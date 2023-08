Trapani Shark batte nettamente Pielle Livorno

Pielle Livorno Vs 2B Control Trapani: 70-91

Parziali: (23-26; 16-28; 22-21; 9-16).

Trapani Shark : Notae 2, Renzi 11, Imbrò 11, Mian 13, Mobio 16, Marini 14, Rodriguez 5, Pullazi 15, Dancetovic 4, Cusenza, Tumminia.

Allenatore: Daniele Parente.

Assistenti: Alex Latini, Daniele Quilici.

Pielle Livorno : Laganà, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani, Campori, Diouf, Da Domo, Baggiani, Simonetti, Manna, Rubini.

Allenatore: Marco Cardani.

Arbitro: Ursi, Costa, Marzulli

Livorno. Atmosfera calda al Pala Macchia di Livorno per l’amichevole fra la Pielle Livorno, squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie B Nazionale, e la Trapani Shark. Circa 1500 tifosi sugli spalti. La Trapani Shark esce vincitrice:70 -91 il finale. Coach Parente ha giostrato tutti i suoi effettivi e la squadra ha espresso un ottimo gioco corale come dimostrano i sei giocatori in doppia cifra.

1°Quarto: Coach Cardani decide di partire con Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo biondo, Pagani. Coach Parente risponde con Notae, Marini, Imbró, Mobio, Pullazi. I primi punti del match e della storia della Trapani Shark sono di Marini che, dalla linea della lunetta fa 2/2. La Pielle risponde subito con il tiro da tre di Ferrari, e si porta quindi in vantaggio. Col canestro dal post basso di Pullazi, coach Cardani chiama la prima sospensione (3-10 al 3’). La Pielle con i tiri di Ferraro si porta in vantaggio sul 18-15: time out di Parente. I granata rientrano forte e chiudono in vantaggio la frazione sul 23-26.

2°Quarto: Il primo canestro è di Campori ma Pullazi risponde da sotto canestro (25-28). Assist di Marini per Mobio ma la tripla di Ferraro interrompe l’importante break di Trapani. Colpisce ancora Pullazi dalla linea dei 6.75 e da qui Trapani prende il largo (28-37). Il canestro di Marini sarà l’ultimo di questa frazione che si chiude sul 39-54.

3°Quarto: I canestri di Mobio aprono la frazione. Pioggia di triple, prima con Ferraro da un lato e Mobio e Pullazi dall’altro. La schiacciata da top ten di Mobio porta il punteggio sul 51-71. Sul finale di frazione la Pielle prova a rientrare ma Trapani resiste e si chiude sul 61-75.

4°Quarto: I due staff tecnici decidono di continuare a ruotare tutti i propri effettivi, nei primi minuti si gioca ancora a ritmi altissimi, poi la girandola dei campi fa sì che sul parquet entrino anche i giovanissimi. Nella festa generale, la Trpani Shark festeggia la vittoria: 70-91 il finale.

Dichiarazioni:

Coach Daniele Parente: “Abbiamo sulle gambe un carico di lavoro elevato ma ho visto una buona attitudine dei ragazzi a passarsi la palla ed a sacrificarsi in difesa. Abbiamo un gruppo in cui tutti avranno la possibilità di mettersi in monstra e di dare il proprio contributo: se vogliamo ambire a vincere il campionato tutti dovranno essere protagonisti per il raggiungimento dell’obbiettivo. JD Notae ha fatto un allenamento pieno con la squadra ma ho voluto comunque schierarlo in campo per permettergli di conoscere meglio i compagni”.

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK