Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 7^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Settima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Due anticipi sabato 12 dicembre: Bergamo-Capo d’Orlando e UCC Piacenza-Verona. Domenica 13 le altre gare del turno.

Sabato 12 dicembre, ore 15.30

Bergamo: WithU-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Sabato 12 dicembre, ore 20.45

Piacenza: UCC Assigeco-Tezenis Verona

Domenica 13 dicembre, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Reale Mutua Torino

Domenica 13 dicembre, ore 17.00

Orzinuovi: Agribertocchi-Staff Mantova

Domenica 13 dicembre, ore 18.00

Voghera: Bertram Tortona-BCC Treviglio

Biella: Edilnol-Urania Basket Milano

Udine: Apu Old Wild West-Novipiù J Basket Monferrato

LE PARTITE

WITHU BERGAMO – ORLANDINA BASKET CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: sabato 12 dicembre, 15.30

Arbitri: Saraceni, Bartolomeo, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2LpnXCl

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Usciamo da una gara, quella contro Udine, giocata con energia, e forse il divario finale è sin troppo pesante per noi. Capo d’Orlando, non dimentichiamolo, ha perso solo 7 giorni fa contro Udine all’ultimo secondo; una gara giocata ad altissimo punteggio, e ciò denota quale possa essere la forza di questa squadra. Ogni partita, però, deve essere giocata, ed io resto molto fiducioso perché ho visto i miei ragazzi scendere in campo mercoledì con un ottimo atteggiamento. Dobbiamo lavorare per limare gli errori, quelli più pacchiani, ma – ripeto – ho fiducia perché siamo sulla strada giusta”.

Matteo Parravicini (giocatore) – “Capo d’Orlando è una buona squadra, che può metter in difficoltà chiunque. Veniamo da due sconfitte in fila e dovremmo essere bravi a reagire a questo momento. Sappiamo che è una partita importante che potrebbe aiutarci ad ingranare e mettere una marcia in più in questo inizio di stagione. Sono convinto che ci sarà grande attenzione nei particolari e grande energia da parte di tutti per cercare di portare a casa la prima vittoria stagionale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Siamo una squadra che ha bisogno di fare esperienza. A Mantova c’era ovviamente l’incognita per la prima trasferta vera, che ha fatto sì che i ragazzi non fossero capaci di correre e proporre la pallacanestro che intendiamo proporre. Specialmente nel primo tempo non siamo mai stati capaci di essere intensi né offensivamente, né difensivamente. Abbiamo giocato pochissimo in campo aperto e ci siamo fatti imbrigliare da Mantova, che è stata brava a chiudere gli spazi e noi poco capaci ad aprirli. Questo ha generato una serie di tiri forzati, anche se a onor del vero, qualche canestro segnato in più quando abbiamo tirato completamente liberi avrebbe potuto portare la partita ad essere combattuta fino in fondo. Credo che dobbiamo uscire da questa partita come se fosse un’esperienza da fare, uno scotto da pagare. Cercheremo di migliorare sperando che, oltre all’infortunio di Tintori, non sia grave quello occorso a Simone Bellan, che verrà valutato oggi (venerdì, ndr) in vista della partita contro Bergamo”.

Note – Out Tommaso Tintori, in forse Simone Bellan.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – TEZENIS VERONA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: sabato 12 dicembre, 20.45

Arbitri: Gagliardi, Caruso, Tarascio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3m51fvO

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Verona è una squadra di grande esperienza e composta da giocatori importanti e con grandissimo talento, noi dovremo essere in grado di gestire i ritmi di gioco, ma sarà imprescindibile avere un contributo concreto da tutti i ragazzi. Vorrei rivedere il carattere e l’energia che abbiamo messo in campo con Milano e partire da quegli aspetti per crescere ancora. La squadra ha avuto un ottimo atteggiamento e confido soprattutto in questo. Sarà fondamentale resistere sotto i tabelloni e fermare i loro uomini chiave, soprattutto Jones, un giocatore in grado di cambiare la partita sia in attacco che in difesa grazie alla sua energia e alla sua esperienza”.

Matteo Formenti (giocatore) – “Andiamo a giocare contro Verona che indubbiamente è una squadra lunga, con giocatori esperti e di talento, costruita per arrivare fino in fondo. Sarà una partita difficile, ma dovremo cercare di fare cose semplici ed efficaci per provare a metterli in difficoltà, cercando di essere costanti per tutti i 40 minuti. L’obiettivo è commettere meno errori possibili per provare a fare un risultato che ci dia morale e spinta per le prossime partite”.

Note – Due gli ex-biancorossoblu nel roster a disposizione di coach Andrea Diana. Giga Janelidze ha mosso i suoi primi passi nella pallacanestro italiana proprio con la maglia dell’Assigeco dal 2012 al 2014. C’è poi anche Bobby Jones, che ha giocato a Piacenza nella stagione 2016/17 con 14.4 punti di media in 19 gare disputate.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Inizio da una considerazione importante e fondamentale che riguarda l’ultima partita giocata in casa con Biella. Abbiamo fatto una brutta prestazione: ne siamo consapevoli io, il mio staff e i giocatori stessi. Dentro di noi c’è voglia di riscattare quella brutta partita e quindi abbiamo voglia di scendere presto in campo e fare una gara diversa sotto tanti punti di vista. Il primo aspetto sul quale dovremo lavorare è l’attenzione: i 43 rimbalzi concessi a Biella contro i nostri 27 sono dovuti all’energia e alla scarsa attenzione. Stessa cosa per quello che riguarda le palle vaganti, dove abbiamo sicuramente concesso troppo. Ora conteranno i fatti e il campo; la nostra voglia è quella di reagire immediatamente ad una brutta partita. Piacenza è una squadra che ha un alto potenziale offensivo, trainati dalla loro coppia di americani. McDuffie è un giocatore che ha tante frecce nel proprio arco; un 4 atipico, con capacità di tiro da tre punti ma anche nell’ 1 contro 1. Carberry è una guardia molto dinamica con punti nelle mani. Cesana, play titolare, è un giovane che sta facendo molto bene, in grado di mettere in campo talento offensivo. Il quintetto si completa con Formenti, giocatore con grande esperienza che non ha bisogno di presentazioni, e Molinaro, anche lui in grado di produrre punti in avvicinamento a canestro e con tiro da fuori. L’Assigeco è una squadra che ha tanto potenziale offensivo, ha giocato tutte le partite sugli ultimi possessi vincendo una gara incredibile ad Orzinuovi e perdendo, altrettanto incredibilmente, in casa contro l’Urania. È una squadra che dobbiamo affrontare con grande rispetto e umiltà, consapevoli che in questo campionato se non sei al top puoi perdere contro chiunque”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass. Lunedì alle ore 21.00, in differita, sul canale 117 di Telenuovo.

2B CONTROL TRAPANI – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 13 dicembre, 12.00

Arbitri: Tirozzi, Maffei, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37PkTqA

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “A Treviglio potevamo gestire meglio alcuni possessi e nella seconda parte di gara non siamo riusciti quasi mai a sfruttare la nostra fisicità. Su Torino si può solo dire che è la squadra da battere e saranno vogliosi di vincere vista la sconfitta di Tortona. Da parte nostra continuiamo a fronteggiare enormi problematiche ma chiunque scenderà in campo darà il massimo”.

Gabriele Spizzichini (giocatore) – “Abbiamo molti rimpianti per la sconfitta di Treviglio perché c’è la consapevolezza che potevamo portare a casa la vittoria. Detto ciò non dobbiamo demoralizzarci e proveremo subito a fare il massimo contro Torino pur sapendo che affronteremo una squadra fortissima”.

Note – Non sarà della partita Matteo Palermo in esecuzione del provvedimento di inibizione comminato dal tribunale federale. Assente per infortunio Tommy Pianegonda.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull'account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “A Trapani abbiamo chiuso la scorsa stagione, ci saranno molti di quei protagonisti. È una delle sorprese di questo inizio di stagione, ha giocato spesso senza uno o due americani, nonostante questo ha realizzato ottime vittorie fuori casa. Hanno esperienza, talento, basta citare Corbett. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo e gioco, lavorando al meglio a rimbalzo di squadra. Ho visto un gruppo con tanta voglia e unito, pronto ad affrontare questa trasferta”.

Alessandro Cappelletti (giocatore) – “Affrontiamo Trapani, una squadra solida che ha confermato un blocco importante della squadra della passata stagione. Ha grandi individualità per questo campionato, penso a Corbett o Renzi. Noi vogliamo riscattare la prova con il Derthona, abbiamo grande voglia di tornare subito in campo. Dovremo rispettare il piano partita e cosa più importante imporre il nostro ritmo”.

Note – Franko Bushati seguirà la squadra, ma ancora in dubbio il suo utilizzo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – STAFF MANTOVA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 13 dicembre, 17.00

Arbitri: Cappello, D’Amato, Longobucco

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Kcvu6Y

QUI ORZINUOVI

Fabio Corbani (allenatore) – “Mantova è una formazione esperta, soprattutto nel reparto lunghi con la presenza di Luca Infante, mio ex giocatore in diverse occasioni, e di Mario Ghersetti. È una squadra che esprime una pallacanestro solida ed è un avversario che abbiamo incontrato durante la fase di preseason in Supercoppa. Affrontiamo Mantova, come nei due impegni precedenti, cercando di mettere in campo quelle che vogliono essere le nostre caratteristiche e proseguendo nel nostro progetto. È un lavoro che stiamo portando avanti con grande attenzione e anche con risultati, sul campo non ancora con una vittoria, in termini di una crescita nella qualità di gioco che mi soddisfa sempre più ogni settimana. Ci manca sicuramente continuità, perchè nelle partite disputate, come accade a tutti, abbiamo avuto dei minuti di difficoltà troppo prolungati. Nella scorsa gara in trasferta contro Tortona, una squadra molto forte, sono stati più brevi perchè abbiamo avuto tre minuti di crisi, che però ci sono costati sia la partita, che la possibilità di arrivare a giocarcela punto a punto nel quarto finale. Bisogna riuscire a superare questi momenti di difficoltà, trasformandoli in una reazione positiva che ci possa portare alla creazione di un controbreak da opporre ai nostri avversari”.

Giacomo Zilli (giocatore, centro) – “Contro Mantova ci attende una partita tosta contro un avversario di cui abbiamo conosciuto le qualità in Supercoppa. Noi dobbiamo fare un passo in avanti come squadra e mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco”.

Note – Torna a giocare in casa, dopo la sconfitta contro Tortona, l’Agribertocchi Orzinuovi. Due gli ex della partita: Mario Ghersetti, in forza agli Stings, ha vestito la canotta dell’Agribertocchi Orzinuovi nella stagione 2017/2018 in Serie A2, mentre Francesco Guerra, playmaker di Orzinuovi, ha difeso i colori

dei virgiliani, in doppio tesseramento con Sustinente, nella stagione 2018/2019.

Media – La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). La diretta della gara sarà anche trasmessa sulla rete televisiva MS Sport, visibile in chiaro in Lombardia sulle frequenze 645 del digitale terrestre, oppure su MS Channel, canale 814 della piattaforma SKY. La telecronaca della partita è affidata alle voce di Matteo Gandini con il commento tecnico di coach Fabrizio Frates. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI MANTOVA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Affrontiamo la terza partita in pochi giorni, finalmente reduci da una prestazione convincente, che ha fruttato anche i primi due punti in campionato. Orzinuovi è una squadra che conosciamo per aver già affrontato in Supercoppa, ma sappiamo bene che sarà una partita completamente diversa. Orzi è una squadra con grande talento offensivo, ed una buona organizzazione difensiva, per questo motivo dovremo proseguire sulla strada intrapresa giovedì, cercando di imporci difensivamente e costruendo tiri ad alta percentuale per tutti i 40 minuti”.

Lorenzo Ziviani (giocatore) – “Domenica affrontiamo Orzinuovi che abbiamo già sfidato in Supercoppa. È una squadra di talento con molti giocatori che possono decidere la partita e i loro due stranieri sono gli elementi cardine. Orzinuovi tira molto da tre punti e dunque dovremo essere bravi, come lo siamo stati giovedì, ad accoppiarci difensivamente subito. Difendendo da subito bene, poi l’attacco verrà di conseguenza”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Diretta anche su MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (canale 814 piattaforma Sky satellite). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

BERTRAM TORTONA – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 13 dicembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Patti, Almerigogna

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gyPCfo

QUI TORTONA

Vanni Talpo (vice allenatore) – “La partita con Torino può essere considerata una prova di maturità che dovremo mostrare nel corso del campionato. Abbiamo affrontato una formazione che lotterà per il vertice e siamo soddisfatti di avere resistito a un impatto fisico importante come quello che hanno messo in campo loro. Martedì abbiamo giocato un primo tempo molto buono in attacco, senza fermare mai la palla ed eseguendo quello che avevamo preparato in un giorno e mezzo, mentre in difesa tutti i giocatori hanno messo in campo uno sforzo extra per contrastare la fisicità dei loro atleti, soprattutto interni. Di questo ringraziamo in primis la Società. Per domenica dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per contrastare intensità e corsa di Treviglio, i loro punti di forza, e provare ad allungare la striscia di prestazioni positive”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui nel corso della partita sul sito ufficiale e sui canali social di Derthona Basket.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (coach) – “Tutte le partite sono complicate, non solo quella contro Tortona, in questo momento così particolare, affrontando in una settimana squadre cosi diverse nella preparazione. Sicuramente Tortona è una squadra importante, che sta ottenendo ottimi risultati, una squadra ben costruita, che sta già giocando molto bene anche in virtù del fatto che è al terzo anno della stessa guida tecnica. Sarà una partita difficile, non solo per il valore del loro roster ma anche per quello che stanno dimostrando in questo inizio di campionato. Da parte nostra, abbiamo come obiettivo noi stessi: siamo in un momento in cui la nostra identità tecnica non è completa, abbiamo ancora bisogno di tempo per sistemare tante cose. Lo dovremo fare utilizzando la settimana di lavoro ma anche le partite stesse: andremo perciò a Tortona con grande applicazione, concentrazione, cercando di fare la nostra migliore partita”.

Jacopo Borra (giocatore, centro) – “Tortona è un avversario che si presenta da solo, ha battuto Torino nell’ultima partita in casa. Voghera è già di per sé un campo ostico, questa squadra e questa forma lo rendono ancora più ostico. È una squadra molto completa sia nei piccoli che nei lunghi; noi sicuramente ci approcciamo a questa partita sapendo che non abbiamo niente da perdere, che dando tutto abbiamo fatto vedere che possiamo competere con squadre di alto livello. Ovviamente bisogna avere il giusto approccio mentale e impattare la loro energia che sarà molta, visto il momento di entusiasmo e poi andare a giocare senza nessuna paura, mettendo in campo le cose che prepariamo e su cui lavoriamo ogni giorno in allenamento. Vogliamo fare vedere ulteriori passi avanti, perché siamo una squadra che sta crescendo molto e nessuno vuole fermare questo nostro processo di crescita. Perciò continueremo a lavorare duro in palestra per preparare questa partita, sapendo che ci si va a giocare 2 punti, ma soprattutto la possibilità di far vedere il nostro vero valore”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi per la trasferta di Voghera.

Media – Gara in diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37uVliu. Orabasket torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram di Blu Basket Treviglio.

EDILNOL BIELLA – URANIA BASKET MILANO

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 13 dicembre, 18.00

Arbitri: Masi, Perocco, Maschietto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3oGDc88

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Verona abbiamo ottenuto la prima vittoria della stagione che è arrivata grazie ad alcuni aspetti che fanno parte della nostra mentalità: ritmo alto e intensità. Abbiamo avuto qualche difficoltà dettata dalla nostra inesperienza, ma nei momenti decisivi è venuta fuori la squadra. Si è visto il lavoro in settimana a ranghi finalmente completi, ma siamo già concentrati sulla sfida contro l’Urania di domenica, una partita importante per il nostro percorso di crescita”.

Federico Miaschi (giocatore, guardia) – “La gara di domenica è molto importante perché ci dà la possibilità di sbloccarci in casa dopo il debutto con Torino. Finora abbiamo affrontato tre delle migliori squadre del nostro girone, un avvio in salita che ci ha fatto certamente crescere come gruppo. Ora affrontiamo l’Urania Milano, una compagine con molti punti di forza che ha obiettivi simili ai nostri. Abbiamo una grande opportunità e faremo di tutto per portare a casa altri due punti”.

Note – Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta su ReteBiella TV, televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, sui canali 91 e 190 del Digitale Terrestre, in streaming su LNP PASS e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù.

QUI URANIA MILANO

Tommaso Raspino (giocatore) – “Credo sarà una gara molto interessante, Biella è una squadra giovane, tosta e ben allenata. Sono imprevedibili e capaci di grandi imprese, come hanno dimostrato vincendo con merito a Verona, dove hanno guidato la partita per tutti e 40 i minuti. Gioventù ma anche già tanta personalità in diversi giocatori, sono convinto che faranno un campionato molto positivo, anche migliore di quanto magari ci si poteva attendere in sede di pronostico ad inizio stagione. Per me ovviamente sarà una una sfida speciale, Biella è casa e ci ritorno sempre con grande piacere”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – NOVIPIÙ J BASKET MONFERRATO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 13 dicembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Bramante, Bartolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3404zSU

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Cinque vittorie di fila sicuramente rappresentano un bel bottino, le desideravamo tanto. Ora l’obiettivo è provare a dare continuità alla prestazione di Bergamo, soprattutto dal punto di vista difensivo dove abbiamo espresso grande solidità. Siamo consapevoli del valore di JB Monferrato, ma proveremo ad allungare ulteriormente la striscia positiva”.

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Siamo molto contenti delle cinque vittorie, senza dubbio abbiamo acquisito maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Ora attendiamo un avversario come JB Monferrato, che da anni partecipa al campionato di A2. Dovremo farci trovare pronti. Conosco bene coach Mattia Ferrari (Italiano ha giocato in Piemonte nella stagione 2018-2019, ndr), è un allenatore che trasmette grinta e organizzazione”.

Note – Ancora out Matteo Schina, mentre tutti gli altri elementi saranno a disposizione di coach Matteo Boniciolli.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 dtt per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell'Apu Old Wild West Udine.

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Udine è una squadra grande, grossa, lunga e forte, lo dimostra l’inizio di campionato che ha fatto e lo dice anche la qualità del roster che hanno costruito in estate e il nome dell’allenatore. Noi dobbiamo presentarci e giocare come se fossimo un sommergibile: scopriremo poi durante la partita se ci inabisseremo o se riusciremo a risalire a galla e a mettere fuori la testa”.

Fabio Valentini (giocatore) – “Udine è una squadra fisica, se non la più fisica del campionato e a questa fisicità aggiungono anche tanto talento. Noi dovremo essere bravi a contenerli e a non farci surclassare dalla lora fisicità. Sappiamo che non è una partita semplice, ma come si è visto domenica scorsa contro Bergamo noi faremo di tutto per portare a casa quello che ci sarà di positivo e se è possibile anche i due punti”.

Note – Non saranno della partita Niccolò Martinoni e Lucio Redivo, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

