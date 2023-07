Trapani, salta l’iscrizione alla A2 a causa della revoca della disponibilità dell’impianto di gara

Con riferimento a quanto pubblicato negli ultimi giorni da vari organi di stampa circa le difficoltà di natura economico finanziaria della Pallacanestro Trapani che ne avrebbero impedito l’iscrizione al Campionato di A2 2023/2024, la società ritiene necessario pubblicare la seguente nota, invitando gli stessi operatori della comunicazione a riportarla in formato integrale:

In data 30 giugno u.s., cioè nel rispetto dei termini, la società ha inviato alla Com.Te.C tutta la documentazione, come da disposizioni del manuale FIP per la concessione della Licenza al Campionato di serie A2, ivi compresa la documentazione riguardante la copertura per il riequilibrio del rapporto ricavi/indebitamento. Nella tarda serata dello stesso giorno alla Pallacanestro Trapani veniva revocata la disponibilità circa l’utilizzo dell’impianto di gara, documento essenziale ai fini dell’iscrizione al Campionato. La Pallacanestro Trapani preso atto di tale revoca in data 3 luglio u.s. si è vista costretta nel comunicare alla Federazione Italiana Pallacanestro l’impossibilità di procedere al completamento della pratica di iscrizione e conseguentemente comunicava la propria rinuncia alla partecipazione al Campionato 2023/2024. La revoca della disponibilità dell’impianto è l’unico motivo che ha impedito alla Pallacanestro Trapani la partecipazione al prossimo campionato di A2.

