Stella Azzurra, Franco Del Moro nuovo direttore commerciale

Franco Del Moro è il nuovo Direttore Commerciale della Stella Azzurra Basketball Academy. Il manager pesarese, classe 1959, entra ufficialmente a far parte dei quadri dirigenziali nerostellati: a seguito di esperienze lavorative di assoluto livello nel mondo della pallacanestro (Presidente della Victoria Libertas Pesaro, Direttore Generale dell’Associazione Italiana Arbitri e – nell’ultimo triennio – Direttore Generale di Kleb Basket Ferrara, solo per citarne alcune), Del Moro approda a Roma con l’obiettivo di sviluppare l’intera area Commerciale della Stella Azzurra.

“Del Moro è un dirigente che non ha ovviamente bisogno di presentazioni – è il commento del DG Julio Trovato – e costituisce un’aggiunta di estremo valore all’organigramma della Stella Azzurra. Lo sviluppo di un settore così importante come quello commerciale, a maggior ragione in una città sì complicata ma dalle potenzialità infinite come Roma, necessitava forzatamente di una figura dello spessore e dell’esperienza di Franco”.

Del Moro è impaziente di iniziare la nuova avventura: “Ringrazio il presidente Camponeschi e tutto il Club per la fiducia riposta nel conferirmi un incarico così importante nello sviluppo dell’attività societaria. Essere parte integrante del progetto di crescita della Stella Azzurra, una società storica e riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, é per me motivo d’orgoglio e di soddisfazione. Da oggi lavorerò quotidianamente con l’obiettivo di aiutare la Stella a crescere sia fuori che dento il campo e poter raggiungere obiettivi sempre più importanti come questo Club e questa meravigliosa città meritano”.

Uff.Stampa Stella Azzurra