Torino passeggia a Mantova e centra il settimo successo nelle ultime nove partite

La gara della Grana Padano Arena dura solo un quarto, poi Torino prende il largo e travolge Mantova avvicinandosi al primo posto in classifica.

Avvio di gara caratterizzato da bassi ritmi e molti errori per le due formazioni. A fare meglio è Mantova che sfrutta la maggiore precisione dei suoi lunghi, mentre Torino continua a sparare a salve dalla lunga distanza. Ghersetti e Bonacini danno fiducia a Mantova che arriva sull’11-7 dopo 5 minuti, ma la pronta reazione della Reale Mutua ribalta l’incontro con un parziale di 9-0. Al rientro dal timeout chiamato da coach Di Carlo, la Staff si scuote e torna a segnare fino al 18-18 con cui termina il primo quarto.

Nel secondo periodo di gioco è un monologo dei torinesi. Dopo un primo quarto difficile nel tiro pesante, i ragazzi di coach Cavina si scatenano da ogni posizione. La Staff s’inceppa in attacco e perde palloni in modo superficiale. Alibegovic e Pinkins puniscono sistematicamente gli errori avversari con un break di 11-0. Il minuto di sospensione chiamato da coach Di Carlo ridà segnali di vita agli Stings che si affidano a Veideman per riportarsi a -9. Torino però ha aperto il gas e continua a segnare da tre punti. La Staff si spegne e può solo limitare i danni andando al riposo lungo sul 33-47.

Il secondo tempo è l’esatta copia del secondo quarto. Mantova non riesce più a rialzarsi, mentre Torino mantenendo lo stesso ritmo continua a segnare affidandosi ogni volta ad un protagonista diverso. Per la Staff anche quel poco che viene costruito di fatto si spegne sul ferro. I biancorossi faticano a reagire e sprofondano sul -30 (39-72 al 30’). L’ultimo quarto è pura accademia con Mantova che alza tanto l’intensità fisica per evidenziare una risposta di carattere. Tuttavia è troppo tardi e la gara si trascina lentamente verso il -33 finale.

Staff Mantova – Reale Mutua Torino 52-85 (18-18, 15-29, 6-23, 13-15)