SUPERCOPPA LNP – Miaschi trascina Treviglio, Torino cede dopo un supplementare

Con sei giocatori in doppia cifra e un sontuoso Miaschi (8/11 da tre), la Blu Basket esce vittoriosa dal parquet di Torino dopo un supplementare e si qualifica per la Final Four di Supercoppa LNP: 106-110 dopo l’ennesima sfida intensa tra trevigliesi e torinesi.

Entrambe le squadre devono fare a meno di giocatori assenti per problemi fisici: Harris out per i biancoblù, Schina e Thomas fuori per Torino. Da una parte Finelli ripropone lo stesso quintetto vittorioso con Milano: Vitali, Miaschi, Pollone, Pacher e Guariglia. Da parte opposta Ciani sceglie Vencato, Kennedy, De Vico, Ghirlanda e Cusin. Subito parziale per i locali con De Vico, Vencato e Cusin (7-0), la Blu Basket rimane senza punti nei primi due minuti. Ci pensa Miaschi, protagonista assoluto della prima frazione, con nove punti in un minuto a mettere in partita i biancoblù e ribaltare il risultato: 7-9 (3′). Torino costruisce e segna dal pitturato, più tiri dalla lunga per gli ospiti. Il quarto magnifico di Miaschi finisce con 15 punti (4/5 da tre punti e 3/3 dalla lunetta). La Blu Basket chiude in controllo: la bomba di Sacchetti allo scadere (6/11 di squadra dall’arco) consegna il primo periodo ai ragazzi Finelli: 19-27.

Nel secondo periodo Torino contiene e in pratica dimezza il gap. Pollone prima segna tagliando dal lato debole e poi subisce sfondamento dall’americano Kennedy, Guariglia la mette da sotto per il +10 (22-32 al 13′). Fallo antisportivo di Pepe sull’ex compagno Guariglia (2/2 al liberi), ma Treviglio non ne approfitta in pieno del momento di difficoltà avversario. Dall’altra parte capitan De Vico si butta dentro e subisce fallo, poi cinque punti consecutivi di Kennedy ricuciono il gap (31-38 al 15′) costringendo Finelli a chiamare timeout. Il pacchetto lunghi della Blu Basket riporta i trevigliesi a un vantaggio in doppia cifra (34-44). La Reale Mutua rimane comunque in partita, vince il periodo (26-23) e con i canestri di Cusin chiude sotto 45-50.

Terzo periodo che inizia con le squadre che replicano punto a punto, poi arriva il parziale ospite ancora dalla lunga. Le due triple di Pacher e Vitali scavano un break che riporta avanti di 11 la Blu Basket (49-60 al 25′). Dalla lunga rispondono De Vico e Kennedy, Poser appoggia dal pitturato. Con un piazzato di De Vico, al 28′ Torino raggiunge la parità (61-61). A rimbalzo (11-7 nel quarto) la Reale Mutua fa la differenza, ma Blu Basket si tiene un piccolo punticino a fine periodo: 68-69.

La partita rimane vibrante e equilibrata. L’intensità difensiva sale e si segna di meno (3-6 in quattro minuti di gioco). Si tira dalla lunga per cercare il canestro: alla bomba di Sacchetti per il +5 replica Vencato e subito dopo Pollone. Da una parte, il gioco da tre punti di Pacher scalda i tifosi trevigliesi (78-85), dall’altra replica Pepe. Il libero di De Vico (fallo tecnico fischiato a Finelli) e i due personali di Pepe riavvicinano la Reale Mutua, poi quattro punti di Vitali rilanciano la Blu Basket (86-91 a -1’30”). La mano di Pacher non trema, ma anche De Vico non è da meno. Sotto di tre lunghezze, Torino conquista conquista tre liberi con Pepe a -7″ che regalano la parità (94-94) e i tempi supplementari.

L’overtime parte con due tripke, una parte per parte. L’intensità rimane alta, ma la palla entra poco. Un gioco da tre punti di Vitali e quattro liberi di Giuri sembrano indirizzare nuovamente il match per la Gruppo Mascio. Ma Pepe e Vencato non ci stanno, finché Miaschi non si inventa il canestro della vittoria (103-108 a -8″), regalando al quintetto di coach Finelli una vittoria sul parquet di Torino: 106-110 al 45′.

Il successo all’ overtime qualifica la Blu Basket alla Final Four di Supercoppa di Montecatini Terme dove, nella semifinale di sabato, affronterà la Real Sebastiani Rieti.

Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Treviglio 106-110 d1ts (19-27, 26-23; 23-19, 26-25; 12-16)

Reale Mutua: Vencato 26, Kennedy 15, De Vico 22, Ghirlanda 7, Cusin 8; Poser 13, Pepe 15, Fea; Osatwna ne, Rua ne. All. Ciani.

Gruppo Mascio: Vitali 13, Pollone 5, Miaschi 29, Pacher 18, Guariglia 18; Cerella, Giuri 16, Sacchetti 11, Barbante; Guerci ne. All. Finelli.

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Marco Marzulli di Pisa, Paolo Puccini di Genova.

UFF.STAMPA BLUBASKET TREVIGLIO