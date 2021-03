Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 23^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West si gioca la 23^ giornata, decima di ritorno. Anticipo sabato 13 marzo tra Urania Milano e Capo d’Orlando, domenica 14 le altre gare del turno.

Sabato 13 marzo, ore 14.00

Milano: Urania-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Domenica 14 marzo, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 14 marzo, ore 17.00

Torino: Reale Mutua-Apu Old Wild West Udine

Domenica 14 marzo, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-BCC Treviglio

Verona: Tezenis-WithU Bergamo

Biella: Edilnol-UCC Assigeco Piacenza

Voghera: Bertram Tortona-Staff Mantova

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 34 17 5 Reale Mutua Torino 26 13 5 Apu Old Wild West Udine 24 12 9 UCC Assigeco Piacenza 24 12 10 Urania Milano 22 11 9 BCC Treviglio 22 11 10 2B Control Trapani 20 10 10 Tezenis Verona 20 10 11 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 8 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 16 8 12 Novipiù JB Monferrato 16 8 12 Staff Mantova 16 8 13 Edilnol Biella 14 7 15 WithU Bergamo 12 6 13

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

TORINO-UDINE IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185), e sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel. Le voci che accompagnano la stagione televisiva della Serie A2 sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. LNP Pass, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, da quest’anno propone anche per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana. Domenica 14 marzo in diretta su MS Sport e MS Channel la sfida del girone Verde tra Reale Mutua Torino e Apu Old Wild West Udine, dal Pala Gianni Asti di Torino, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

URANIA MILANO – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 13 marzo, 14.00

Arbitri: Boscolo Nale, Morassutti, Del Greco

Andata: 93-95

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3vioUig

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Altra gara molto importante contro una squadra molto pericolosa, con tanti punti nelle mani, come dimostrato ampiamente proprio contro di noi nella sfida di andata. I due americani, Johnson e Floyd, sono giocatori dalle grandissime doti offensive, dovremo stare molto attenti a non farci travolgere dalla loro velocità, senza per questo snaturarci e giocare sotto ritmo. Cercheremo di fare altrettanta attenzione alle loro trappole difensive, provando ad attaccare con intelligenza, per procurarci buoni tiri ad alta percentuale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CAPO D’ORLANDO

David Sussi (vice allenatore) – “Quello che mi sento di chiedere per la partita contro Milano è semplicemente di lottare. Buttare giù le gambe, tenere un uno contro uno, chiudere l’area, fermare il loro contropiede. Far vedere che siamo vivi, che abbiamo una presenza sul campo e che vogliamo giocare per 40 minuti. Questo è quello che mi sento di dire rispetto a una partita contro Milano, in un momento che non ci trova al massimo della condizione fisica, ma questa non può essere una scusante. È il momento per i ragazzi giovani di capire che ci sono delle responsabilità comuni che ognuno di noi deve prendersi”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

2B CONTROL TRAPANI – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 14 marzo, 12.00

Arbitri: Gagliardi, Maschietto, Pecorella

Andata: 71-78

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/38yCXXc

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “Era la prima volta che giocavamo contro Mantova ed abbiamo trovato un avversario molto agguerrito. Sono felice perché abbiamo dato continuità alla buona prova difensiva avuta nelle ultime uscite, abbiamo avuto alcune sbavature in attacco ma a volte la stanchezza prende il sopravvento. Dobbiamo recuperare le energie perché adesso giocheremo ogni 3 giorni. Domenica arriverà Orzinuovi, ferma da tanto tempo ma che prima dello stop era al secondo posto in classifica, una squadra dall’enorme potenziale offensivo che ruota 10 giocatori di talento. Da parte nostra servirà una grande attitudine difensiva”.

La Marshall Corbett (giocatore) – “Finalmente stiamo trovando continuità negli allenamenti e questo si vede durante le partite. Dopo tanti infortuni stiamo pian piano ritrovando la forma migliore e credo che da ora in poi sarà difficile per tutti affrontarci. Abbiamo vinto 6 delle ultime 7 partite ma non vogliamo fermarci”.

Note – Da valutare le condizioni di Hugo Erkmaa.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

QUI ORZINUOVI

Lorenzo Galmarini (giocatore, centro) – “A Trapani ci aspetta una partita fondamentale per provare a rialzare di nuovo la testa dopo queste quattro sconfitte di fila. Contro Torino abbiamo dimostrato, nonostante le evidenti difficoltà dettate dalle tre settimane di inattività dovute al Coronavirus, di poter essere competitivi fin da subito. Domenica affrontiamo una delle nostre dirette contendenti ad un posto per i playoff e sul loro campo non sarà certo facile vincere. Hanno infatti giocatori di grande esperienza e che sono assieme già da qualche stagione. Dovremo fare una grande partita, con lucidità e grinta, sapendo di dover lottare su ogni pallone per quaranta minuti, se vogliamo cercare di tornare dalla Sicilia con i 2 punti”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi. È il primo viaggio nella storia della società in terra siciliana. Matteo Palermo è l’unico ex della gara: il playmaker di Trapani ha vestito la canotta della Pallacanestro Orzinuovi nella stagione 2013/2014 in Serie B facendo registrare 10.6 punti di media a partita.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

REALE MUTUA TORINO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 14 marzo, 17.00

Arbitri: Radaelli, Mottola, Tarascio

Andata: 73-59

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2ONBIwo

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (vice allenatore) – “Mercoledì sera abbiamo vinto ad Orzinuovi contro una squadra che gioca una pallacanestro veloce, con soluzioni frequenti nei primi secondi dell’azione e che ti costringe ad aver un grande equilibro in attacco per un rapido rientro difensivo. La nostra bravura è stata quella di rimanere concentrati nel finale di partita e di adottare le scelte giuste per provare a vincerla, cosa che è avvenuta, a testimonianza della qualità altissima del lavoro che facciamo quotidianamente. Domenica contro Udine sarà un’altra partita difficile, ma differente rispetto ad Orzinuovi, dove le dimensioni fisiche del roster e la loro fisicità su entrambi i lati del campo saranno gli aspetti più importanti da considerare, nella scelta della strategia che adotteremo contro di loro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) ed in streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Conosciamo il valore della Reale Mutua, la squadra con la più alta valutazione nel girone Verde. Vantano un roster di altissimo profilo, tra i giocatori a cui prestare maggiore attenzione figura sicuramente Ousmane Diop, uno dei tanti ex dell’incontro. La sconfitta con Tortona ci deve servire da lezione: una squadra che ambisce ad arrivare ai play off nella miglior posizione possibile non può registrare un blackout nel finale di una gara così importante come avvenuto giovedì sera”.

Note – Ancora fuori causa Joseph Mobio, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nei primi minuti della sfida con la Tezenis Verona. Prosegue secondo i programmi l’iter riabilitativo di Andrea Amato, il cui rientro in campo è previsto ad aprile. Il resto del gruppo sarà a disposizione di coach Matteo Boniciolli.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, su MS Channel (canale 814 Sky) e su MS Sport (DTT). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Catani, Capurro, Lupelli

Andata: 88-77

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3lbQxVm

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Valentini (allenatore) – “La partita con Treviglio è importantissima per la nostra classifica. È una partita che dovremo giocare con la massima concentrazione e con la massima energia, cercando di limitare le loro ondate offensive, soprattutto in contropiede e dovremo essere bravi a ragionare in attacco e a passarci la palla, per poi cercare di colpirli con dei tiri aperti. Tutto però deve partire dalla consapevolezza che per noi è una partita vitale in questo momento”.

Note – In dubbio Lucio Redivo, le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo dallo staff medico. Tutto il resto del roster sarà a disposizione di coach Andrea Valentini.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Proseguiamo il nostro cammino, ad oggi non abbiamo ancora la certezza di quale potrebbe essere la formula finale ma come tutti abbiamo bisogno di pensare solo a noi stessi. Si vive alla giornata e la prossima giornata dice che affronteremo Casale, una squadra che ci ha già battuti e che ha bisogno di punti per risollevare la propria classifica. È scontato dire che serviranno attenzione e concentrazione, ma sarà determinante anche la capacità di reagire ai momenti di difficoltà che la partita ci presenterà”.

Note – Tutti a disposizione di coach Cagnardi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, differita su SeilaTV (CH 216 DTT) martedì alle 23.00.

TEZENIS VERONA – WITHU BERGAMO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Cappello, Marziali, Bonotto

Andata: 85-82

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/38zsgnb

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Sarà una partita da trattare con cura, con grande attenzione. Prima di tutto l’aspetto motivazionale: c’è da competere contro una squadra che gioca per salvare la pelle. Le squadre che giocano per questi obiettivi hanno extra motivazioni, in prima battuta bisognerà competere da questo punto di vista. C’è da fare i conti contro una squadra che ha delle caratteristiche ben precise. Ha una delle migliori difese del campionato: è una squadra tosta che mette fisicità ed è anche una delle migliori squadre al rimbalzo. Contro Bergamo l’aspetto quantitativo, cioè il sapere di dover affrontare una difesa così solida e l’essere consapevoli di dover essere combattivi sotto i tabelloni, sarà fondamentale. È una squadra che ha tre lunghi di ottimo livello: Easley, Pullazi e Masciadri sono esperti. Il pacchetto degli esterni è composto da giocatori giovani, ad esclusione di Andre Jones, atleta esperto e di sistema, molto diverso da chi l’ha preceduto. Per il modo in cui allena Marco Calvani, allenatore del quale ho molta stima, credo che Jones sia molto più adatto al tipo di pallacanestro che viene proposta. Squadra pericolosa e partita molto importante, però direi che da qui alla fine tutte le partite che mancano saranno fondamentali anche se, ad oggi, si fa fatica a decifrare la classifica”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Arriviamo da tre vittorie consecutive, sono state partite difficili contro squadre che erano più in alto di noi in classifica. Siamo contenti del modo con cui abbiamo approcciato le partite, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. In questo mese è cambiata la parte difensiva, abbiamo alzato il nostro livello e l’agonismo; questo ci ha permesso di avere anche tranquillità in attacco, perché la nostra difesa ha sempre retto. Dobbiamo ancora migliorare dei dettagli, perché comunque con il nuovo coach non ci siamo allenati tantissimo e questa è la settimana giusta per poterlo fare. Ora la sfida contro Bergamo: serve una conferma. Dobbiamo continuare questo trend, vogliamo arrivare alla quarta vittoria consecutiva. Bergamo è una squadra che è cambiata un po’ rispetto alla prima partita che abbiamo affrontato nel girone di andata, ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. Continuare nel nostro processo e pensare alle nostre cose, perché solo attraverso l’aggressività che abbiamo messo nelle ultime partite, il passarsi la palla, andare sempre dentro l’area, riusciremmo ad avere altri risultati positivi”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Il match sarà proposto in diretta su LNP Pass e sul canale 117 di Telenuovo.

QUI BERGAMO

Gabriele Grazzini (vice allenatore) – “Una partita sulla carta proibitiva, poiché Verona dispone di uno staff di categoria superiore e nelle ultime gare ha messo insieme i pezzi. Ciò le ha permesso di vincere contro squadre molto importanti come Udine e Tortona, di fatto tornando ad essere una ‘contender’ per la vittoria finale. I veneti hanno nei due americani Greene e Jones i due terminali principali, Rosselli sesto uomo di lusso; affronteremo la partita con grande attenzione e studio degli avversari, con la faccia tosta che ci contraddistingue. Verona fa della fisicità un’arma importante, è una squadra diversa rispetto a due mesi fa – come noi dopo tutto – e mi aspetto quindi una gara che si svilupperà su binari differenti rispetto al match di andata. Dobbiamo affrontarla con una rabbia ancora maggiore dopo la sconfitta negli ultimi minuti contro Piacenza. Giochiamo questa gara in un momento di ricordo: un anno fa iniziava il lockdown, e ciò ci deve dare una responsabilità in più, verso noi stessi e verso la gente di Bergamo”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani. Un ex della gara: Gianluca Petronio, attuale GM della Withu Bergamo, che dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo a Verona.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social (Facebook, Twitter, Instagram).

EDILNOL BIELLA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Ursi, Caruso, Nuara

Andata: 74-82

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/38B4kQy

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Capo d’Orlando abbiamo disputato una grande gara, dobbiamo cavalcare l’onda positiva. Ci aspetta il match casalingo con Piacenza, una squadra forte che si è migliorata con l’arrivo di Sabatini. All’andata abbiamo controllato il match per 38 minuti, poi alcuni errori a rimbalzo ci hanno impedito di portare a casa il match. Dobbiamo continuare a cercarci nei momenti decisivi delle gare”.

Gianmarco Bertetti (giocatore, guardia) – “Arriviamo da una partita che abbiamo affrontato nella maniera giusta e portato a casa con un secondo tempo di spessore. Abbiamo ancora quattro partite cruciali per il nostro cammino, non possiamo commettere altri passi falsi. È ancora tutto in gioco, dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro risultato”.

Note – Roster quasi al completo per coach Iacopo Squarcina, con il dubbio legato alla presenza di Laganà.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS, via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù e su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella. Il match sarà riproposto su ReteBiella TV lunedì 15 marzo alle ore 21.00.

QUI UCC PIACENZA

Vincenzo Virgallita (assistente allenatore) – “Biella fa del gioco in contropiede e della pressione sulla palla le sue caratteristiche principali. Sono una squadra in forma, che viene da due vittorie consecutive e nell’ultima giornata ha superato i 100 punti contro Capo d’Orlando. Sono una delle peggiori squadre da affrontare in questo momento sul loro campo, perché stanno cercando in tutti i modi di evitare il girone che porta alla retrocessione. Sappiamo che sarà una battaglia, ma andiamo lì convinti delle nostre possibilità dopo la vittoria di Treviglio”.

Federico Massone (giocatore) – “I punti in classifica non rispecchiano il valore di una squadra come Biella, che se l’è giocata fino all’ultimo con tutti, mettendo in difficoltà gli avversari con la sua fisicità e aggressività. Ci aspetta una partita tosta, da affrontare con la giusta cattiveria agonistica e cercando di imporre il nostro gioco sulla loro energia. Vogliamo vincere per avvicinarci sempre di più ad un obiettivo che ad inizio anno sembrava difficilmente raggiungibile”.

Note – Sarà una partita molto particolare per Federico Massone: il playmaker di Aosta ha trascorso sei anni a Biella tra settore giovanile e prima squadra, inframezzati dalla parentesi di Jesi (2017/18).

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

BERTRAM TORTONA – STAFF MANTOVA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 14 marzo, 18.00

Arbitri: Ferretti, D’Amato, Calella

Andata: 81-72

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2OQvwDB

QUI TORTONA

Vanni Talpo (vice allenatore) – “Siamo molto contenti della partita con Udine perché abbiamo giocato con continuità per tutta la partita. Nell’ultimo quarto la nostra difesa, di altissimo livello, è stata la chiave per vincere la gara. Le ultime partite, Torino, Verona e Udine, ci hanno fatto capire che servirà essere sempre più precisi, perché ogni dettaglio di ogni possesso offensivo e difensivo può fare la differenza. Dobbiamo, nel poco tempo a disposizione, continuare a lavorare per essere migliori su questi dettagli, al fine di vincere le gare che ci attendono”.

Jamarr Sanders (giocatore) – “Nella partita contro Udine abbiamo trovato un contributo importante da parte di tutti, volevamo tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive e farlo in casa è stato molto importante. Le ultime gare ci hanno fatto capire cosa ci attenderà ai playoff e ritengo che la squadra abbia risposto bene nelle difficoltà che la partita di giovedì ha proposto”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Sono fiducioso nel guardare avanti facendo riferimento all’unità del gruppo, alla coesione e la compattezza che la squadra ha mostrato a Trapani, è la cosa da cui ripartire e deve essere la costante sulla quale poi costruire le vittorie necessarie per salvarci. Bisogna dare la priorità a noi rispetto a quello che fanno gli altri, la classifica non la sto nemmeno guardando. A Tortona non renderemo la vita facile alla capolista, consapevoli del divario tra le due squadre in termini di piazzamento in classifica e di equilibri e stabilità differenti. Però noi vogliamo andare lì a fare la nostra partita e metterli in difficoltà. Dobbiamo guardare avanti, una partita alla volta, con grande positività e fiducia”.

Lorenzo Maspero (giocatore) – “Dobbiamo partire dalle buone cose che abbiamo fatto in difesa contro Trapani, poi l’attacco viene di conseguenza. Siamo fiduciosi. L’unica via giusta che conosco è il collettivo, stare uniti e questi ci dà coraggio, fiducia, si crea qualcosa di speciale che rende tutti quanti più forti anche individualmente. Andremo a Tortona, la prima della classe, senza avere niente da perdere, siamo sereni e facciamo la nostra partita, avranno forse più pressione loro”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West

Area Comunicazione LNP