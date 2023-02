Su Ticketmaster aperte le prevendite per la Final Four di Coppa Italia LNP 2023

Lega Nazionale Pallacanestro comunica che sul portale Ticketmaster, Official Ticketing Partner di LNP, sono attive le prevendite dei biglietti per la Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West, organizzata da Pallacanestro Cantù.

Di seguito il link alla vendita dei tagliandi, con i prezzi dei vari settori e le informazioni sull’evento: https://www.ticketmaster.it/artist/coppa-italia-lnp-biglietti/1144704

Le gare sono in calendario alla E-Work Arena di Busto Arsizio (Va): sabato 11 le semifinali di Serie B e Serie A2; e domenica 12 marzo le due finali valevoli per l’assegnazione del trofeo per la Serie B e la Serie A2.

SUPER EARLY BIRD!

Nella prima fase di vendita, attiva fino a domenica 26 febbraio, è disponibile esclusivamente l’offerta “Super Early Bird”: consente di acquistare l’abbonamento valido per i due giorni della manifestazione, comprensivo di tutte e 6 le gare in calendario (4 semifinali e 2 finali), con uno sconto fino al 13% del prezzo finale di vendita (in base al posto prescelto).

IN PIÙ I PRIMI 200 che tra il 20 ed il 26 febbraio acquisteranno l’abbonamento per l’intero evento, riceveranno in omaggio la Special Edition del calzino basket dell’evento, con i loghi delle 8 squadre partecipanti. Realizzato in esclusiva per LNP da “Scrimmage” (scrimmage.eu), azienda leader nella personalizzazione delle calze sportive da gioco ed outwear.

