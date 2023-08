Trapani Shark, svelati i numeri di maglia per la stagione 2023-24

Mercoledì 16 agosto inizieranno le attività sportive della Trapani Shark in vista della stagione 2023/2024.

Il programma prevede per l’intera giornata di mercoledì 16 agosto l’inizio dei test fisici e fisioterapici di tutti i giocatori a cura del preparatore atletico Salvatore Sorrentino e dello staff medico-sanitario.

Il 17 mattina verranno espletate le canoniche visite mediche presso il centro della “Multimedica Trapanese”. Di pomeriggio, invece, a partire dalle ore 17.30, si terrà il primo allenamento stagionale sotto la direzione dello staff tecnico granata guidato da coach Daniele Parente. Tutti gli allenamenti di questa prima fase di preparazione, in attesa della fine dei lavori del Pala Ilio, si effettueranno al Palazzetto dello Sport di Buseto Palizzolo.

Sin dal primo giorno coach Daniele Parente potrà contare su tutti gli atleti granata in attesa dell’arrivo dei 2 USA che, come di consueto, necessitano di un po’ di tempo in più per espletare le pratiche di Visto.

Di seguito la lista degli atleti convocati con i relativi numeri di maglia che indosseranno nel corso della stagione:

1. JD NOTAE

4. JARVIS WILLIAMS

5. ANDREA RENZI

7. MATTEO IMBRÒ

9. FABIO MIAN

13. PIERPAOLO MARINI

16. VELJKO DANCETOVIC

18. MARCO MOLLURA

21. JOSEPH MOBIO

30. YANCARLOS RODRIGUEZ

55 REI PULLAZI

Si aggregheranno a questa prima fase anche: Kevin Cusenza, Salvatore Tumminia (2007) e Jovan Lakicevic (2005).

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK