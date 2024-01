Trapani Shark: nota del presidente Valerio Antonini

NOTA DEL PRESIDENTE VALERIO ANTONINI



“Prendiamo atto del comunicato della LNP a nome del suo Presidente Maiorana, teso a stemperare la gravità di quanto accaduto ieri nel Palazzetto durante l’incontro tra Torino e i nostri Shark. Pur ritenendo del tutto imparagonabili per gravità e volgarità quanto visto , sentito e postato ieri sera che confidiamo sia stato prontamente annotato dagli arbitri di gara , raccogliamo di buon grado l’invito del Presidente Maiorana a chiudere da parte nostra per sempre questa inutile rivalità, senza per altro bisogno di alcun incontro chiarificatore.

Da oggi in poi nessun tesserato della società né direttamente né attraverso veicoli di informazione direttamente legati al Trapani Shark commenterà più in alcun modo vicende legate alla società del Presidente Avino, con l’auspicio che tale comportamento venga posto in essere anche dalla controparte.”

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK