Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 4^ giornata nel girone Verde

Quarta giornata, secondo turno nel campionato 2020-21, per il girone Verde di Serie A2. Cinque gare si giocano domenica 29 novembre: alle 12.00 Assigeco Piacenza-Trapani, alle 17.00 il derby piemontese Tortona-Biella in diretta su MS Sport e MS Channel. Rinviate Bergamo-Orzinuovi e Torino-Capo d’Orlando per impegni di giocatori nelle finestre FIBA per Nazionali.

Domenica 29 novembre, ore 12.00

Piacenza: UCC Assigeco-2B Control Trapani

Domenica 29 novembre, ore 17.00

Voghera: Bertram Tortona-Edilnol Biella

Domenica 29 novembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù J Basket Monferrato-Urania Basket Milano

Verona: Tezenis-Staff Mantova

Udine: Apu Old Wild West-BCC Treviglio

Giovedì 7 gennaio, ore 20.30

Bergamo: WithU-Agribertocchi Orzinuovi

Mercoledì 20 gennaio, ore 20.30

Torino: Reale Mutua-Orlandina Basket Capo d’Orlando

CLASSIFICA DOPO UNA GIORNATA

Bertram Tortona’ 4, Apu Old Wild West Udine 2, Reale Mutua Torino 2, UCC Assigeco Piacenza 2, Orlandina Basket Capo d´Orlando’ 2, Urania Milano* 0, Tezenis Verona* 0, BCC Treviglio* 0, Withu Bergamo* 0, Agribertocchi Orzinuovi 0, Edilnol Biella 0, Novipiù JB Monferrato 0, Staff Mantova 0, 2B Control Trapani 0

*Una partita in meno

‘Una partita in più

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 29 novembre, 12.00

Arbitri: Rudellat, Puccini, Pazzaglia

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3o4WpQv

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Trapani è una squadra molto esperta che ha mantenuto quasi per intero il roster dello scorso anno e questa è una difficoltà in più. Hanno inserito Miller, al posto di Powell: si tratta di un giocatore molto atletico e prestante, che in tutta probabilità farà l’esordio contro di noi. Corbett è il faro di questa squadra e con Renzi forma un asse di tutto rispetto per la categoria. Un giocatore fondamentale per loro è certamente Mollura, che sta producendo ottimi numeri. Dovremo stare molto attenti al loro tiro da tre punti e in linea generale dovremo stare attenti ad affrontare una squadra che usa molto raziocinio. Recuperiamo nel roster anche Molinaro, dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto in panchina nella gara d’esordio”.

Giovanni Poggi (giocatore) – “Ci attende una partita molto difficile contro una squadra che è reduce da una brutta sconfitta e vorrà certamente rifarsi. Avranno anche il roster al completo. Per quanto ci riguarda dovremo affrontare al meglio questa gara ed essere pronti: l’obiettivo deve essere quello di confermare quanto di buono fatto vedere ad Orzinuovi anche in casa, contro una squadra sicuramente tra le più accreditate di questo girone”.

Note – Coach Stefano Salieri recupera Lorenzo Molinaro, che è stato solo spettatore nel vittorioso esordio di Orzinuovi a causa di una distorsione alla caviglia. Il suo impiego verrà valutato a ridosso della palla a due.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP Pass. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistente allenatore) – “È stata una settimana alquanto tribolata ed il rinvio del match di martedì non ha fatto altro che aumentare ansie e preoccupazioni. Detto ciò il nostro lavoro è proprio quello di non farci influenzare dai fattori esterni e di provare a dare sempre il 100% sul rettangolo di gioco. A Piacenza servirà il nostro massimo per provare a vincere, loro sono una squadra giovane ma con punti di riferimento ben stabiliti e noi dovremo sopperire alle assenze col lavoro di squadra”.

Curtis Nwohuocha (giocatore) – “Tortona ci ha dato una batosta memorabile e la nostra priorità è quella di ritornare in campo e dimostrare che siamo molto meglio di quello che abbiamo fatto vedere alla prima giornata. Piacenza ha costruito un bel gruppo e si è già visto quello che possono fare, noi dovremo fronteggiare le loro bocche di fuoco ed imporre il nostro ritmo”.

Note – La 2B Control non potrà contare su Shonn Miller, ancora in attesa di visto, e su Emmanuel Adeola su cui è in corso una verifica FIBA.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 e 518 HD del digitale terrestre) mercoledì alle ore 20.30.

BERTRAM TORTONA – EDILNOL BIELLA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 29 novembre, 17.00

Arbitri: Bartoli, Giovannetti, Del Greco

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Vedon3

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “A Capo d’Orlando siamo cresciuti, nel corso della partita, sia nella transizione difensiva sia nella presenza in partita perché i nostri avversari hanno giocato con aggressività su entrambi i lati del campo, attaccando anche da canestro subito e costruendo buoni tiri. Siamo stati bravi nel corso dei quaranta minuti e abbiamo colto un successo meritato. Abbiamo conseguito due vittorie di squadra, trovando contributo da tutti i giocatori scesi in campo. Possiamo migliorare in difesa, che deve essere ai limiti della perfezione per posizionamento e sincronismi. Ora ci concentriamo su Biella, provando a inserire un paio di dettagli nuovi e lavorando sulle loro qualità per cercare di limitarle”.

Riccardo Tavernelli (giocatore, capitano) – “Le prime due partite hanno dimostrato che siamo un bel gruppo e questo è importante per imporre il nostro sistema di gioco. Contro Trapani e Capo abbiamo fatto molto bene in attacco, limitando comunque i loro punti di forza ed eseguendo in modo preciso il piano partita. Con allenamenti e partite possiamo migliorare i nostri meccanismi, già a partire dalla sfida con Biella che è una squadra di attaccanti: Wojciechowski apre bene il campo e Laganà e Miaschi sono ottimi giocatori di 1 contro 1. Come capitano voglio dare l’esempio dentro e fuori dal campo, perché il ruolo è di grande responsabilità anche nell’aiutare i compagni”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Il derby contro Biella è “Game of the Week” di LNP. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Mediasport Group (visibile sia sul DTT sia nel bouquet di Sky, al canale 814) e su LNP Pass. Gli aggiornamenti live sull’andamento della partita saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI BIELLA

Andrea Niccolai (assistant coach) – “Dopo l’esordio casalingo affrontiamo un’altra squadra di primissima fascia come Tortona che viene da due vittorie importanti in trasferta. È una delle gare più difficili del campionato. Arriveremo a questa partita dopo una settimana di lavoro in condizioni precarie. Come abbiamo dimostrato con Torino con l’orgoglio, l’applicazione dei ragazzi e una preparazione accurata della gara vogliamo giocarci le nostre chance per metterli in difficoltà e provare a fare un’impresa vincendo su un campo proibitivo”.

Gianmarco Bertetti (giocatore, guardia) – “Sarà una partita molto difficile contro una delle squadre più forti del nostro girone. Non sappiamo ancora se saremo al completo, ma stiamo lavorando tanto per ripetere lo stesso approccio che abbiamo avuto con Torino al debutto e cercheremo questa volta di portare a casa i due punti”.

Note – Nulla da segnalare, in attesa dell’esito dei tamponi.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta su MS Sport e MS Channel (canali 601 e 645 DTT, 814 Sky), in streaming su LNP Pass e via radio su Radio City, official radio dei rossoblù. La partita sarà trasmessa in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, lunedì 30 novembre alle ore 21.00.

NOVIPIÙ J BASKET MONFERRATO – URANIA BASKET MILANO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Perocco, De Biase

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3q1hTzT

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Fabrizi (assistente allenatore) – “È stata una settimana complicata, non vediamo l’ora di giocare di nuovo dopo la prestazione non brillante di Capo d’Orlando. In mezzo a mille difficoltà stiamo cercando di allenarci nel miglior modo possibile e speriamo di arrivare pronti e carichi alla partita di domenica”.

Luca Valentini (giocatore) – “Domenica giocheremo la nostra prima partita in casa dopo tanto tempo e siamo orgogliosi e felici di tornare al PalaFerraris anche se purtroppo non potremo farlo con l’aiuto del nostro pubblico. Milano è una squadra molto competitiva che ha fatto molto bene in precampionato e ha un nucleo di italiani molto forte e degli stranieri di altissimo livello. Quello che noi dovremo fare è restare con la testa nella partita, che stiamo preparando bene in allenamento. Abbiamo bisogno e vogliamo riscattarci e faremo tutto il possibile per portare a casa i due punti”.

Note – Non saranno della partita Niccolò Martinoni e Lucio Redivo, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una sfida difficile per diversi motivi. Dal punto di vista fisico, ancora non sappiamo chi potremo recuperare e certamente l’assenza di gare da qualche settimana sarà sicuramente un fattore su cui dovremo prestare attenzione. Lo sarà anche dal punto di vista tecnico, Casale Monferrato è una squadra frizzante, ricca di talento e che ama correre. Hanno diversi terminali offensivi importanti, da Fabio Valentini, che può accendersi in qualunque momento, a Thompson e soprattutto a Collins, imprevedibile, super realizzatore capace di grandi serate al tiro. Dovremo essere bravi a controllare il ritmo, giocare con grande intensità difensiva sia individuale che collettiva. Nonostante le difficoltà voglio ringraziare tutto lo staff, tecnico, sanitario e dirigenziale, che sta mettendo a disposizione ogni risorsa per permetterci di lavorare al meglio nonostante la situazione di emergenza. Opportunità che i ragazzi stanno sfruttando in modo egregio mostrando grande professionalità ed impegno ogni giorno in palestra”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TEZENIS VERONA – STAFF MANTOVA

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Saraceni, Bonotto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3mit5py

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che ci ha già battuti in Supercoppa e che arriverà a Verona forte di quel risultato. Mantova ha un quintetto base di primissimo livello e gioca con un sistema che riesce ad esaltare le caratteristiche dei singoli. Noi ci stiamo preparando da tre mesi per questa partita, direi che siamo pronti.”

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Mantova è una squadra che abbiamo già affrontato in Supercoppa, sono un ottimo gruppo. Dovremmo essere pronti, partire aggressivi e difendere forte; giochiamo nel nostro palazzetto, anche senza pubblico è pur sempre casa nostra. Metteremo tutto il nostro impegno per

fare una gran partita”.

Note – Prosegue l’indisponibilità di Giovanni Pini, assente certo nel match contro Mantova.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e sul canale DTT 117 di Telenuovo.

QUI MANTOVA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Verona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Sarà una sfida molto stimolante per noi, per cercare di capire a che punto ci troviamo dopo aver potuto finalmente fare di nuovo qualche allenamento al completo dopo il noto periodo di emergenza. Dovremo fare tesoro della sconfitta di domenica scorsa, cercando di controllare meglio quello che oggi è in nostro possesso, ovvero l’intensità difensiva e la qualità delle collaborazioni, ed avere un costante livello di esecuzione in attacco, in modo da provare a dare fastidio ad una corazzata come Verona”.

Lorenzo Maspero (giocatore) – “La partita con Verona è sempre un derby e quindi è anche sempre un’emozione. Verona potrebbe partire un po’ tesa dato che questa partita è la loro prima di campionato. Sono però una squadra completa a cui hanno aggregato anche Janelidze, quindi sono forti in tutti i reparti. Sarà importante fare una gara difensiva molto tosta e con continuità. Sono una squadra molto fisica e quindi servirà anche contrastare i rimbalzi offensivi e in difesa, poi correre a campo aperto. Dovremo fare una partita solida. Questa settimana siamo riusciti ad allenarci al completo ed è un’ottima cosa”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

APU OLD WILD WEST UDINE – BCC TREVIGLIO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 29 novembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Calella, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/368YJA4

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Sforzo individuale e di squadra, sarà questa la chiave principale per la partita di domenica, nella quale incontreremo una squadra di una taglia completamente diversa dalla nostra, soprattutto negli esterni, e che ha nella pallacanestro ad alto ritmo e nel tiro da 3 punti le armi principali del suo arsenale. Ci presentiamo a questa gara con la volontà di fare passi in avanti dal punto di vista difensivo, desideriamo continuare così il nostro percorso di squadra”.

Marco Giuri (giocatore) – “Treviglio è una squadra che gioca molto in campo aperto e a cui piace correre. Per questo mi aspetto una partita molto intensa con ritmi alti. Dovremo essere bravi a controllare le palle perse e a trovare tiri costruiti per cercare di non subire contropiedi o tiri in transizione”.

Note – Ancora ai box John Paul Onyekachi Agbara, reduce da un trauma distorsivo capsulo-legamentoso alla spalla destra. Tutti gli altri elementi del roster saranno a disposizione di coach Matteo Boniciolli.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 dtt per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Siamo felici ed emozionati di iniziare il campionato dopo mesi in cui la squadra lavora con dedizione ed impegno. Abbiamo avuto diversi problemi ma tutto questo passa in secondo piano oggi. Andiamo ad Udine, una squadra di grandissimo valore con un roster esperto e profondo, abbiamo come obiettivo quello di portare la nostra energia ed il nostro entusiasmo in campo”.

Jacopo Borra (giocatore, centro) – “Affrontiamo una squadra molto forte con un roster lungo, fisico ed esperto. Il nostro esordio sarà subito su un campo difficile ma, seppur consci della forza dell’avversario, noi abbiamo voglia di fare bene. Treviglio ha sempre abituato a delle sorprese, anche quest’anno abbiamo l’obiettivo di fare bene e di crescere nel corso della stagione”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi per l’esordio in campionato.

Media – La sfida sarà visibile in streaming su LNP Pass (lnppass.legapallacanestro.com), l’offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Abbonamenti disponibili on line. “Orabasket” torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram di Blu Basket Treviglio.

