Trapani, Mollura fuori i prossimi due mesi

La Pallacanestro Trapani comunica che, durante l’ultimo allenamento di preparazione alla sfida odierna contro la Npc Rieti, il proprio atleta Marco Mollura è stato costretto a fermarsi per un forte ed improvviso dolore al piede destro. Immediatamente sottoposto a vari esami strumentali, questi hanno evidenziato una frattura da stress al sesamoide del primo dito del piede destro. Il capitano granata sarà dunque costretto ad un lungo stop visto che i tempi di recupero per il suo ritorno in campo sono stimati in circa 60 giorni.



Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani