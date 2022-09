Supercoppa LNP – La Vanoli Cremona in trionfo contro una mai doma San Severo

La Vanoli Cremona fa subito la voce grossa in una stagione che vuole vederla protagonista. Trionfo in Supercoppa per la squadra di Cavina che supera nell’epilogo della Final Four di Forlì la Cestistica San Severo e rinforza la sua posizione da favorita nella stagione appena iniziata. Una vittoria meritata ma gli applausi vanno anche ai pugliesi che non hanno mai mollato e sono riusciti a riemergere in almeno un paio di tentativi di affondate.

San Severo parte forte nel primo quarto sostenuta dal 4/6 da tre punti e nonostante un Ed Daniel costretto alla panchina con 2 falli. Cremona è un diesel, parte in sordina ma è ampiamente in partita nonostante l’ottimo inizio degli avversari. 18-16 per i neri dopo 10” ma la Vanoli entra in partita definitivamente nel 2°quarto e piazza un break che la porta avanti 18-25. Cavina trova anche la tripla di Gallo ed è Eboua a trascinare Cremona che si trova avanti 29-33 all’intervallo.

Eboua guida anche nei primi 5′ della ripresa e si porta a +8 (35-43) con San Severo sulle gambe. Ma la Cestistica si dimostra di grande carattere e torna subito a contatto con le triple di Luposor e Sabatino per il 48-50 del 30′. A inizio di ultimo quarto ecco l’impatto sulla finale di Trevor Lacey fino a quel momento piuttosto trasparente. Eboua esce per falli ed allora è l’ex Udine a caricarsi la Vanoli sulle spalle segnando 11 punti da autentica superstar che gli fanno meritare la palma di MVP della finale. Un gioco da tre punti di Lacey a -5 dalla fine manda Cremona sul +9 (55-64) ma San Severo non è morto. Bogliardi dimostra la pasta con cui è fatto, Sabatino e Daniel portano i pugliesi sul -3 (61-64) a -3’37”. Gara riaperta e allora riecco Lacey. Penetrazione fino al ferro seguita dalla tripla di Mobio. In mezzo gli errori di Sabatino che non finalizza a dovere un tiro ben costruito. Cremona vola sul +9 a 1’25” dalla fine. Cavina perde Piccoli per falli (poco prima stessa sorte anche per Cannon) ma la Vanoli gestisce nonostante negli ultimi minuti di Finale la Cestistica riesca a rosicchiare ancora fino al 67-71 con cui si termina la sfida e si consegna la Supercoppa alla Vanoli Cremona che si gode il primo trofeo della stagione.