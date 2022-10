Serie A2 Old Wild West – Tutto sulla seconda giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Seconda giornata della Serie A2 Old Wild West 2022/23 nel girone Verde, con due anticipi sabato 8 ottobre: Juvi Cremona-Torino e Latina-Urania Milano. Le altre quattro gare si giocano domenica 9.

Sabato 8 ottobre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Reale Mutua Torino

Latina: Benacquista Assicurazioni-Urania Milano

Domenica 9 ottobre, ore 18.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Kienergia Rieti

Piacenza: UCC Assigeco-Novipiù Monferrato Basket

Veroli: E Gap Stella Azzurra Roma-Gruppo Mascio Treviglio

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Vanoli Basket Cremona

Riposa: 2B Control Trapani

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Novipiù Monferrato Basket 2 1 0 Acqua S.Bernardo Cantù 2 1 0 Kienergia Rieti 2 1 0 2B Control Trapani 2 1 0 Vanoli Basket Cremona 2 1 0 Gruppo Mascio Treviglio 0 0 0 UCC Assigeco Piacenza 0 0 1 Moncada Energy Agrigento 0 0 1 Ferraroni Juvi Cremona 0 0 1 Urania Milano 0 0 1 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 1 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 1 Reale Mutua Torino (-3 punti) -1 1 0

LE PARTITE

FERRARONI JUVI CREMONA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 8 ottobre, 20.30

Arbitri: Dori, Lucotti, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3e9fotZ

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Torino è una squadra con ambizione, costruita con giocatori esperti e allenata da un veterano come Ciani. Ci serve più pulizia di gioco e dobbiamo evitare i blackout che abbiamo subito a Rieti. Giocare davanti ai nostri tifosi sarà importante, perché la gente sugli spalti ci darà una mano”.

BJ Blake (giocatore) – “Torino è un’ottima squadra, e arriva da una importante vittoria la settimana scorsa con la Stella Azzurra Roma. Li abbiamo studiati in video con il coach, vanno molto in transizione e tirano bene da 3. Dobbiamo giocare il nostro basket e unirci da squadra per portare a casa i primi 2 punti della stagione davanti al nostro pubblico”.

Note – Questa sarà la prima partita in A2 della storia della Ju-Vi nel palazzetto di casa, il PalaRadi di Cremona.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La partita contro Torino sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Questo campionato impone di resettare in fretta tutto quello che è relativo all’ultima partita disputata. Per noi quella di domenica scorsa è stata una buona vittoria, che ci ha dato fiducia e serenità per aver mostrato all’esordio le nostre potenzialità. È evidente che ora si volta pagina sotto il profilo tattico, sotto il profilo delle caratteristiche degli avversari e della consistenza che hanno dimostrato di avere nella prima giornata di campionato. Non saremo davanti al nostro pubblico e sul nostro parquet ma dobbiamo provare ad avere la stessa credibilità e consistenza lontano da Torino. Queste sono le tematiche che vogliamo verificare e sulle quali vogliamo avere dei riscontri: la capacità di cambiare faccia sotto il profilo tattico e la capacità di avere continuità di rendimento lontano dal nostro terreno di gioco”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Con la partita di domenica scorsa ormai archiviata, abbiamo preso tutti gli spunti positivi e negativi per costruire una buona settimana di lavoro. Ci attende la prima trasferta dell’anno e vogliamo fare bene. Un campionato di successo è determinato dai punti che si riescono a fare lontani da casa e noi vogliamo farci trovare subito pronti sotto questo punto di vista”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani.

Media – La gara sarà in diretta in streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – URANIA MILANO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 8 ottobre, 20.30

Arbitri: Masi, Puccini, Grappasonno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CDjXpU

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Ci teniamo a esordire bene in casa e ad avere una reazione immediata alla brutta partita della scorsa settimana. Non abbiamo mai giocato così male, quindi adesso mettiamo da parte l’emozione e andiamo a disputare una partita che dovrà essere caratterizzata da una difesa forte e da un gioco fatto di grande intensità. Eravamo coscienti di avere un calendario iniziale difficile con trasferte lunghe e impegnative, e due partite in casa con Milano e Vanoli Cremona, quindi dobbiamo prendere il passo e cercare di sbagliare il meno possibile, perché ogni minima cosa è importante”.

Giordano Durante (giocatore) – “La prima partita è stata complicata, per via della condizione fisica dovuta al lungo viaggio e dell’emozione, siamo entrati in campo molto contratti. Abbiamo fatto fatica a esprimere la nostra pallacanestro. Ora è rientrato Sasà (Parrillo, ndr) ed essendo tanti possiamo alzare il ritmo, mantenerlo per tutti i 40 minuti e giocare la nostra pallacanestro che è fatta di intensità, corsa, difesa forte, aggressività. Inoltre, giocare in casa con la spinta dei nostri tifosi sarà l’occasione per riscattarci subito. Ogni partita è fondamentale, sarà un campionato difficile, quindi dobbiamo partire bene da subito e riscattarci dopo la brutta partita a Casale. Milano è una squadra competitiva con grandi giocatori, anche nelle individualità come Amato, Montano Potts, Hill che è molto solido, non sarà assolutamente facile. Milano viene da una sconfitta in casa contro Cantù, che sappiamo essere una delle più attrezzate del girone, quindi avrà altrettanta voglia di riscattarsi, noi dovremo essere determinati e portare a casa i due punti”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Partita difficile contro una squadra che, come noi, ha subito una dura sconfitta nel turno di apertura. Dovremo cercare di migliorare approccio e concentrazione, Latina è una squadra imprevedibile che ti dà pochi punti di riferimento, Rodriguez è un play di talento e che sa innescare un attacco che può produrre parziali importanti. Servirà una gara molto più intensa rispetto a quella della scorsa settimana, cercando di continuare il percorso di crescita tecnica”.

Michele Ebeling (giocatore) – “Sappiamo che a Latina sarà una gara complessa, ma vogliamo ripartire subito con decisione dopo la prima sconfitta in campionato. Sarà importante continuare a cercare affinità, migliorare i nostri meccanismi difensivi ed offensivi, consapevoli di poter progredire centrando ottimi risultati”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – KIENERGIA RIETI

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Caforio, Pecorella, Bertuccioli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3SVzV3S

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Con l’Urania abbiamo fatto buone cose in difesa, ma possiamo e dobbiamo avere più continuità. Ogni tanto spegniamo ancora la luce e ci facciamo un po’ prendere dallo scoramento, il che può essere dovuto alla fatica della preparazione. Stiamo cercando di lavorare su questo aspetto, in modo da trovare reazioni incisive e con uno spirito più aggressivo. Scendiamo in campo per vincere, non ci sono dubbi. Per quanto riguarda i nostri tifosi, loro ci danno una spinta importante dagli spalti, ma non difendono e non fanno canestro, sta a noi portare sul parquet il loro entusiasmo”.

Nicola Berdini (giocatore) – “A Milano è stata una grande partita. La prima di campionato è sempre un po’ rischiosa ed è sempre difficile da interpretare. Sappiamo che c’è molto da migliorare, ma siamo sulla buona strada. La squadra ha offerto una buona prestazione sotto l’aspetto difensivo, che è quello a cui teniamo maggiormente. In attacco abbiamo grande qualità e possiamo trovare canestro facilmente. Una volta che siamo solidi in difesa e manteniamo l’intensità giusta per 40 minuti, potremo dire la nostra ovunque”.

Note – Con ogni probabilità non sarà del match Francesco Stefanelli, che non si è mai allenato in gruppo durante la settimana.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La sfida verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: https://www.facebook.com/pallcantu; https://twitter.com/pallcantu; https://www.instagram.com/pallcantu/; https://t.me/pallacanestrocantu.

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (viceallenatore) – “È stata una settimana turbolenta per quanto riguarda gli allenamenti, a causa dell’indisponibilità parziale del PalaSojourner; nonostante questo abbiamo lavorato sugli aspetti che non avevano funzionato nel match contro la Juvi Cremona. Affrontiamo un top team, costruito per vincere e tornare in A. Sarà difficile ma dobbiamo essere bravi a limitare il loro uno contro uno. Hanno tanto talento a disposizione, dobbiamo mettere intensità e voglia sin dal primo minuto”.

Darryl Tucker (giocatore, ala) – “Ci stiamo preparando alla gara di Cantù nel migliore dei modi. Sono una grande squadra con giocatori top, ma anche noi non siamo da meno. Possiamo fare bene ma dobbiamo tirare fuori una prestazione quasi perfetta. Quando facciamo quello che ci chiede il coach nei 40 minuti tutto è possibile”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e su Benjamin Marchiaro, che tornerà a disposizione solamente a metà ottobre.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPCTV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro Cantù di domenica viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook, che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

UCC ASSIGECO PIACENZA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Vita, Lupelli, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3SF8trn

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Ci aspetta un match difficile e pieno di insidie che dovremo affrontare con la massima attenzione, mantenendo un livello di concentrazione elevato per tutti i quaranta minuti, anche se non nascondo che vogliamo a tutti i costi portarci a casa la partita. Loro sono una squadra molto giovane e fisica: dovremo essere bravi a essere continui in fase difensiva, per limitare il loro contropiede e reggere il loro urto e la loro stazza a rimbalzo. Lì si giocherà la partita”.

Lorenzo Querci (giocatore) – “Domenica sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quella contro la Vanoli Cremona, ma non meno importante e meno difficile, visto che Monferrato è una squadra molto talentuosa e con tanti punti nelle mani. Noi dovremo essere bravi ad arginare i loro punti di forza rispettando il lavoro fatto in settimana, mantenendo alta l’intensità ed entrando in campo con la mentalità giusta, per regalare ai tifosi la prima vittoria stagionale”.

Note – Ancora out Lorenzo Galmarini. Questa partita è l’occasione per l’Assigeco di riabbracciare Matteo Formenti, per quattro stagioni in maglia bianco-rosso-blu (dal 2016 al 2019 e nel 2020/21) con più di 100 presenze e 1000 punti a bersaglio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI MONFERRATO BASKET

Andrea Valentini (allenatore) – “Piacenza è una squadra candidata a stare nella prima fascia della classifica. Pascolo ha giocato l’Eurolega, Sabatini è uno dei migliori playmaker del’A2, Skeens è solido e McGusty sa il fatto suo. Noi vogliamo in ogni partita dimostrare che ci siamo e possiamo giocarcela. Siamo contenti della prima partita che abbiamo giocato, perché ci tenevamo a fare bene di fronte al nostro pubblico”.

Niccolò Martinoni (giocatore, capitano) – “Sarà una partita complicata, abbiamo rotto il ghiaccio con la vittoria contro Latina al termine di una partita ben giocata. Domenica ci aspetta una sfida difficile contro un avversario importante che nell’esordio in campionato ha dato filo da torcere alla Vanoli Cremona. Piacenza è una squadra molto solida che ha voglia di portare a casa il primo successo casalingo della stagione. Noi ci stiamo allenando in settimana sui loro punti di forza e vogliamo provare a metterli in difficoltà”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Andrea Valentini, ad eccezione del giovane Mark Chornohrytzkyi, ancora in fase di recupero dopo l’operazione al ginocchio della passata stagione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Ursi, Miniati, Raimondo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3M9yhJU

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La prima partita casalinga ci vede affrontare una delle favorite di questo campionato, che ha appena firmato una vecchia conoscenza di questo campionato e della Stella Azzurra Roma in particolare: Marcius aggiungerà profondità e talento ad un reparto già consolidato ed esperto, con Bruttini, Lombardi e Sacchetti. Gli esterni sono giocatori in grado di creare gioco per loro e per gli altri. Clark è il go to guy della squadra, è capace di portare alla causa punti e sostanza, mentre Giuri, Marini e Cerella garantiscono un buon mix di qualità ed energia. Dal canto nostro, noi veniamo da una sconfitta a Torino e abbiamo voglia di reagire. Serviranno sostanza ed equilibro, ma soprattutto continuità nei 40 minuti”.

Lazar Nikolic (giocatore) – “Prima del turno di riposo affrontiamo l’esordio casalingo, consapevoli di trovarci di fronte un’altra squadra di livello, dopo Torino, come quella di Treviglio. Di fronte a un altro test probante vogliamo metterci di nuovo alla prova, per misurare i nostri progressi di squadra e le nostre ambizioni per essere pronti nei momenti più caldi”.

Note – Ex della partita: Sandi Marcius, nuovo arrivato a Treviglio, alla Stella Azzurra Roma nelle stagioni 2020/21 e 2021/22.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI TREVIGLIO

Michele Carrea (allenatore) – “È una prima per noi: siamo curiosi e abbiamo voglia di metterci alla prova dopo un percorso che non è stato lineare, sia per quanto riguarda gli infortuni di Marini e di Clark, sia per l’infortunio più grave di Taylor che ha portato al suo avvicendamento a pochi giorni dall’inizio del campionato. A margine di queste situazioni di criticità, la squadra ha sempre lavorato con grande impegno, partecipazione e serietà. Siamo curiosi di vedere a che punto siamo: sarà la partita vera a dirci realmente dove siamo arrivati e cosa ancora dobbiamo aggiustare. Andiamo a giocare con una squadra che ha un mix di giovani e di giocatori esperti, come sono Rullo, Giachetti e Chiumenti, guidata da un tecnico di grande esperienza, che ha fatto molto bene l’anno scorso allenando una squadra con le stesse caratteristiche, San Severo. Sappiamo quanto sia complicato fare punti in trasferta ma, con grande rispetto per la Stella Azzurra, siamo convinti che in questo momento della stagione si debba guardare più a noi stessi, per capire il punto del percorso in cui siamo. Siamo consapevoli che è una partita che vale già due punti e che bisogna trovare il modo per portarla sui binari giusti”.

Brian Sacchetti (giocatore) – “C’è sempre un po’ di emozione mista a tensione quando si parte con la prima di campionato. L’infortunio di Taylor non ci ha aiutato, ma stiamo lavorando con intensità e concentrazione per arrivare pronti a questa trasferta. Sappiamo che il nostro sarà un girone molto competitivo e, soprattutto in trasferta, sarà importante l’approccio alla gara dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Dobbiamo cercare di far valere le nostre caratteristiche sin dalla palla a due e tenere la testa nella partita per tutti i 40 minuti. Sappiamo che possiamo fare bene e sta a noi dimostrarlo”.

Note – In maglia Gruppo Mascio esordisce il croato Aleksandar “Sandi” Marciuš, tesserato in settimana a seguito dei problemi fisici riscontrati allo statunitense Travis Taylor; il lungo croato sarà l’unico ex della gara, proprio in virtù delle ultime due stagioni disputate con la Stella Azzurra.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – VANOLI CREMONA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Rudellat, D’Amato, Giovannetti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3MbicDy

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Domenica affrontiamo una squadra profonda, costruita per fare un campionato di vertice e che ha la forza di non nascondere le proprie ambizioni. Una Società che ha militato fino allo scorso anno nella massima serie e che porta lustro e organizzazione in questa lega. Siamo consapevoli della loro forza fisica e tecnica, nonché dell’ottimo sistema tattico di coach Cavina, ma entusiasti di poter competere contro team di livello; questa è una motivazione molto forte che vogliamo mettere in campo. La nostra settimana non è stata lineare per qualche problema di salute, ma l’impegno non è mancato e contiamo di poter fare un passo in avanti in termini di continuità, dovremo combattere a rimbalzo ed evitare errori banali che ancora ci capita di commettere, aumentando la concentrazione, che per una squadra giovane come la nostra non è ancora sufficiente. Confidiamo in un PalaMoncada caldo e appassionato per la prima partita casalinga, che coincide con il nostro ritorno in Serie A2”.

Albano Chiarastella (giocatore) – “Domenica scorsa è stato incredibile vedere tutte quelle persone venute a Trapani per noi, l’entusiasmo e la gioia che c’era, tante famiglie con bambini. È stato veramente incredibile e spero che domenica sarà così anche al PalaMoncada. Sarà la prima partita in casa contro una corazzata, lo dobbiamo dire, una squadra costruita per vincere. Hanno giocatori di categoria anche superiore, una squadra molto fisica, con altezza e corpi grandi. Noi dobbiamo cercare la possibilità di essere continui in attacco, di essere fluidi, di giocare di squadra e sappiamo che in difesa dovremo fare un extra sforzo contro dei corpi così grossi. Ma si è visto, siamo una squadra che lotta, pronta al sacrificio con giocatori determinati. Finalmente torniamo in casa a giocare la Serie A2, c’è tanta voglia e daremo il massimo”.

Note – Con la seconda giornata di campionato arriva l’esordio casalingo per la Fortitudo Agrigento al PalaMoncada; la squadra ospite è una corazzata costruita per ritornare nella massima serie, la Vanoli Basket Cremona, reduce da una vittoria per 90-87 contro Piacenza. La squadra di coach Demis Cavina è trainata anche da un ex eccellente come l’americano Jalen Cannon, due stagioni alla corte di Franco Ciani, tra il 2017 e il 2019, poco prima che arrivasse Devis Cagnardi. Proprio quest’ultimo recupera la panchina dopo aver scontato una giornata di squalifica e tiene alta l’attenzione dopo la sconfitta

subìta a Trapani per 78-74, un match che a lunghi tratti ha visto la Fortitudo Agrigento in pieno controllo del gioco, un segnale positivo che lascia ben sperare in vista della stagione appena iniziata.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Abbiamo un solo obiettivo: la ricerca della continuità che riguarda il gioco, i risultati e il miglioramento delle nostre esecuzioni offensive e difensive. Continuità è la parola che ho ripetuto più spesso in settimana. Dobbiamo provare a essere continui e a migliorare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda i nostri avversari, Agrigento è una di quelle squadre che ha un ottimo fattore campo, ha un allenatore di cui ho sempre apprezzato il lavoro, ha giocatori di categoria e ha qualche scommessa. Giocano con grande intensità e ci aspettiamo una partita ad alto ritmo, viste le caratteristiche dei loro giocatori. Dovremo essere molto bravi a gestire il loro alto ritmo e portarlo su quelli che a noi sono più consoni”.

Jalen Cannon (giocatore) – “Andiamo a giocare su un campo dove il pubblico è molto caldo. Mi aspetto da parte di Agrigento una partita di grande energia fin dalla palla a due, soprattutto perché è la loro prima in casa e vengono dalla sconfitta nel derby di Trapani. Per noi sarà una trasferta molto difficile anche se giochiamo contro una neopromossa”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Demis Cavina, ad eccezione del capitano Andrea Pecchia, ancora in fase di recupero dall’infortunio al ginocchio. Jalen Cannon è ex della partita, avendo giocato due stagioni (2017/18 e 2018/19) con la maglia di Agrigento.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

