Torino, Donte Thomas torna negli USA per un lutto familiare

Reale Mutua Basket Torino comunica che il proprio atleta Donte Thomas è stato autorizzato dal Club gialloblù a tornare temporaneamente negli Stati Uniti per riunirsi ai propri cari a seguito di un lutto che ha colpito la sua famiglia.

Il Presidente David Avino, lo staff, i giocatori e la Società tutta esprimono la propria vicinanza e porgono le proprie sentite condoglianze a Donte Thomas e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Nonostante il lutto che lo aveva colpito poche ore prima della partita di domenica scorsa contro Cento, Thomas è ugualmente sceso in campo dimostrando una grande professionalità riconosciuta da tutto il Club.

La Società e l’atleta hanno già concordato il suo ritorno in Italia al fine di consentire a coach Franco Ciani e allo staff tecnico di avere a disposizione il giocatore per la partita in trasferta contro Forlì, in programma domenica 10 marzo.

UFF.STAMPA REALE MUTUA TORINO