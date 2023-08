Trapani Shark: tutte le amichevoli della preseason 2023

In attesa dell’arrivo dei giocatori, che inizieranno a giungere a Trapani a partire da domani, il raduno ufficiale è fissato per il giorno 16 agosto. Da qui inizierà la prima stagione della Trapani Shark nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

Come già accaduto nel corso degli ultimi anni, il primo appuntamento ufficiale sarà la SuperCoppa Lnp. La Trapani Shark, inserita nel Girone G insieme ad Agrigento e Nardò, disputerà la prima partita il giorno 12 settembre, in trasferta a Nardò (ore 20.30), e la seconda partita il 15 settembre, in casa contro Agrigento (ore 20.30).

Visti i lavori di completa ristrutturazione del Pala Ilio, i granata affronteranno la prima fase di preparazione, dal 16 al 26 agosto, al Palazzetto dello sport di Buseto Palizzolo, una struttura moderna che in questi giorni sta per essere allestita al meglio per poter esser funzionale sia per la parte in palestra che per quella in campo.

La seconda fase di preparazione, dal 27 agosto al 7 settembre, vedrà invece la squadra e lo staff protagonisti di un RITIRO presso l’incantevole struttura polifunzionale de “Il Ciocco” di Barga in provincia di Lucca che dispone di ogni tipo di struttura sportiva e di confort per permettere ai giocatori di lavorare serenamente. Durante questi 10 giorni di permanenza in terra toscana, sono già state organizzate anche delle amichevoli di spessore:

Mercoledì 30 agosto, ore 18 al Pala-Fauglia di Fauglia (PI): Trapani Shark vs Pielle Livorno

Domenica 3 settembre, ore 18 al Pala-Carrara di Pistoia: Pistoia Basket vs Trapani Shark

Giovedì 7 settembre, ore 17.30 al Pala-Danubio di Fiumicino (RM): Trapani Shark vs Real Sebastiani Rieti

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK