Supercoppa Serie A2 – Il programma del secondo turno

Di seguito il programma delle gare della seconda giornata della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2. Le partite si giocano sabato 17 e domenica 18 ottobre, tutte in diretta streaming su LNP PASS. Rinviata a giovedì 29 ottobre la sfida tra San Severo e Latina nel girone Arancione. La fase di qualificazione prevede tre partite di sola andata (terza e ultima giornata in programma il 25 ottobre), le vincenti dei sette gironi e la Società organizzatrice si qualificano per la Final Eight del 6-8 novembre. La squadra organizzatrice, qualora fosse già qualificata, lascia il posto alla miglior seconda nei sette gironi.