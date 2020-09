Trapani, al via il precampionato

Prosegue la preparazione della 2B Control Trapani in attesa del via ufficiale alla stagione sportiva 2020/2021. In vista dell’inizio del campionato di Serie A2 Old Wild West, fissato per il 15 novembre in trasferta a Treviglio, la società granata comunica il calendario del precampionato.

Ad oggi è previsto che le partite vengano disputate rigorosamente a porte chiuse ma la società è attenta e monitora quotidianamente la situazione relativa alla possibilità di accesso al pubblico. Di seguito l’elenco delle gare già prefissate:

Amichevole

Sabato 3 ottobre, ore 18 al PalaConad: Amichevole vs Green Basket Palermo

Giovedì 8 ottobre, ore 18 al PalaConad: Amichevole vs Fortitudo Agrigento

SuperCoppa

Domenica 11 ottobre, ore 20: 2B Control Trapani vs Orlandina Basket (PalaConad)

Domenica 18 ottobre, ore 18: Top Secret Ferrara vs 2B Control Trapani (MF Impianti Palace)

Domenica 25 ottobre, ore 21 al PalaConad: 2B Control Trapani vs Tramec Cento (PalaConad)

Amichevole

Sabato 31 ottobre, ore 18 al PalaFantozzi: 2B Control Trapani vs Orlandina Basket

–

Uff.Comunicazione Pallacanestro Trapani