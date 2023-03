Torino: nota sulle condizioni di Poser e Doneda

By

La Reale Mutua Basket Torino comunica le condizioni mediche degli atleti Federico Poser e Simone Doneda.

Per quanto riguarda Federico Poser, in seguito alla comparsa di un malessere generalizzato è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, che hanno evidenziato un’infezione virale acuta che necessita di un’interruzione completa dell’attività agonistica per un periodo di tempo che verrà valutato e monitorato con ulteriori esami che saranno eseguiti nelle prossime settimane.

Doneda, in seguito all’infortunio occorso durante la partita contro Cantù è stato sottoposto ad ulteriori esami che hanno evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Doneda era già stato sottoposto ad intervento chirurgico.

—

Edoardo Viadana

Responsabile Comunicazione