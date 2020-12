Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla 9^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Nona giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, ultimo turno del 2020, interamente in programma domenica 27 dicembre.

Domenica 27 dicembre, ore 18.00

Voghera: Bertram Tortona-Tezenis Verona

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Edilnol Biella

Orzinuovi: Agribertocchi-BCC Treviglio

Trapani: 2B Control-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Piacenza: UCC Assigeco-WithU Bergamo

Udine: Apu Old Wild West-Urania Basket Milano

Torino: Reale Mutua-Staff Mantova

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

LE PARTITE

BERTRAM TORTONA – TEZENIS VERONA

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Costa, Bartolini, Catani



QUI TORTONA

Vanni Talpo (vice allenatore) – “Sabato il primo tempo è stato reso complicato per meriti di Milano ma anche per le nostre difficoltà difensive nel contenere le penetrazioni e il loro gioco in area. I ragazzi sono stati bravi a cambiare in corsa il piano partita seguendo le nostre indicazioni. Nel secondo tempo i canestri di Mascolo e Ambrosin sono stati realizzati al termine di una costruzione corale dell’attacco: questa è una cosa positiva, che ci auguriamo prosegua anche nel corso della stagione. Per questo dobbiamo continuare a lavorare nel corso della settimana, andando tutti nella stessa direzione a partire dalla difesa, cercando poi un gioco offensivo di squadra in ogni possesso”.

Lorenzo Ambrosin (giocatore) – “Credo che la nostra squadra abbia ancora aree in cui può migliorare e questa è una cosa positiva, perché con il lavoro possiamo raggiungere buoni risultati. Ora ci attende la partita con Verona, una formazione esperta e fisica in tutti i ruoli, il cui reale valore non è identificato dalla attuale classifica. Dovremo pertanto essere bravi a seguire il piano partita dello staff mantenendo alta l’attenzione in difesa. A livello personale, il mio ambientamento è stato favorito da ottimi compagni di squadra a livello umano, oltre a uno staff di alto livello che cerca di aiutarmi il più possibile. Servirà lavorare ancora di più da qui al termine della stagione, per essere sempre più competitivi”.

Note – Phil Greene IV, oggi in maglia Verona, è l’ex della partita, avendo militato nelle fila del Derthona Basket nel corso della stagione 2016/17.

Aggiornamenti costanti e continui nel corso della gara sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI VERONA

Alessandro Giuliani (general manager) – “Andiamo a giocare sul campo della squadra imbattuta del nostro girone, che fino ad ora ha dimostrato di avere un roster che vale la prima posizione. È una delle favorite per salire in Serie A. Noi dobbiamo pensare ad uscire da questo momento di crisi, alla nostra pallacanestro e al nostro modo di stare in campo. Le sfide di così alto livello ci possono dare l’energia che fino ad ora non abbiamo avuto. È difficile pensare ad un solo giocatore all’interno di Tortona; è un gruppo dove, ad ogni partita, qualcuno esce fuori. Fino ad ora la solidità di tutto il gruppo è stata l’arma decisiva”.

Note – Nulla da segnalare.

Telenuovo, lunedì alle ore 18.00 e alle ore 21.00, riproporrà il match in differita sul canale 117 del DTT.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – EDILNOL BIELLA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Longobucco, Terranova, Marota



QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Fabrizi (assistente allenatore) – “Giocare cinque partite in 14 giorni non è semplice. Soprattutto in un periodo in cui, fortunatamente, stiamo recuperando giocatori importanti. Abbiamo pochissimi allenamenti per preparare le partite e dare la possibilità agli infortunati di riprendere confidenza con il campo ed i compagni. Biella è l’ultima tappa, come sempre sarà una partita speciale ma l’assenza del pubblico toglie un elemento fondamentale del derby. Ricarichiamo le batterie, mentali e fisiche, sapendo di affrontare una squadra ben allenata, con una grande energia e vogliosa anch’essa di riscatto”.

Niccolò Martinoni (giocatore) – “Domenica arriva Biella che è una squadra molto difficile da affrontare. Noi arriviamo da due sconfitte consecutive in casa, quindi dobbiamo avere grandi motivazioni. Sapevamo che sarebbe stato un campionato molto difficile: in questi giorni cercheremo di prepararci al meglio per affrontare questo derby”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Mattia Ferrari.

L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Trapani abbiamo giocato 35 minuti di grande intensità, poi nel finale siamo tornati a commettere errori che ci hanno penalizzato nel risultato. Siamo decisi e convinti che la strada sia quella giusta, ma nel derby con Casale ci vogliono 40 minuti di fisicità e intensità”.

Nicola Berdini (giocatore, playmaker) – “Domenica ci aspetta un match molto difficile. Casale ha un roster profondo ed è una compagine ben organizzata ed esperta. Sarà una partita diversa dalle altre anche dal punto di vista emotivo, perché ci aspetta un derby che vogliamo onorare nel migliore dei modi. Per vincere servirà un grande impatto sulla gara, specialmente dal punto di vista difensivo, restando concentrati per tutta la gara”.

Note – Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, trasmetterà il match in differita lunedì 28 dicembre alle ore 21.00.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Gonella, Marzulli, Giovannetti



QUI ORZINUOVI

Marco Rupil (giocatore, guardia) – “Domenica affrontiamo Treviglio, una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Sarà una partita molto complicata, quanto importante per noi. Dobbiamo, infatti, essere bravi a continuare in questo momento positivo e a cavalcare l’entusiasmo portato da due vittorie molto convincenti contro Biella e Casale Monferrato”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, reduce dalla vittoria più rotonda della sua storia in Serie A2 contro la JB Monferrato. Orzinuovi incrocia Devis Cagnardi, coach bresciano, che siede sulla panchina di Treviglio.

Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI TREVIGLIO

Mauro Zambelli (assistant coach) – “Orzinuovi è una delle squadre più in forma e perciò più difficili da incontrare in questo momento. Stanno giocando una pallacanestro offensiva brillante che li ha portati a realizzare 109 punti domenica a Casale Monferrato, di cui 100 nei primi 35 minuti, muovendo la palla molto rapidamente in attacco, tirando da 3 punti con alte percentuali, trovando grandi prestazioni con Miles e Hollis come riferimenti offensivi, molto ben supportati dagli italiani, in particolar modo Martini e Mastellari che sono in un momento di grande fiducia nei propri mezzi. Noi siamo soddisfatti dell’ultima prestazione contro Torino ma dobbiamo sapere che la partita di domenica sarà di natura completamente differente: non possiamo pensare di fare una differenza di ritmo nei confronti degli avversari perché sono altrettanto leggeri e dinamici, ma dovremo essere bravi a mettere in campo la loro stessa energia, a limitare la loro verve offensiva e a continuare a trovare le nostre migliori soluzioni di tiro, nel tentativo di accettare una partita veloce a grande numero di possessi”.

Note – Da valutare la situazione di Simone Pepe.

Orabasket torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram.

2B CONTROL TRAPANI – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Raimondo, Tarascio



QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Abbiamo avuto un’intera settimana per preparare il derby, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché affronteremo una squadra che è molto forte tecnicamente ed atleticamente con una coppia di americani di altissimo livello ed un allenatore esperto che sa sempre tirar fuori il meglio dai propri atleti. Servirà la miglior versione della Pallacanestro Trapani”.

Salvatore Basciano (giocatore) – “Siamo carichi e vogliosi di ottenere la prima vittoria interna della stagione. Sappiamo che non sarà affatto facile ma i derby sono sempre particolari e noi ce la metteremo tutta. Io sono felice di giocare e cercherò di farmi trovare sempre pronto ogniqualvolta il coach riterrà opportuno mandarmi in campo. Pian piano stiamo recuperando la forma migliore”.

Note – Matteo Palermo sta scontando l’inibizione.

Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull'account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP di Pallacanestro Trapani.

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Veniamo da due vittorie consecutive e questo deve darci spinta, fiducia, consapevolezza. Ma altrettanto ci deve essere la consapevolezza che abbiamo l’opportunità a Trapani di salire di livello, competendo con una squadra che conosciamo bene e sappiamo essere forte di struttura e che è stata capace di sopperire, con la volontà e l’organico, alle assenze di giocatori chiave, anche per lungo periodo. Dobbiamo giocare una partita d’alto ritmo, abbiamo bisogno di avere consistenza difensiva e avere fiducia nelle nostre scelte offensive. Dobbiamo anche avere assoluta determinazione nel giocare ogni possesso come se fosse decisivo. Questo è il modo in cui dobbiamo affrontare la gara che può spingerci verso un’ambizione di tipo diverso”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan,.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – WITHU BERGAMO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Foti, Pecorella, Salustri



QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Bergamo è una squadra aggressiva e fisica, che chiude molto bene l’area e noi dovremo essere pronti a livello agonistico ad avere l’impatto difensivo adeguato. Purvis e Easley sono due giocatori cruciali per il gioco di Bergamo e dobbiamo avere la giusta attenzione riguardo le situazioni che li coinvolgono. Sarà fondamentale per noi mantenere la giusta concentrazione in maniera costante e senza pause”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Sarà una partita importantissima e non solo per la classifica, ma anche per il morale e la fiducia. Abbiamo visto che giochiamo spesso molto bene, ma non riusciamo sempre a concretizzare ciò che costruiamo con le vittorie. Dobbiamo lavorare di più sulla cattiveria agonistica ed essere più cinici nei momenti decisivi. La partita di Capo d’Orlando si poteva e doveva vincere e dobbiamo trasformare la frustrazione per questo risultato mancato in grande volontà di portare a casa i due punti contro Bergamo”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Salieri.

L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

QUI BERGAMO

Ruben Zugno (giocatore, capitano) – “Seconda trasferta consecutiva, stiamo preparando la sfida contro Piacenza al meglio. Siamo carichi perché vogliamo assolutamente sbloccarci in questo campionato: dare tutto e giocare con intensità ed essere più continui nell’arco della partita. Un altro aspetto importante sarà avere fiducia, in noi stessi e nei compagni.”

Simone Vecerina (giocatore) – “Vogliamo portare a casa i nostri primi due punti. Dobbiamo aumentare la nostra qualità e la concentrazione nei dettagli. Contro Piacenza sarà dura ma dobbiamo lottare per vincere assolutamente.”

Note – Un solo precedente al PalaBanca in campionato per la Withu Bergamo, che nell’ottobre del 2017 conquistò la sua prima vittoria in Serie A2.

Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social (Facebook, Twitter, Instagram).

APU OLD WILD WEST UDINE – URANIA BASKET MILANO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Gagno, Yang Yao, Pazzaglia



QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Dopo la convincente vittoria, per larghi tratti, con Verona, che ha dimostrato, ancora una volta, quanto la tenuta difensiva sia per noi sia vitale e quanto condizioni le nostre partite, vogliamo dare continuità al nostro percorso di crescita all’interno di questo campionato. Crescita che passa sicuramente dall’Urania Milano, squadra di grande talento e con tanti punti nelle mani, soprattutto nel quintetto base. Per noi sarà fondamentale l’impatto fisico sulla gara cercando di ‘sporcare’ le loro esecuzioni offensive”.

Dominique Johnson (giocatore) – “Questa sarà l’ultima partita del 2020 e vogliamo chiudere l’anno nel modo giusto, con una vittoria. Ho visto l’Urania giocare in occasione della Final Eight di Supercoppa contro Torino, sono stati molto competitivi, nonostante non avessero a loro disposizione un giocatore di grande valore come Raivio. Troveremo un avversario molto preparato e mi aspetto che noi metteremo in campo la stessa energia”.

Note – Il capitano Michele Antonutti in settimana ha ripreso ad allenarsi con i compagni e tornerà a disposizione dopo aver saltato le gare con JB Monferrato e Tezenis Verona per problemi fisici. Rimane in dubbio Marco Giuri, che ha riportato una lieve distorsione tibio-tarsica nel corso del derby all’AGSM Forum.

Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell'Apu Old Wild West Udine. Diretta streaming su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia).

QUI URANIA MILANO

Matteo Montano (giocatore) – “Sarà per noi una gara stimolante contro una delle squadre favorite del torneo. Udine è squadra completa e con talento, non è casuale il suo secondo posto in classifica. Quando giochi con avversari di questa portata hai ulteriori motivazioni, e puoi giocare con intensità ma anche con la leggerezza di trovarti di fronte un ostacolo molto difficile. Cercheremo anche di sfruttare il volano e la carica dell’ultima partita vinta a Casale, dove abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, frutto di un lavoro collettivo molto efficace”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – STAFF MANTOVA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 27 dicembre, 18.00

Arbitri: Maschio, Bonotto, Doronin



QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “La forza di un gruppo la si vede soprattutto dopo una flessione ed anche se non avevo bisogno di conferme, conoscendo bene il valore umano e la voglia di fare bene di ogni singolo ragazzo, ho avuto la percezione di quanto sia importante la determinazione che ci portiamo dietro da tanti mesi. Sappiamo che il lavoro deve aiutarci a trovare quella continuità necessaria per competere e per trovarla dobbiamo trovare una strada alternativa, quando le cose in campo non vanno secondo i piani”.

Note – Niente da segnalare.

Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI MANTOVA

Emanuele Di Paolantonio (allenatore) – “Torino gioca molto bene a pallacanestro, allenata da uno degli allenatori più importanti della categoria. Sono una corazzata che sta continuando il percorso interrottosi la stagione scorsa, ovvero competere per la vittoria del campionato. Noi abbiamo l’obiettivo di continuare a fare dei progressi, giorno dopo giorno, in allenamento e poi in partita. Dovremo essere bravi a mettere un granellino di sabbia nei loro ingranaggi perché quando Torino può giocare al suo ritmo, può produrre tanto offensivamente. Perciò noi dovremo essere in grado di guastare il flusso del loro gioco”.

Christian James (giocatore) – “Qui a Mantova ho trovato una buona organizzazione, a partire dal coach e con tutti i miei compagni, mi piace molto essere qui, mi piace tanto la città, è veramente un piacere essere qua. Non ho obiettivi personali, se non quello di vincere il più possibile, penso prima alla mia squadra. Nella prossima gara con Torino dovremo lottare, si giocherà duro e dovremo fare una buona difesa per fare una buona partita, sfruttando il buon momento in cui siamo”.

Note – Nessun infortunio.

Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West