Sorride Cantù: Massagno superata nel primo test della preseason

La prima amichevole della stagione sorride all’Acqua S.Bernardo, che batte una coriacea SAM Massagno allungando nel finale dopo una partita molto combattuta.

Cantù, che inizia con Hickey, Cesana, Nikolic, Young e Baldi Rossi in quintetto, parte subito forte con Nikolic dalla lunetta e una tripla di Hickey, ma la SAM Massagno, grazie a un’ottima percentuale nel tiro da 3, resta incollata alla partita. Il primo quarto continua con break da entrambe le parti e con le due squadre che si alternano al comando della partita, ma alla fine è l’Acqua S.Bernardo a chiudere in vantaggio 25-22 grazie a Young, già a quota 9 punti, e al canestro nell’ultima azione di Hickey.

Il secondo parziale inizia sempre sull’onda dell’equilibrio, con Cantù che punisce dalla lunga distanza con le triple di Cesana e Bucarelli, ma la SAM resta ancora una volta in scia, sfruttando con freddezza i tiri liberi concessi dalla difesa canturina. Con le percentuali dal campo che si abbassano per entrambe, è nuovamente la formazione di Sacchetti ad essere più efficace nel minuto conclusivo e grazie alla rocciosa difesa di Burns e ai canestri di Berdini e Hickey, primo giocatore ad andare in doppia cifra, va al riposo avanti di cinque lunghezze, sul 41-36.

Nella ripresa Cantù si ripresenta sul parquet con Berdini, Bucarelli, Nikolic, Young e Baldi Rossi. Gli elvetici rientrano però con più convinzione dagli spogliatoi e tornano in vantaggio di quattro punti a metà del quarto, ma l’Acqua S.Bernardo reagisce e dopo un time-out chiamato da coach Sacchetti riporta prontamente la gara in parità. Nel finale della terza frazione i ritmi si abbassano e questa volta negli ultimi possessi è più lucida Massagno, che va all’ultima pausa avanti 54-57.

Prima Burns e poi uno scatenato Young suonano la carica per Cantù, che torna avanti di sei all’inizio del quarto conclusivo. Gli avversari non mollano, ma Cantù nel finale cambia marcia e, grazie ad una circolazione di palla che torna fluida ed efficace, allunga definitivamente, toccando anche un vantaggio massimo di dieci lunghezze. La sirena finale sancisce la vittoria dell’Acqua S.Bernardo 78-72.

LE DICHIARAZIONI

“L‘inizio di ogni stagione è sempre bello, – commenta Stefan Nikolic – abbiamo affrontato la partita con il giusto atteggiamento cercando di giocare insieme, di squadra. Capiremo piano piano come far uscire il meglio da ognuno di noi, ruoli ed equilibri. Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, ma ci siamo adattati con la energia e aggressività in difesa e costruendo dei buoni tiri. Domani abbiamo una bella sfida contro una squadra importante come Brescia per un’altra prova importante.”

“Sono contento di aver iniziato con una vittoria. Sicuramente mi porto via delle discrete indicazioni. – commenta coach Sacchetti – Siamo ancora molto imballati per via del lavoro svolto fin qui, ma ho visto alcune cose buone in campo. Non è stata una partita semplice perché loro ci hanno creato qualche problema sotto canestro e sono stati bravi a tirare con costanza da 3, nel finale abbiamo dovuto dare fondo alle energie rimaste per portarla a casa.”

Spinelli Massagno – Pallacanestro Cantù 72-78 (22-25, 14-16, 21-13, 15-24).



Spinelli Massagno: Rauseo, Martino 2, Mlladjan M. 20, Tanackovic 2, Langford 5, Paige 9, Togni, Mladjan D. 18, Clanton 13, Steinmann 3, Seistrakoy. All. Gubitosa.

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 3, Berdini 6, Nikolic 15, Nwohuocha, Bucarelli 7, Hickey 14, Burns 9, Young 19, Cesana 5.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’