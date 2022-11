Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 7^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la settima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, con quattro gare previste domenica 13 novembre. Latina-Torino posticipata a mercoledì 16 per la convocazione di Ivan Alipiev (Latina) in Nazionale bulgara per le finestre di qualificazione mondiale, così come il derby cremonese tra Vanoli e Juvi è stato rinviato a mercoledì 14 dicembre per gli impegni di Jonathan Tabu (Vanoli) con la Nazionale belga.

Domenica 13 novembre, ore 12.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Moncada Energy Agrigento

Domenica 13 novembre, ore 17.00

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-2B Control Trapani

Domenica 13 novembre, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Urania Milano

Rieti: Kienergia-UCC Assigeco Piacenza

Posticipata a mercoledì 16 novembre, ore 20.30

Latina: Benacquista Assicurazioni-Reale Mutua Torino

Rinviata a mercoledì 14 dicembre, ore 20.30

Cremona: Vanoli Basket-Ferraroni Juvi Cremona

Riposa: Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 10 5 1 Acqua S.Bernardo Cantù 10 5 1 Novipiù Monferrato Basket 8 4 2 Urania Milano 8 4 2 Reale Mutua Torino (-3 punti) 7 5 1 Gruppo Mascio Treviglio 6 3 2 Moncada Energy Agrigento 6 3 3 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 3 UCC Assigeco Piacenza 4 2 4 2B Control Trapani 2 1 4 Kienergia Rieti 2 1 4 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 4 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 5

LE PARTITE

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Pala FitLine Desio, Desio (Mb)

Quando: domenica 13 novembre, 12.00

Arbitri: Dionisi, Lupelli, Cassinadri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EhE0uV

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Arrivando da una bella vittoria fuori casa, adesso con Agrigento ci attende un banco di prova importante sul parquet di Desio. Non ci deve calare assolutamente l’attenzione, come invece era successo in casa con Trapani. Non dobbiamo avere paura di nessuno, ma rispetto sì. Agrigento ha sicuramente qualcosa dentro, come ha dimostrato nell’ultimo turno, quando hanno perso di misura e solo nel finale contro Milano”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “Abbiamo la possibilità di confermarci in casa contro la Moncada Energy Fortitudo Agrigento. Come abbiamo fatto a Piacenza, anche con i siciliani dovremo imporre subito il nostro gioco fatto di difesa aggressiva e contropiedi. Servirà una prestazione di qualità e sostanza per confermare i passi avanti fatti la scorsa settimana”.

Note – Filippo Baldi Rossi in allenamento ha riportato un trauma costale a seguito di uno scontro di gioco. Gli esami strumentali hanno escluso la presenza di fratture, ma non sarà disponibile per la gara con Agrigento. Le sue condizioni verranno rivalutate a metà della prossima settimana. Francesco Stefanelli sta continuando a sottoporsi alle terapie per curare il problema alla schiena.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara del Pala Fit Line di Desio verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Giocare contro Cantù è per Agrigento una partita dal sapore particolare. Una Società storica per la pallacanestro italiana, guidata da un coach che ha portato la nostra nazionale alle Olimpiadi, sono per noi un forte stimolo e vogliamo fortemente presentarci con il vestito migliore, per onorare al meglio questa sfida nella quale proveremo ad essere competitivi, proponendo la nostra pallacanestro fatta di difese e circolazione di palla. La forza dei nostri avversari è risaputa, ma non possiamo guardare troppo agli altri, siamo concentrati su noi stessi”.

Nota – Dopo 3 vittorie e 3 sconfitte arriva una sfida molto complicata per la Fortitudo Agrigento che, domenica alle ore 12.00, affronterà la corazzata Cantù, allenata dall’ex ct della nazionale italiana Romeo Sacchetti, l’uomo che ha riportato l’Italia ai Mondiali ed alle Olimpiadi dopo più di un decennio. L’obiettivo dichiarato della Società brianzola è quello di ritornare nel grande palcoscenico della Serie A, la Fortitudo vuole continuare a sorprendere dopo diverse vittorie, prestazioni importanti ed un arresto rocambolesco contro l’Urania Milano. Fin qui la squadra di Sacchetti ha perso solamente contro la Vanoli Cremona e coach Cagnardi dovrà puntare sul proprio gioco, impostato su una difesa solida ed una circolazione di palla dinamica, per provare a contrastare la velocità e la forza di Cantù, attualmente prima in classifica a pari merito con la Vanoli.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Palasport, Guidonia Montecelio (Rm)

Quando: domenica 13 novembre, 17.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Bonotto, Almerigogna

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3WQVHZI

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La terza partita casalinga di campionato ci vede esordire al Palasport di Guidonia Montecelio contro Trapani, un’avversaria già incontrata in Supercoppa. Veniamo da una settimana di lavoro proficua, i nostri ragazzi si stanno impegnando molto per aumentare l’intesa e la coesione in campo. C’è grande desiderio di vittoria, questa unità di intenti deve essere tradotta in grande energia e entusiasmo domenica nei 40 minuti”.

Roberto Rullo (giocatore) – “Ci riaffacciamo al campo desiderosi di riscatto, vogliamo interrompere il filotto negativo e mettere punti in cascina. Dovremo essere continui nel riproporre quello che di positivo abbiamo mostrato solo a tratti, senza perdere fiducia nei momenti di minor rendimento; ci auguriamo perciò di debuttare al meglio nel nuovo campo casalingo di Guidonia Montecelio”.

Note – Nessuna nota particolare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Con Treviglio abbiamo fatto una brutta figura. In questa settimana ci siamo concentrati solo sulle nostre cose per provare a riordinare le idee. La Stella Azzurra, come noi, sta vivendo un periodo difficile, ma ha un roster composto da un mix di veterani e giovani talenti. Da parte nostra saremo gli stessi di domenica scorsa, dobbiamo farci forza e ritrovare lo smalto avuto nelle prime uscite stagionali”.

Marco Mollura (giocatore) – “La situazione è molto delicata. Per una squadra giovane come la nostra, perdere non poter contare su due giocatori importanti è un deficit notevole, ma non dobbiamo disunirci o demoralizzarci. È il momento di fare gruppo e di lottare con tutte le nostre forze, perché anche la Stella Azzurra ha necessità di trovare la prima vittoria stagionale”.

Note – 7ª giornata di andata. Marco Rupil è un ex della sfida. Fortemente in dubbio la presenza di Omar Dieng a causa della distorsione alla caviglia. Assente De’Riante Jenkins.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – URANIA MILANO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 13 novembre, 18.00

Arbitri: Dori, Marzulli, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UDuhEw

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Per noi è importante conquistare i due punti domenica in casa con Milano, per dare un impulso alla nostra classifica, per dare seguito alla bella vittoria in trasferta di domenica scorsa a Trapani e anche per mostrare una faccia aggressiva, determinata, continua, in casa davanti al nostro pubblico. Tutto questo non sarà facile, perché di fronte abbiamo l’Urania, una squadra in grande condizione, che arriva a Treviglio con quattro vittorie consecutive, e che può contare su tre importanti leader. L’ex Giddy Potts, che è il miglior realizzatore della squadra e uno dei migliori marcatori in assoluto della A2, Andrea Amato e Matteo Montano sono tre giocatori perimetrali, in grado di colpire in maniera impressionante da 3 punti. Dovremo partire da lì, ovvero da una difesa solida, aggressiva e continua, che possa permetterci di giocare in maniera efficace nei primi secondi dell’azione, perché fa parte del Dna di questa squadra”.

Aleksandar Marciuš (giocatore) – “La vittoria di Trapani ci ha dato molto morale: siamo riusciti a giocare insieme per tutta la partita, sia in difesa, sia in attacco. Affrontare l’Urania sarà molto difficile: è una formazione con esterni molto forti. Il nostro punto di forza deve essere giocare dentro-fuori, non solo per segnare, ma anche per passare la palla, creare un vantaggio e trovare più spazio per tirare da fuori, ma anche per cercare conclusioni più interne”.

Note – Per la terza stagione consecutiva Blu Basket 1971 e Urania Milano si affrontano in Serie A2: i trevigliesi con il terzo diverso allenatore, i milanesi sempre con Villa al timone. Nei due precedenti al PalaFacchetti hanno sempre prevalso i Wildcats: 65-76 nel gennaio 2021 con Cagnardi sulla panchina locale, 68-73 nel febbraio 2022 nel confronto con Carrea. Tra i meneghini, prima volta da ex per Giddy Potts, in canotta Gruppo Mascio da settembre a dicembre 2021: 17 gare (5 di Supercoppa e 12 in campionato) con 250 punti realizzati per lui (14.7 di media). Durante l’incontro, Lara Magoni, delegato Coni di Bergamo, consegnerà alla Blu Basket 1971 la Stella d’Argento al merito sportivo. Dopo la partita, al PalaFacchetti sarà possibile cenare con il Giropizza, organizzato da Blu Events.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una trasferta molto difficile, contro una squadra attrezzata per arrivare sino in fondo in questa stagione. Treviglio ha profondità, talento ed esperienza in ogni ruolo, per cui diventa sempre difficile arginare i tanti possibili protagonisti. Dovremo essere molto attenti e reattivi in ogni aspetto della gara, continuando ad avere fiducia nei nostri mezzi, ma anche dimenticando le quattro vittorie consecutive. Si riparte da zero, dovremo farci trovare pronti per giocarci le nostre chance con la stessa intensità”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

KIENERGIA RIETI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 13 novembre, 18.00

Arbitri: Moretti, D’Amato, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3NNK7dH

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “L’Assigeco non è l’avversario migliore per invertire il trend, ma ci deve interessare poco. Dobbiamo ripartire, il nostro campionato non è partito, tranne forse contro la Juvi Cremona all’esordio; vogliamo tornare alla vittoria e lo vogliamo fare davanti al nostro pubblico. Piacenza ha già tre giocatori italiani di categoria superiore. Per me una partita speciale in quanto ex, ma, nel momento in cui siamo in campo, le motivazioni personali vanno messe da parte. Questa città si merita una vittoria in casa”.

Paolo Rotondo (giocatore, centro) – “Sicuramente una partita difficile, però giochiamo in casa. Dobbiamo interrompere questo momento negativo, per uscirne dobbiamo metterci del nostro. Ci vuole carattere in campo e personalità. La cosa importante sarà aiutarci. Considerato che abbiamo avuto problemi a rimbalzo offensivo, dobbiamo mettere maggiore attenzione e voglia di prendere quel rimbalzo difensivo. Dobbiamo avere più fame”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni e Jordan Geist. In forte dubbio anche Ruben Zugno, per una botta rimediata in allenamento.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21.00 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro l’Assigeco Piacenza di domenica viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Veniamo da una buona settimana di allenamenti, ho visto nei ragazzi l’attenzione e la determinazione giusta. Dobbiamo crescere in intensità, per fare fronte alla maggior fisicità che molte squadre hanno. Sappiamo di dover stringere i denti fino al rientro di Galmarini, che ci darà rotazioni profonde, energia ed equilibrio. Rieti è un campo difficile, serve una partita di sostanza e presenza. Dobbiamo limitare il loro contropiede ed essere bravi nel gestire ritmi e nel capire i momenti topici della gara, limitando poi le folate di Timperi, che ritrovo con grande piacere e che stimo moltissimo”.

Luca Cesana (giocatore) – “Quella di Rieti è una trasferta tosta su un campo impegnativo, però sappiamo che in campionato non ci sono partite facili e quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Mi aspetto che la squadra faccia un ulteriore passo in avanti, è importante lavorare ogni giorno in allenamento per costruirci una nostra identità chiara. Il nostro approccio sarà sempre lo stesso, affronteremo la partita in maniera aggressiva cercando di dare il massimo e di portare a casa i 2 punti”.

Note – Coach Stefano Salieri dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento. Coach Gabriele Ceccarelli, ora a Rieti, è stato capo allenatore dell’Assigeco Piacenza nella stagione 2018/19 e nella prima parte del 2019/20.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

