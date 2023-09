By

La Real Sebastiani Rieti comunica che la gara valevole per la seconda giornata del Girone H di Supercoppa Serie A2 LNP Old Wild West 2023 contro la @luiss.basketball di martedì 12 settembre, si giocherà a porte chiuse presso il PalaLuiss di Roma alle ore 18:30.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass.

