Trapani, lungo stop per Rupil

La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio atleta Marco Rupil, fermo da qualche giorno per un forte dolore al ginocchio, è stato sottoposto a vari esami strumentali che ne hanno subito evidenziato la rottura traversa 3° medio menisco esterno.

Il giocatore è stato visitato da più specialisti che hanno chiaramente suggerito di ricorrere all’intervento chirurgico.

Marco sarà operato nei prossimi giorni presso la clinica Salus di Reggio Emilia dal dottor Rocchi e, successivamente all’intervento, si recherà a Ribera presso il centro sanitario polispecialistico Barbiera dove inizierà la riabilitazione seguito da Rino Barbiera, responsabile dell’area medica della Pallacanestro Trapani.

I tempi di recupero per il ritorno in campo di Rupil sono stimati in 60 giorni.

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani