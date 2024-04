Reale Mutua Basket Torino comunica che il proprio capitano Niccolò De Vico non sarà disponibile per la prossima partita contro la Tezenis Verona, valida per l’ultima giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West, a causa di un’infiammazione ai tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra.

Le condizioni del giocatore saranno costantemente monitorate dallo staff medico del club gialloblù nei giorni a seguire.

UFF.STAMPA BASKET TORINO