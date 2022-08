Treviglio, definite le amichevoli precampionato

La Blu Basket 1971 comunica il calendario della preseason, con gli appuntamenti e le date in preparazione alla stagione 2022/2023. Il giorno del raduno, aperto ai tifosi, con il media day per i giornalisti, è fissato per venerdì 19 agosto. I giocatori si presenteranno dopo aver effettuato le rituali visite mediche; successivamente la formazione guidata da coach Michele Carrea, con l’intero staff al seguito, trascorrerà un periodo di ritiro in Val Chiavenna. Le sedute di allenamento si alterneranno tra parquet, sala pesi (rinnovata al PalaFacchetti) e piscina (presso l’Ego Club di Misano Gera d’Adda). In seguito sono in programma alcune amichevoli, prima della SuperCoppa LNP e dell’effettivo inizio di campionato di Serie A2 Old Wild West.

Blu Basket, gli appuntamenti della preseason

19 agosto ore 11:30 raduno e media day

(PalaFacchetti Treviglio)

22/26 agosto ritiro in Val Chiavenna

27 agosto ore 17:30 amichevole con Basket Torino

(PalaFacchetti Treviglio)

1 settembre ore 17:30 amichevole con Bergamo Basket 2014

(PalaFacchetti Treviglio)

7 settembre ore 17:30 amichevole con Monferrato Basket

(PalaFerraris Casale Monferrato)

Ad inizio settembre riprende la campagna abbonamenti “Blu Lives Up”, mentre la presentazione ufficiale della squadra sarà sabato 10 settembre in Piazza Setti a Treviglio.

Il calendario della SuperCoppa LNP:

11 settembre ore 18:00 Gruppo Mascio-Assigeco Piacenza

(PalaFacchetti Treviglio)

14 settembre ore 20:30 Ferraroni Cremona-Gruppo Mascio

(PalaRadi Cremona)

17 settembre ore 20:30 Gruppo Mascio-Vanoli Cremona

(PalaFacchetti Treviglio)

Il campionato di Serie A2 Old Wild West inizia domenica 2 ottobre: per la Gruppo Mascio è previsto il turno di riposo. L’esordio dei biancoblù slitterà alla seconda giornata (domenica 9 ottobre) a Frosinone sul parquet della Stella Azzurra Roma. Il debutto casalingo del team di coach Carrea è domenica 16 ottobre (terza giornata) con la Benacquista Assicurazioni Latina.

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio