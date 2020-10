Supercoppa A2 – I veterani Ghersetti e Infante trascinano Mantova al successo

Prima vittoria in Supercoppa per gli Stings che superano 85-79 l’Agribertocchi Orzinuovi con una prestazione di alto livello da parte di Luca Infante (13 punti) e Mario Ghersetti (21 punti). All’Agribertocchi non basta un Miles da 27 punti.

Partenza positiva per gli Stings che dopo due minuti si ritrovano in vantaggio 8-0 con un’Orzinuovi in difficoltà realizzativa. Ci pensa però Miles a fare entrare in partita i suoi sbloccando gli ospiti dalla lunetta e dando il via alla rimonta. L’Agribertocchi prende fiducia e ribalta quindi l’incontro sul 9-8 evidenziando le disattenzioni difensive dei biancorossi. Al rientro dal timeout di coach Di Paolantonio, la Staff ritrova la via del canestro pur con un James in serata negativa (4 punti e 4 perse nei primi 20 minuti). Ghersetti e Ferrara firmano i punti del vantaggio per 19-17 a fine primo quarto.

Nel secondo periodo di gioco continua l’equilibrio con Miles sempre in grande spolvero e pericoloso da tre punti e in penetrazione. Mantova si mantiene comunque in vantaggio con un ispirato Ghersetti (11 punti nei primi 20 minuti) e con un Luca Infante autoritario in diverse azioni. Sono ancora però alcuni errori banali degli Stings a permettere all’Agribertocchi di rimanere nell’incontro e pareggiare ancora i conti. Gli Stings reagiscono con un parziale di 6-0 per il 40-34 prima che due bombe consecutive di Rupil diano il vantaggio per 41-40 al 20’.

Orzinuovi inizia meglio la ripresa con il solito Miles e uno Spanghero preciso dalla lunga distanza e in penetrazione. Gli ospiti scappano sul +8 (51-44 al 24’) prima che gli Stings inizino a trovare continuità offensiva coi veterani Ghersetti e Infante. Con pazienza Mantova ricuce fino al pareggio a quota 55 anche se da entrambe le parti si commettono numerosi errori. La partita procede con continui cambi di vantaggio fino a quando Luca Infante trova la bomba del 63-61 sulla sirena del terzo quarto.

Mantova stringe le maglie in difesa e concede appena quattro punti in quattro minuti agli avversari, ma non riesce a scappare a causa di qualche imprecisione offensiva. Dopo gli errori di Miles, ci pensa Spanghero a riportare Orzinuovi in parità sul 68-68. In questo momento si accede però Weaver che è grande protagonista degli ultimi minuti di gara con un posizionamento offensivo sempre perfetto. Orzinuovi reagisce con Miles, ma la bomba di Ghersetti dà il +6 agli Stings (74-80 al 38’). Mantova stringe i denti e con Maspero e Weaver mette in ghiaccio la vittoria per il +6 finale.

Agribertocchi Orzinuovi – Staff Mantova 79-85 (17-19, 24-21, 20-23, 18-22)