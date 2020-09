Torino, test positivo contro Massagno

Primo quarto: 23 – 17

E’ Diop su assist di Pinkins a far muovere le retine del Pala Gianni Asti per la prima volta. Massagno sfrutta i propri lunghi con tanto gioco interno, ma subisce in rapida successione le triple di Capitan Alibegovic e Clark. Mladjan e Martino replicano per gli elvetici. Penna e Giordano chiudono bene un buon primo quarto della Reale Mutua.

Secondo quarto: 25 – 12

Parte bene la Sam Massagno, ma Penna e Diop tornano a colpire. Per il play bolognese un ottimo impatto difensivo. La tripla di Toscano e tanta difesa di squadra caratterizzano la parte centrale del quarto. Capitan Alibegovic torna a colpire e chiude una frazione a forti tinte gialloblu.

Terzo quarto: 32 – 21

Clark e Pinkins si cercano e si trovano per il primo parziale della frazione. Sam Massagno replica alla coppia USA gialloblu, Diop ricomincia a segnare volando sopra il ferro. Alibegovic e Penna colpiscono dal perimetro per l’allungo della Reale. Pagani si fa trovare pronto in mezzo all’aerea per chiudere un altro quarto in favore di Torino.

Quarto quarto: 29 – 12

Difesa e transizioni rapide aprono la frazione, gli ospiti replicano colpendo dal perimetro. Bushati è ispirato e lancia la fuga con tre triple consecutive, Toscano ruba e Clark può segnare uno dei canestri più facili della sua carriera. La Reale Mutua Basket Torino continua a macinare gioco e palle recuperate, Bushati continua ad incendiare la retina per un quarto tutto torinese.

Torino, 26/09/2020

Ufficio Stampa

Reale Mutua Basket Torino