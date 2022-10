Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla quinta giornata del girone Verde

CALENDARIO

Domenica 30 ottobre si giocano le restanti gare della 5^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, dopo l’anticipo di mercoledì 26 con il successo interno dell’Urania Milano sull’Assigeco Piacenza.

Già disputata mercoledì 26 ottobre

Milano: Urania-UCC Assigeco Piacenza 76-69

Domenica 30 ottobre, ore 17.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-2B Control Trapani

Domenica 30 ottobre, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Benacquista Assicurazioni Latina

Veroli: E-Gap Stella Azzurra Roma-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 30 ottobre, ore 18.30

Cremona: Vanoli Basket-Kienergia Rieti

Domenica 30 ottobre, ore 20.45

Treviglio: Gruppo Mascio-Reale Mutua Torino

Riposa: Ferraroni Juvi Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 8 4 0 Acqua S.Bernardo Cantù 6 3 1 Urania Milano 6 3 2 Gruppo Mascio Treviglio 4 2 1 Novipiù Monferrato Basket 4 2 2 Moncada Energy Agrigento 4 2 2 UCC Assigeco Piacenza 4 2 3 Reale Mutua Torino (-3 punti) 3 3 1 2B Control Trapani 2 1 2 Kienergia Rieti 2 1 2 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 3 Ferraroni Juvi Cremona 2 1 3 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 3

LE PARTITE

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: domenica 30 ottobre, 17.00

Arbitri: Yang Yao, Longobucco, Marco Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3zmlgYa

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Giovanni Severini si è allenato, ci sarà. Ogni tanto dobbiamo dare delle pause ai giocatori che hanno qualche acciacco, ma dovremmo esserci tutti, escluso Francesco Stefanelli. Non siamo ancora in grado di essere dominanti. Anche contro la Gruppo Mascio Treviglio abbiamo patito l’inizio del secondo tempo. Dobbiamo lottare con tutti e non sentirci più forti. Mi piacerebbe che la squadra andasse di più a canestro. Voglio vedere una squadra che corre di più. Poco per volta ci scioglieremo di più anche in attacco e potremmo colpire in contropiede”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “Sarà importante l’aspetto mentale. Inutile dire che servirà grande serietà, non si può prendere nessuna squadra alla leggera, come dimostrano i risultati nei due gironi. La Serie A2 resta come sempre un campionato complicatissimo, in cui si può vincere e perdere contro chiunque”.

Note – Non sarà del match Francesco Stefanelli, che non si è mai allenato in gruppo durante la settimana e che sta seguendo delle terapie mirate per alleviare un dolore alla schiena.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara del PalaFitLine di Desio verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Cantù è una squadra composta da 10 giocatori di grande livello e molto esperti per la categoria. Li abbiamo già affrontati in precampionato e ce la siamo giocata a viso aperto. Anche domenica dovremo provare a giocare senza paura e con estrema determinazione, anche per cancellare la brutta sconfitta contro Milano. Fisicamente stiamo bene e ci stiamo allenando con grande intensità ma, consapevoli della forza del nostro avversario, servirà la partita perfetta”.

Myles Carter (giocatore) – “Affronteremo una tra le squadre più forti del campionato ma, più che ai nostri avversari, dovremo concentrarci sul nostro percorso di crescita. Siamo una squadra giovanissima con enormi margini di crescita, ma è necessario riprendere a vincere. Domenica sarà durissima, ma ce la metteremo tutta”.

Note – 5ª giornata di andata. Marco Rupil sarà assente a causa della frattura del menisco esterno. Coach Ugo Ducarello, assistente allenatore di Cantù, è un ex della sfida: ha guidato Trapani da capo allenatore tra il 2015 e il 2018.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Salustri, Miniati, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gQpgtu

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Dopo due trasferte consecutive torniamo a casa e questa è una componente sulla quale confidiamo per giocare una partita solida e di personalità, perché ci aspettiamo di incontrare una squadra preparata e affamata, che ha perso le ultime due gare contro team oggettivamente molto forti (Treviglio e Vanoli Cremona, ndr) e che arriverà ad Agrigento per imporre il proprio gioco, come sono soliti fare i gruppi allenati da coach Gramenzi. Noi stiamo lavorando quotidianamente per trovare quella continuità tecnico-tattica che ancora non ci soddisfa appieno, ma siamo a buon punto in quello che è l’equilibrio emotivo ed i valori agonistici che la squadra porta ogni giorno in palestra. Contiamo come sempre nella spinta del nostro pubblico, perché ad oggi il loro supporto è un’arma importante, grazie alla quale i ragazzi sapranno reagire nei momenti di difficoltà”.

Note – La Fortitudo Agrigento a caccia del tris contro il Latina al PalaMoncada, la terza vittoria consecutiva in campionato che porterebbe la squadra biancoazzurra sempre più in alto in classifica; con la consapevolezza che la squadra sta acquisendo molto bene i meccanismi di gioco di coach Cagnardi. Proprio ad inizio stagione il tecnico della Fortitudo aveva dichiarato che sarebbero servite diverse partite prima di amalgamare la squadra e, partita dopo partita, i risultati iniziano a vedersi, con una condizione fisica in evidente crescita. La Benacquista Assicurazioni Latina di coach Franco Gramenzi viene da una sconfitta al supplementare contro la Vanoli Cremona, in campionato ha ottenuto una vittoria contro l’Urania Milano, a fronte di tre sconfitte con Monferrato, Treviglio e Vanoli Cremona, ed arriva ad Agrigento con la voglia di rilanciarsi, per non rimanere in coda alla classifica.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Una partita importante che arriva in un momento dove il morale è stato toccato da due buone partite, ma purtroppo da due sconfitte. Questo è l’aspetto più difficile per noi in questa gara; dobbiamo, però, pensare a tutto ciò di buono che abbiamo fatto in queste due partite, per provare a vincere. Dall’altra parte troviamo Agrigento, con due trasferte vinte, e questo è il secondo aspetto più difficile”.

Alexander Cicchetti (giocatore) – “Agrigento è vero che è una squadra neopromossa, ma gioca molto bene, i giocatori si passano la palla tra di loro, sono molto intensi a livello di ritmo di gioco, quindi è una squadra complicata da affrontare. Tra quelle che ho visto finora, credo sia una delle formazioni che gioca meglio, ha un campo molto caldo, quindi sarà una bella sfida, assolutamente non facile. Dovremo essere bravi a ripetere l’approccio di intensità e concentrazione che abbiamo avuto con Vanoli Cremona e Treviglio, anche con Agrigento, e limare quegli errori che ci hanno portato a perdere. Sono convinto che se giocheremo in quel modo, nonostante le qualità di Agrigento, potremo vincere anche in casa loro”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 30 ottobre, 18.00

Arbitri: Maschio, Barbiero, Maschietto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3SLlHSO

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Torniamo a giocare un turno casalingo, stavolta contro Monferrato: una squadra solida e ben amalgamata, con un record di 2 vinte in casa e 2 perse in trasferta, peraltro su campi di compagini blasonate, Assigeco Piacenza e Torino. Durante questa settimana ci siamo concentrati molto su di noi. Le ultime due partite, pur evidenziando passi avanti consistenti dal punto di vista della coesione, non ci hanno premiato con la vittoria: perciò prendere i due punti deve essere domenica la motivazione principale. Dobbiamo e vogliamo scendere in campo aggressivi e determinati per regalarci il primo successo stagionale”.

Alberto Chiumenti (giocatore) – “Contro Monferrato abbiamo il desiderio di portare a casa l’intera posta. Sarà importante non concedere troppo nei nostri momenti peggiori, così come successo con Treviglio e Piacenza, per poi dover spendere energie preziose nelle rimonte e non riuscire a finalizzarle; dovremo invece insistere sui nostri punti di forza per conquistare i due punti”.

Note – Nessuna nota particolare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Domenica ci troviamo ad affrontare la seconda trasferta consecutiva, sul campo di Veroli troveremo una Stella Azzurra sicuramente affamata di punti, ma dal nostro punto di vista cercheremo di cogliere la nostra prima vittoria in trasferta, una vittoria che vogliamo fortemente. Per prepararci adeguatamente a questa partita la prima cosa da fare è prendere con le pinze la classifica della Stella Azzurra, in quanto ha avuto un inizio di campionato con un calendario difficile, e nonostante questo la vittoria contro Treviglio è sfuggita per un nonnulla, dopo una veemente rimonta nel quarto periodo. Troviamo una squadra che si basa sulla produttività dei suoi esterni, infatti Rullo, Wilson e Giachetti sono i primi tre realizzatori di squadra, supportati sotto le plance da Chiumenti, che è un altro giocatore esperto e che conosce questa lega, e da un gruppo di giovani promettenti, frutto del vivaio della Stella Azzurra che è uno dei più prolifici d’Italia. Ci sono tutti gli ingredienti per un match fatto di intensità fisica e agonistica, al quale dobbiamo rispondere presente senza ombra di dubbio”.

Matteo Ghirlanda (giocatore) – “La partita di domenica sarà molto speciale per me, soprattutto dal punto di vista emotivo perché giocheremo contro la squadra in cui ho cominciato a giocare a basket e in cui sono cresciuto per dieci anni, fino a febbraio scorso; sarà la prima volta per me. Sarò molto contento di riabbracciare vecchi compagni, soprattutto amici con cui sono cresciuto, ma tutto questo non mi deve distrarre dal fatto che noi andremo lì per cercare di vincere la partita”.

Note – Non sarà a disposizione Luca Valentini, ancora convalescente dopo l’infortunio al piede; resta in dubbio Matteo Formenti. Sarà una partita speciale per Matteo Ghirlanda, classe 2001 cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra, arrivato in Monferrato la scorsa stagione; sarà per lui la prima sfida contro la sua ex squadra.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

VANOLI BASKET CREMONA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 30 ottobre, 18.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Puccini, Coraggio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3TZvjKF

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “La NPC è una squadra che non molla mai. Rispecchia in pieno le idee e lo spirito del suo ottimo allenatore Ceccarelli. Noi stiamo preparando la gara come facciamo ogni settimana; sappiamo che i nostri avversari stanno pagando i tanti infortuni che gli sono capitati, infortuni che li hanno condizionati nel lavoro in palestra e nel trovare la migliore efficacia in campo, ma siamo anche consapevoli che Rieti resta un avversario molto pericoloso, come d’altro canto lo sono tutti in questa Serie A2”.

Matteo Piccoli (giocatore) – “Siamo ancora in fase di costruzione, nonostante i buoni risultati. Sappiamo che le squadre come la nostra, che hanno obiettivi a lungo termine, devono pensare a vincere una partita alla volta. Domenica so che non sarà facile, perché conosco il sistema Rieti e conosco Ceccarelli. È stato mio allenatore a Piacenza e sa sempre come motivarti; se trova la dimensione giusta le sue squadre possono fare benissimo. Inoltre, c’è Tortù, con me lo scorso anno a San Severo, che è un ottimo giocatore”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Matteo Piccoli e Jalen Cannon sono ex della partita avendo giocato entrambi con la maglia di Rieti. Il primo nella stagione 2020/21, mentre il secondo nella stagione 2019/20.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Abbiamo fatto un’amichevole a Chieti proprio per non perdere il ritmo partita e farci trovare pronti. Abbiamo solo l’assenza di Geist, ma recuperiamo Marchiaro. Siamo carichi e pronti, consapevoli che sarà difficilissimo in trasferta contro una squadra così. Non partiamo però battuti, vogliamo fare una grande partita e dimenticare il ko interno contro Agrigento”.

Marco Timperi (giocatore, ala) – “La Vanoli è la capolista del girone e non ha mai nascosto le sue ambizioni stagionali. Abbiamo avuto due settimane di tempo per lavorare, la pausa ci ha aiutato a rimettere a posto alcune cose che non avevano funzionato. Il test con Chieti ha confermato la nostra crescita, sappiamo che per vincere servirà la gara perfetta, loro sono fortissimi e coperti in tutti ruoli. Noi andiamo senza paura vogliosi di giocarcela fino alla fine”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni e Jordan Geist, entrambi infortunati.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; la gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro la Vanoli Cremona di domenica viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 30 ottobre, 20.45

Arbitri: Pazzaglia, D’Amato, Ferretti

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3ziEm1i

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI TREVIGLIO

Michele Carrea (allenatore) – “Approcciamo una partita importante perché vogliamo avere una reazione immediata alla sconfitta di domenica scorsa che ci ha lasciato insoddisfatti. Giochiamo con una formazione di grande taglia, sia sul pacchetto esterni sia sul pacchetto lunghi, che ha già acquisito una propria identità. Torino è molto brava a giocare senza palla e ad usare i tiratori, che ha in tutti i ruoli: da Pepe a De Vico, passando anche per un numero cinque atipico come Guariglia, contro il quale dobbiamo fare una partita intelligente. Da una parte avremo grande rispetto per un’avversaria di alto livello, dall’altra metteremo la massima attenzione nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo produrre una performance casalinga sufficiente per conquistare i due punti, ma anche di più alto livello rispetto a quella prodotta con Cantù. Da questo punto di vista la squadra ha lavorato con grande volontà e disponibilità”.

Jason Clark (giocatore) – “Con Torino sarà sicuramente una gara speciale per me. Ma tutti noi dovremo affrontare il match nella giusta maniera e con la dovuta concentrazione. Arriviamo dalla sconfitta con Cantù, perciò il modo migliore per disputare una sfida come questa è cercare di mettere in campo più energia e maggior aggressività”.

Note – Jason Clark è un “ex” gialloblù: con la canotta della Reale Mutua nella stagione 2020/21, l’americano ha collezionato 49 presenze (43 di campionato e 6 nelle coppe, Coppa Italia e Supercoppa LNP) segnando 721 punti, 14.7 di media (618 in campionato, 103 nelle Coppe). Tra i piemontesi hanno vestito il biancoblù Pepe, Taflaj e Doneda. Prima della gara, a partire dalle 18:30, all’esterno del PalaFacchetti sarà possibile cenare con il “BIG BLU BBQ”, l’originale barbecue americano organizzato da Blu Events e BIG IKE BBQ.

Media – Gruppo Mascio-Reale Mutua è già nella storia come prima gara di Serie A2 che verrà trasmessa sul canale Twitch della Fip (visione gratuita e accessibile senza alcuna registrazione al link: https://www.twitch.tv/italbasketofficial). La gara viene trasmessa in diretta tv su MS Channel HD (pay bouquet satellitare Sky canale 814, in chiaro piattaforma satellitare TivùSat canale 54, in streaming su www.mschannel.tv), in diretta streaming su LNP Pass (in chiaro) e sul canale Twitch di Italbasketofficial (in chiaro). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (assistente allenatore) – “Treviglio è sicuramente la squadra più esperta del girone, con diversi giocatori nel roster che vantano molta esperienza sia in Serie A2 che in Serie A, di cui alcuni che hanno anche vinto in A2 e un giocatore, Sacchetti, che ha vinto lo scudetto con Sassari. È una squadra che finora ha vinto due delle tre partite giocate, l’ultima contro Cantù persa di 10 punti, ma combattuta fino alla fine. La caratteristica principale di Treviglio è la condivisione di palla che permette a tutti i loro giocatori di essere pericolosi, e per questo motivo è una squadra difficile da affrontare. Difensivamente hanno mostrato una serie di giocate aggressive per cercare di rompere il gioco degli avversari, fattore che la rende una squadra tosta a difesa schierata”.

Federico Poser (giocatore) – “In questa settimana ci siamo preparati al meglio. Treviglio è sicuramente una delle squadre più attrezzate del nostro girone, ma noi domenica faremo di tutto per estendere la nostra striscia di vittorie”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani. Sono tre gli ex della sfida: Simone Pepe ha giocato con la maglia della Blu Basket Treviglio nella stagione 2019/20, Celis Taflaj ha vestito la canotta di Treviglio nel 2018/19 e Simone Doneda ha giocato con i trevigliesi nel corso della stagione 2019/20.

Media – La gara sarà in diretta su MS Channel HD (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat, in streaming su www.mschannel.tv). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

