato. In questo momento tutte le partite sono fondamentali per il raggiungimento dei playoff, una vittoria in casa davanti ai nostri tifosi sarebbe molto importante”.

Note – Sempre out Gherardo Sabatini. La partita di domenica sarà una piacevole occasione per i bianco-rosso-blù di riabbracciare Bruno Cerella, nel 2010/11 in maglia Assigeco, Lorenzo Maspero, cresciuto per un anno al Campus di Codogno, e Alex Finelli, attuale head coach di Treviglio e allenatore Assigeco nel 2015/16.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Piacenza è una squadra ambiziosa e completa. Grazie al recupero di Galmarini, reduce da uno stop prolungato, e all’inserimento di un giocatore talentuoso come Portannese, al posto dell’infortunato Sabatini, il roster può contare su dieci giocatori intercambiabili. L’Assigeco è una squadra che ha una coppia di americani nuova per il campionato italiano, ma di grande impatto: McGusty è un esterno atletico e prolifico, Skeens è un centro di grande impatto dentro l’area per il suo atletismo e la sua propensione a rimbalzo. Con Pascolo rappresenta la coppia più pericolosa a rimbalzo dell’intero girone. Di fianco a loro c’è un gruppo di italiani, con gli ex Treviglio Cesana e Miaschi, oltre al già citato Portannese. Il nostro compito sarà cercare di vincere il duello a rimbalzo e provare a limitare il talento dei loro esterni, perché tutti hanno punti nelle mani e una grande pericolosità dall’arco”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “Domenica affrontiamo Piacenza, che è una squadra molto forte e ben allenata. Il fatto che abbia battuto Cantù e Vanoli Cremona ne è la prova evidente. Noi cercheremo di fare la nostra partita, di avere il nostro ritmo, provando a portare i due punti a casa, che sono molto importanti in chiave classifica”.

Note – I confronti tra Blu Basket e UCC (dal 2004 in poi) sono 28, con i trevigliesi che conducono 17-11. Nelle ultime tre stagioni le formazioni si sono affrontate anche in Supercoppa (3-0 per i biancoblù, sempre al PalaFacchetti), mentre al PalaBanca ci sono solo due precedenti: vittoria degli ospiti (84-91) nel 2020/21 e successo dei padroni di casa (84-69) la scorsa annata. In casa Gruppo Mascio gli “ex” sono Maspero, Cerella e coach Finelli, mentre sul fronte Assigeco hanno vestito il biancoblù Sabatini, Cesana e Miaschi, ma solo quest’ultimo ha disputato il “derby” con entrambe le casacche.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

NOVIPIÙ MONFERRATO – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 19 febbraio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Tarascio, Luca Attard

Andata: 71-82

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40Rokb7

QUI MONFERRATO BASKET

Gabriele Longo (assistente allenatore) – “Domenica troveremo una Vanoli Cremona molto diversa rispetto a quella dell’andata: Lacey, Pecchia e Pacher hanno elevato ancor di più la qualità di un roster già di altissimo livello, che punterà a terminare la stagione più tardi possibile. Dal canto nostro è stata sicuramente una settimana di importanti cambiamenti e assestamenti, è arrivato Kodi (Justice, ndr), e Alvise Sarto ci ha dato la sensazione di non essersene mai andato. Conosciamo le caratteristiche di Cremona, una squadra molto concreta che equilibra forti regole difensive ad una varietà di soluzioni nello scacchiere tattico offensivo. Stiamo lavorando duramente in questi giorni per inserire al meglio i nostri due nuovi innesti preparando la partita con Cremona nel miglior modo possibile. Nelle ultime cinque partite di stagione regolare ci saranno tre incontri casalinghi: è inutile dire quanto avremo bisogno di un palazzetto ancora più caldo, che ci supporti e trascini per 40 minuti”.

Note – Prima gara ufficiale per i due nuovi innesti Kodi Justice e Alvise Sarto. Non sarà della partita Matteo Formenti, ancora ai box a causa di un affaticamento muscolare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI VANOLI CREMONA

Pierluigi Brotto (assistente allenatore) – “Monferrato, dopo un inizio di 2023 difficile, sta mandando chiari segnali di volersi riprendere: cambio di allenatore e soprattutto l’inserimento di due nuovi elementi di grande qualità come Justice e Sarto. Se tatticamente dovranno un po’ reinventarsi, siamo consapevoli che è una partita da affrontare con la massima concentrazione e applicazione, per cercare di ottenere il massimo risultato”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Davide Denegri è cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale, con la quale ha poi disputato quattro campionati in Serie A2 sino alla stagione 2019/20. Matteo Formenti è invece l’ex biancoblù ora in maglia Novipiù. Per lui due stagioni in Serie A (2009/10 e 2010/11) sotto il Torrazzo.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook ( https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST