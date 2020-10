Supercoppa A2 – Torino passeggia nel derby con Casale

Padroni di casa rimaneggiati e coach Cavina sfrutta l’occasione per provare soluzione e inserire al meglio tutti. Bene la panchina con il rientrante Campani. Unica nota stonata il problema di Pinkins, da valutare nei prossimi giorni.

Camara sblocca subito la partita, Diop risponde a rimbalzo offensivo. Diop colpisce da fuori per il cinque pari. E’ scatenato il lungo gialloblu, che schiaccia il primo vantaggio ospite sul 6-7. Tomasini e Valentini lanciano il minibreak rossoblu che vale 11-7 al 3°. Clark lo interrompe con la tripla del -1, Diop mette la freccia per il sorpasso. Capitan Alibegovic colpisce per il 11-15. Valentini F. e Donzelli impattano il match, la tripla di Tomasini riporta avanti i padroni di casa. Cappelletti non ci sta e riporta la Reale al comando del punteggio, all’8° è 18-20. Bushati e Camara mantengono inalterate le distanze, Clark torna a colpire da 3 per il +5. Il buzzer-beater di Sirchia fissa il 24-27 del 10°. Bushati e Clark spingono la partenza gialloblu nel secondo quarto, Diop torna in azione e la Reale va sul 24-38 del 13°. Valentini sblocca la JB con la tripla del 27-41, che bissa immediatamente per il ridurre il gap. La tripla di Penna interrompe il break dei ragazzi di coach Ferrari, Alibegovic lavora bene anche da sotto per il 34-47 del 17°. Campani debutta in stagione e si iscrive a referto dalla lunetta, Cappelletti chiude il primo tempo con la tripla del 34-55.

Campani ne mette cinque in fila per iniziare la terza frazione, Valentini L. sigla il 38-60 del 22°. Camara si fa sentire e dà energia a tutta la JB, Diop rimane un rebus per i padroni di casa e colpisce per interrompere il break. Campani e Diop combinano bene per il +24 gialloblu, coach Ferrari preferisce interrompere la gara con il time-out. Alibegovic allunga per Torino, Donzelli accorcia le distanze dalla lunetta. Diop e Clark si rimettono al lavoro per il 50-76 del 27°. Alibegovic e Penna non vogliono essere da meno e rispondono alla tripla di Donzelli. Pagani si fa trovare pronto e apre l’ultima frazione, Diop fissa il 59-90 del 32°. Gli ultimi minuti trascorrono sui binari voluti dalla Reale Mutua Basket Torino, che conquista la terza vittoria in altrettante gare di Supercoppa.

JB Monferrato – Reale Mutua Basket Torino: 73-106

Parziali: 24,27, 10-28, 25-29, 14-22

JB: Valentini F. 11, Valentini L. 7, Sirchia 11, Tomasini 7, Donzelli 13, Lomele, Misljenovic, Galluzzi, Avonto 3, Camara 16, Giombini 3, Cappelletti 2. All. Ferrari, ass. Valentini e Fabrizi

Basket Torino: Clark 15, Alibegovic 17, Pagani 6, Penna 9, Cappelletti 6, Campani 12, Pinkins 2, Toscano 7, Diop 20, Bushati 12. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto

FONTE: Uff. Stampa Basket Torino