Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 23^ giornata nel girone Verde

In programma la 23^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, decima di ritorno. Quattro gare si giocano domenica 26 febbraio, Cantù-Latina è il posticipo di lunedì 27. Juvi Cremona-Monferrato rinviata all’11 marzo, per l’impegno di Quinn Ellis (Monferrato) con la nazionale britannica nelle finestre FIBA.

Domenica 26 febbraio, ore 12.00

Torino: Reale Mutua-2B Control Trapani

Domenica 26 febbraio, ore 17.00

Cremona: Vanoli Basket-E Gap Stella Azzurra Roma

Rieti: Kienergia-Urania Milano

Domenica 26 febbraio, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Moncada Energy Agrigento

Lunedì 27 febbraio, ore 20.30

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Benacquista Assicurazioni Latina

Rinviata a sabato 11 marzo, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Novipiù Monferrato Basket

Riposa: UCC Assigeco Piacenza

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 32 16 4 Vanoli Basket Cremona 32 16 5 Gruppo Mascio Treviglio 30 15 5 Reale Mutua Torino (-3 punti) 27 15 4 Urania Milano 22 11 10 UCC Assigeco Piacenza 22 11 10 Moncada Energy Agrigento 20 10 10 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 12 2B Control Trapani 14 7 13 Ferraroni Juvi Cremona 12 6 14 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6 14 Kienergia Rieti 10 5 14 Novipiù Monferrato Basket 10 5 15

LE PARTITE

REALE MUTUA TORINO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 26 febbraio, 12.00

Arbitri: Masi, Yang Yao, Mottola

Andata: 80-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Y1kmdc

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “La prima considerazione è che finalmente torniamo a giocare: chiaramente è passato tanto tempo dall’ultima gara e non vedevamo l’ora di riprendere un ritmo normale e abituale. Ritorniamo nel clima agonistico di questo campionato. Essere spettatori forzati porta sempre un rischio di perdita di ritmo e attenzione, quindi noi abbiamo organizzato il nostro lavoro in un modo tale da tenere alto il livello della concentrazione. Ora siamo curiosi di vedere quella che sarà la nostra capacità di ripartire da dove eravamo rimasti”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Siamo contenti di tornare a giocare a Torino dopo questo lungo stop. Non ci vogliamo fermare e vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Torino è un team completo in tutti i reparti e allenato magistralmente da un coach esperto. Si tratta di una squadra candidata alla vittoria del campionato, che nella gara di andata ci ha creato enormi difficoltà. Il roster è composto da giocatori adattabili su più ruoli ed hanno una eccellente propensione al tiro da 3 punti. Da parte nostra abbiamo il dovere di onorare la partita, anche con un roster assai ridimensionato viste le pesanti assenze”.

Giovanni Minore (giocatore) – “Partire in quintetto nell’ultima sfida è stata un’emozione indescrivibile. In questa fase sia io che tutti gli altri Under siamo chiamati spesso in causa e facciamo di tutto per farci trovare pronti. Siamo cresciuti tanto in questi mesi, grazie ai consigli dei giocatori più esperti e vogliamo dimostrarlo in campo anche la domenica. A Torino, contro una delle squadre più forti del campionato, giocherò molti minuti ed il mio obbiettivo sarà quello di ricambiare la fiducia di coach Parente”.

Note – 11ª giornata di ritorno. Assente Myles Carter, ancora convalescente dopo l’influenza. Assente capitan Mollura per la frattura al sesamoide del primo dito del piede destro. In dubbio la presenza di Federico Massone e Roberts Stumbris.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

VANOLI CREMONA – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 26 febbraio, 17.00

Arbitri: Wassermann, Tallon, Praticò

Andata: 74-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3XUZzI7

QUI VANOLI CREMONA

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Stiamo per incontrare una delle squadre più in forma del 2023, possiamo dire la sorpresa di questa seconda parte di campionato; giocano una pallacanestro molto fisica e sono un perfetto mix di giovani in rampa di lancio come Innocenti e Pugliatti, e giocatori di carisma ed esperienza come Giachetti e Rullo”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Tra gli attuali giocatori biancoblù, Paul Eboua e Kevin Ndzie provengono entrambi dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Joseph Mobio ha invece giocato la stagione 2016/17 con la maglia della Società capitolina.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La trasferta di domenica ci porta a Cremona, per sfidare una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato. Conosciamo bene la solidità della squadra di Cavina: il record fatto di 16 vittorie e 5 sconfitte ne è testimone. La squadra ha sostituito Cannon, infortunatosi gravemente, con AJ Pacher, in uscita da Trieste: ha così perso un po’ di gioco spalle a canestro, di contro aumentando molto la dinamicità e la pericolosità dall’arco. Oltre a questo, Lacey è tornato a prendersi il posto di play titolare dopo l’infortunio di inizio stagione; in più, nel nuovo anno anche Pecchia, giocatore italiano di riferimento, è tornato di nuovo stabilmente nelle rotazioni del coach. Dal canto nostro ho chiesto ai ragazzi di alzare il nostro rendimento offensivo e difensivo: siamo consapevoli che per competere con la Vanoli dovremmo pareggiare la lotta a rimbalzo e avere una intensità costante per 40 minuti”.

Note – Paul Eboua, Joseph Mobio e Kevin Ndzie, ora alla Vanoli Cremona, sono ex della Stella Azzurra Roma.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

KIENERGIA RIETI – URANIA MILANO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 26 febbraio, 17.00

Arbitri: Salustri, Puccini, Coraggio

Andata: 83-93

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3IMp2zo

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Affrontiamo forse una delle squadre con maggior talento offensivo del campionato. Quello formato da Potts, Amato e Montano è un pacchetto esterni di primissima fascia, ed infatti stanno battagliando da inizio campionato per le zone nobili della classifica. Noi dobbiamo vincere e cancellare il passo falso di Trapani, senza fare troppi conti, da qui alla fine della prima fase”.

Marco Timperi (giocatore, ala) – “All’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare, Milano è una formazione molto forte, con tanto talento diffuso. Limitare Potts, forse l’americano più forte del campionato tra gli esterni, può essere una chiave, ma non basterà. Vogliamo tornare al successo davanti ai nostri tifosi, per farlo però ci vorrà una partita quasi perfetta”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e Benjamin Marchiaro, out fino a fine stagione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming in chiaro su LNP Pass e su Twitch Italbasketofficial, in tv su MS Channel; differita tv lunedì alle ore 22.30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica contro l’Urania Milano viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta un’altra gara molto difficile dopo quella, vinta in volata, contro la Stella Azzurra. Come per i romani, dobbiamo dimenticare anche la versione di Rieti dell’andata. La NPC ha cambiato fisionomia, puntando su un centro più solido, il nostro ex Paci, dando spazio a Tucker in posizione di ala grande. Nuova fisionomia su cui dovremo lavorare con attenzione, provando a sfruttare i vantaggi di centimetri e peso sugli esterni, e cercando invece giocate più dinamiche dei nostri lunghi, grazie alla loro versatilità”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Channel, in streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 26 febbraio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, De Biase

Andata: 54-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3KypsdP

QUI TREVIGLIO

Lorenzo Pansa (assistente allenatore) – “Agrigento è una squadra che gioca una pallacanestro molto piacevole e particolare per questa lega, che all’andata ci mise in difficoltà. Dovremo essere consistenti difensivamente e molto cinici in attacco, in una gara in cui vogliamo tornare a fare risultato davanti ai nostri tifosi, ma anche misurare la nostra crescita in termini di impatto sulla gara e consistenza nei momenti chiave”.

Soma Abati Touré (giocatore) – “Con Agrigento affrontiamo una partita di altissima intensità, nella quale dovremo confrontarci con una difesa sui cambi molto aggressiva da parte dei siciliani. Noi veniamo dalla sconfitta di Piacenza e abbiamo l’occasione per rifarci in casa davanti ai nostri tifosi. Vogliamo dare il meglio, mandando un segnale di miglioramento. Durante questa stagione noi abbiamo dimostrato di essere in crescita: quella di domenica scorsa è stata una sconfitta costruttiva e non ci ha demolito”.

Note – La sfida tra Blu Basket e Fortitudo Agrigento torna dopo due campionati di assenza. I precedenti sono 12, con perfetto equilibrio (6 vittorie per parte) tra le contendenti. Le statistiche raccontano anche che per ben 10 volte ha vinto la squadra di casa; in particolare, al PalaFacchetti, i siciliani hanno vinto solo nel 2013/14 (DNA Silver). Ex della gara è l’allenatore della Fortitudo, Devis Cagnardi, sulla panchina trevigliese nel campionato 2020/21 per 25 gare (12 vinte e 13 perse). In casa Gruppo Mascio è ancora assente per infortunio Brian Sacchetti.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “La trasferta di Treviglio è uno di quei match che tutti vorremmo giocare. Affrontiamo una squadra ferita dalla sconfitta di Piacenza e desiderosa di rivalsa per riprendere il proprio cammino. Formata da giocatori che in passato recente calcavano i parquet di Serie A ed Eurolega, la squadra di coach Finelli ha dimostrato fino adesso di giocare una pallacanestro di grande qualità e ha trasformato il proprio campo in un vero e proprio fortino, perdendo una sola partita dall’inizio della stagione. Conosciamo le qualità di Treviglio, ma noi saliremo con la stessa fame che ci ha contraddistinto per tutta la stagione, desiderosi di strappare i 2 punti per il prosieguo del nostro campionato”.

Note – La Fortitudo Agrigento è pronta a volare in trasferta contro Treviglio, una delle prime della classe del campionato, fin qui terza in classifica a soli due punti da Cantù e Vanoli Cremona. La squadra di coach Cagnardi arriva dopo aver conquistato la matematica salvezza a quattro giornate dal termine della regular season, un traguardo importante ed un obiettivo raggiunto a pieni voti, con il sogno playoff da conquistare nelle prossime partite prima della seconda fase a orologio. La Fortitudo in trasferta non ha un bottino positivo, l’ultima vittoria risale ad ottobre 2022 a Cremona contro la Juvi e da allora ha collezionato sette sconfitte esterne, compensate con tanti punti conquistati al PalaMoncada. Anche Treviglio è stata una delle vittime della Fortitudo in casa; solamente Vanoli Cremona e Urania Milano sono riuscite a vincere ad Agrigento in stagione. Per la squadra di Finelli è una sfida doppia, una rivincita per il risultato di andata e per provare ad agganciare la vetta della classifica.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Pala Fit Line, Desio (Mb)

Quando: lunedì 27 febbraio, 20.30

Arbitri: Nuara, Grazia, Di Martino

Andata: 81-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3kt6eLZ

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Filippo Baldi Rossi è recuperato e si sta allenando regolarmente, mentre Matteo Da Ros ha iniziato ieri ad allenarsi con i contatti. Al momento siamo al completo e stiamo lavorando in maniera intensa. Vogliamo chiudere bene le ultime quattro partite della stagione regolare. Dobbiamo cancellare quello che di buono avevamo fatto a Latina, dove avevamo vinto bene. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi con Piacenza, quando abbiamo vinto al meglio in casa loro e poi abbiamo perso a Desio. Non bisogna prendere questo impegno sottogamba. A livello di mercato stiamo valutando alcuni giocatori, vediamo cosa si muove e se riusciamo a inserire qualcuno che ci può aiutare”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Al di là dell’avversario che dovremo affrontare, in questo momento è la nostra condizione fisica a destare preoccupazione. Non riusciamo a lavorare tutti insieme per via di piccoli infortuni, e questo non ci permette di lavorare al meglio. Dovremo in vista della parte finale di questa prima fase della stagione, con tanti scontri diretti con le nostre concorrenti, recuperare tutti i giocatori per poter puntare a buoni risultati”.

Samuele Moretti (giocatore) – “Lunedì affronteremo Cantù, una delle squadre in lizza per la vittoria del campionato, sperando di poter recuperare i compagni che durante la settimana sono stati fermi per leggeri infortuni. Già nella partita di andata abbiamo avuto modo di vedere la differenza di organico e di qualità tecnica tra noi e la capolista, ma ogni gara è diversa e noi affronteremo questa difficile trasferta con la giusta mentalità e pronti a dare il massimo. I due punti in palio sono importanti sia per noi che per loro e, se da un lato Cantù avrà il fattore campo a favore, dall’altro noi punteremo sull’unione del gruppo e sulla fiducia di squadra per provare a compiere l’impresa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

