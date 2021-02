Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle quattro gare del mercoledì nel girone Verde

Nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West si giocano quattro recuperi della 2^ giornata: le gare sono tutte in programma mercoledì 17 febbraio.

Mercoledì 17 febbraio, ore 14.00

Trapani: 2B Control-Novipiù JB Monferrato

Mercoledì 17 febbraio, ore 18.30

Udine: Apu Old Wild West-UCC Assigeco Piacenza

Milano: Urania-Staff Mantova

Mercoledì 17 febbraio, ore 20.30

Biella: Edilnol-BCC Treviglio

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 28 14 2 Reale Mutua Torino 18 9 4 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 7 UCC Assigeco Piacenza 18 9 7 Apu Old Wild West Udine 18 9 7 Urania Milano 16 8 7 Novipiù JB Monferrato 16 8 8 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 8 BCC Treviglio 14 7 8 Staff Mantova 14 7 9 2B Control Trapani 12 6 9 Tezenis Verona 12 6 10 Edilnol Biella 10 5 11 WithU Bergamo 8 4 11

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

2B CONTROL TRAPANI – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: mercoledì 17 febbraio, 14.00

Arbitri: Moretti, Valleriani, Marota

Ritorno (già disputato il 28/01): 66-74

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2ZjZQZy

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Questa settimana di allenamenti è stata buona e questo ci dà fiducia, perché contro Casale non dovremo commettere disattenzioni. Loro sono una buonissima squadra e proveranno a riscattare la sconfitta di Bergamo. Da parte nostra servirà concentrazione, dovremo far girare bene la palla e gestire i ritmi di gioco”.

Emmanuel Adeola (giocatore) – “Contro Casale dobbiamo vincere perché vogliamo risollevarci in classifica. Sarà dura ma ci siamo allenati bene. Io sto facendo tanta esperienza, fino ad oggi non sono stato fortunato con gli infortuni ma adesso mi sento bene e mi farò sempre trovare pronto ogniqualvolta il coach avrà bisogno di me”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz). Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Valentini (capo allenatore) – “Per prima cosa voglio ringraziare il Presidente, il Main Sponsor e tutto il consiglio di amministrazione per l’opportunità che è stata data a me e a Andrea Fabrizi di portare a termine la stagione, una stagione travagliata per tanti motivi, tant’è vero che domani noi andiamo a giocare a Trapani la seconda giornata di campionato, quando abbiamo già giocato il ritorno. Sarà una partita completamente diversa da quella che abbiamo giocato quindici giorni fa: loro hanno recuperato tutti gli effettivi e vengono da dieci giorni di inattività dopo le due vittorie con Tortona e Piacenza. Noi cercheremo di fare una partita con la massima concentrazione, possesso dopo possesso, per cercare di giocarci tutto nel finale di partita. Questo è quello che chiediamo ai ragazzi ed è quello che cercheremo di fare”.

Note – Assente solo Lucio Redivo, ancora alle prese con il suo infortunio. Da valutare, invece, le condizioni di Daniel Donzelli.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS e raccontata in diretta web radio su Radio VanD’A.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: mercoledì 17 febbraio, 18.30

Arbitri: Perocco, Foti, Nuara

Ritorno (già disputato il 27/01): 80-91

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3po0nnC

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Le vittorie con Treviglio e Capo d’Orlando sono state importanti per riacquisire fiducia nel nostro lavoro quotidiano, avvenute, tra l’altro, contro due tra i migliori attacchi del girone Verde. Ora affronteremo un avversario, l’UCC Assigeco Piacenza, che sta dimostrando di meritare la posizione di classifica attuale e che vanta il terzo miglior attacco. Ci attendiamo, dunque, una partita tosta che richiederà uno sforzo difensivo importante, di squadra e individuale. Markis McDuffie, in particolare, rappresenta il principale terminale offensivo di Piacenza, al quale dovremo prestazione massima attenzione”.

Dominique Johnson (giocatore) – “Quella con Piacenza sarà una sfida importante per noi, soprattutto dal punto di vista mentale. Nella gara disputata al PalaBanca ci siamo innervositi per alcune decisioni arbitrali, invece di concentrarci sul gioco vero e proprio. Ma ora stiamo tornando ai nostri livelli e anche questa settimana abbiamo lavorato duramente in allenamento. Sicuramente ci faremo trovare più preparati per la seconda gara con Piacenza. Mi attendo una bella partita, noi dovremo mettere in campo la loro stessa energia”.

Note – Rimangono indisponibili i lungodegenti Andrea Amato, che sta proseguendo la riabilitazione dopo l’intervento alla schiena, e Vittorio Nobile, sulla via del recupero dalla lesione all’adduttore destro rimediata nei primi minuti della gara di ritorno con i piacentini. Tra gli ex dell’incontro figura l’attuale direttore tecnico dell’Area sportiva e Senior assistant coach dell’Apu Old Wild West Udine Alberto Martelossi, giunto a Piacenza nel febbraio del 2020, poco prima dello stop ai campionati per la pandemia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI UCC PIACENZA

Lorenzo Dalmonte (assistente allenatore) – “Per noi è obbligatorio resettare tutto dopo la sconfitta interna contro Torino. Affrontiamo una squadra in netta crescita e molto motivata a dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Stanno vivendo un buon momento, hanno un roster importante e profondo con obiettivi chiari e dichiarati. Noi abbiamo indicazioni sulla partita giocata qualche settimana or sono e dovremo essere bravi a non commettere gli stessi errori. Sarà fondamentale cercare di gestire i ritmi sin dalle prime battute del match”.

Tobin Carberry (giocatore) – “Udine è un’ottima squadra e lo ha dimostrato anche nell’ultima partita che abbiamo giocato contro di loro. Hanno un roster formato da giocatori importanti: noi dovremo rimanere concentrati per tutta la partita e giocare con un approccio mentale solido. In difesa dovremo essere molto reattivi e rispettare con fiducia tutte le indicazioni che ci sono state riportate dallo staff tecnico in sede di preparazione della partita”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Salieri.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS.

URANIA MILANO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: mercoledì 17 febbraio, 18.30

Arbitri: Wassermann, Gagno, Spessot

Ritorno (già disputato il 27/01): 70-60

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pnj6Qv

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Affrontiamo una squadra in ottima forma, che ha cambiato marcia nelle ultime settimane, non casuali le tre vittorie nelle quattro recenti uscite. La Mantova che troveremo di fronte domani sera (mercoledì, ndr) sarà lontanissima parente rispetto a quella affrontata nella gara di andata. Coach Di Carlo ha dato una svolta tattica e di mentalità agli Stings, grazie anche alle rotazioni diverse ed a quintetti camaleontici che possono creare più di un problema. Sfruttando ad esempio l’energia di Ghersetti dalla panchina, oppure Cortese da 4 in situazioni speciali. Da parte nostra quindi massima concentrazione, dovremo evitare di subire la loro aggressività ed i tanti probabili cambi di ritmo, cercando invece di avere buone letture e spaziature offensive”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Domani sera (mercoledì, ndr) sarà un’altra opportunità per dimostrare che al di là della buona volontà dobbiamo rimanere attaccati alle indicazioni, all’ordine e alla disciplina, cinici, senza cedere alle situazioni di stress delle partite serrate. Questo aspetto ci farà crescere nella mentalità e come gruppo. Milano è una squadra che tende a gestire il ritmo della partita, quindi ad avere l’inerzia della gara. Da questo punto di vista sarà un incontro complicato e dobbiamo essere molto concentrati sulle cose che prepareremo contro di loro; sono convinto che in questo modo potremo vincere a Milano”.

Luca Infante (giocatore) – “La partita che giocheremo mercoledì con Milano sarà importantissima, perché ci potrebbe permettere di aggarciarli e piazzarci in una posizione importante in classifica. Sta a noi adesso lavorare e prepararla nel poco tempo a disposizione. Dobbiamo stare concentrati e ‘sul pezzo’; credo sia molto importante ‘avere fame’ perché in questo momento cruciale della stagione a fare la differenza sono appunto i dettagli e la fame di vittorie. Sarà una gara tosta, perché Milano è una squadra composta da ottimi italiani e due americani importanti. Però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi perché è tutto nelle nostre mani. Ci attenderà un’altra battaglia”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

EDILNOL BIELLA – BCC TREVIGLIO

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: mercoledì 17 febbraio, 20.30

Arbitri: E. Bartoli, Puccini, Pellicani

Ritorno (già disputato il 28/01): 95-83

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2NqtXM4

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Sapevamo che con Verona non sarebbe stata una partita semplice contro una squadra forte, che aveva extra motivazioni dopo il cambio di allenatore, ma abbiamo offerto una prestazione di energia e di cuore. Abbiamo dimostrato di avere qualcosa di speciale e che dobbiamo mantenere nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida con Treviglio. Dobbiamo continuare a costruire per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Note – Da valutare Matteo Pollone, positivo al Covid.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, e in differita giovedì 18 febbraio alle ore 21.00.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Non c’è purtroppo il tempo di goderci questa meritata vittoria su Mantova. Vogliamo andare a Biella determinati per giocare con una squadra che pochi giorni fa è venuta sul nostro campo a banchettare. Dobbiamo e vogliamo fare nostra la partita”.

Davide Reati (giocatore, capitano) – “È una situazione nuova per noi giocare ogni tre giorni, praticamente per due mesi. Fisicamente e mentalmente non è una situazione da sottovalutare; è stremante, ma ci dobbiamo abituare. Azzeriamo la partita di domenica, mercoledì siamo in campo a Biella e dobbiamo per forza riscattare la brutta prestazione in casa. È comunque bello giocare ogni tre giorni, perché se perdi hai subito modo di rifarti; se vinci puoi cavalcare l’entusiasmo e puoi cercare di inanellare vittorie consecutive, come spero faremo”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi per la trasferta di Biella.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, differita su Seila TV, canale 216 digitale terrestre. Aggiornamenti in tempo reale sui social Blu Basket.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West